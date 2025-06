ETV Bharat / international

ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധം: ഈദ് ആശംസകളിലൂടെ പുതിയ നയതന്ത്ര നീക്കം, സഹകരണം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമം - INDIA BANGLADESH DIPLOMACY

Chief Adviser of Bangladesh Muhammad Yunus and Prime Minister Narendra Modi during a bilateral meeting on the sidelines of the sixth BIMSTEC Summit in Bangkok ( IANS )