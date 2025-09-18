മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് 'ലോക്കിട്ട്' ബംഗ്ലാദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ; ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനാകില്ല
ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കെ ആർക്കും വിദേശത്ത് നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറി അക്തർ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
Published : September 18, 2025 at 10:11 AM IST
ധാക്ക: അധികാര ഭ്രഷ്ടയായ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ എൻഐസി (ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്) റദ്ദാക്കിയതായി ബംഗ്ലാദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ (ഇസി). ഇതോടെ അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹസീനയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനാകില്ല.
ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടാല് ആർക്കും വിദേശത്ത് നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറി അക്തർ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. നിർബച്ചോൺ ഭവനിലെ ഓഫീസിൽ വച്ചാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് സെക്രട്ടറി സംസാരിച്ചത്. "അവരുടെ (ഹസീനയുടെ) എൻഐഡി ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു, ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ മറ്റ് കാരണങ്ങളാലോ വിദേശത്തേക്ക് പലായനം ചെയതവർക്ക് അവരുടെ എൻഐഡി കാർഡുകൾ സജീവമായി തുടരുകയാണെങ്കിൽ വോട്ടുചെയ്യാമെന്ന് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
അക്തർ അഹമ്മദ് മറ്റാരുടെയും പേര് പരാമർശിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഹസീനയുടെ ഇളയ സഹോദരി ഷെയ്ഖ് റെഹാന, മകൻ സജീബ് വാസദ് ജോയ്, മകൾ സൈമ വാസദ് പുട്ടുൾ എന്നിവരുടെ എൻഐഡികളും "തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു" എന്ന് യുഎൻബി വാർത്ത ഏജൻസിയും ധാക്ക ട്രിബ്യൂൺ പത്രവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഷെയ്ഖ് റെഹാനയുടെ മക്കളായ തുലിപ് റിസ്വാന സിദ്ദിഖ്, അസ്മിന സിദ്ദിഖ്, അനന്തരവൻ റദ്വാൻ മുജിബ് സിദ്ദിഖ് ബോബി, അവരുടെ ഭാര്യാസഹോദരനും ഹസീനയുടെ മുൻ സുരക്ഷ ഉപദേഷ്ടാവുമായ വിരമിച്ച മേജർ ജനറൽ താരിഖ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖ്, ഭാര്യ ഷാഹിൻ സിദ്ദിഖ്, മകൾ ബുഷ്റ സിദ്ദിഖ് എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാര്ഥി പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്ന്ന് 2024 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനായിരുന്നു ഷേഖ് ഹസീന ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തത്. ഇതോടെ, 16 വര്ഷം നീണ്ട ഹസീനയുടെ അവാമി ലീഗ് സർക്കാർ നിലംപതിച്ചു.
തുടർന്ന്, നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് മുഹമ്മദ് യൂനുസ് ഇടക്കാല സർക്കാരിൻ്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവായി ചുമതലയേൽക്കുകയും മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി ഹസീനയെയും മറ്റ് മുതിർന്ന അവാമി ലീഗ് നേതാക്കളെയും വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് വരെ അവാമി ലീഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
2024 ജൂലൈയിലെ കലാപത്തിനിടെ നടന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ട ബംഗ്ലാദേശിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യ ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഹസീനയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിചാരണ നടക്കുകയാണ്.
ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സ്ഥാപകനും ഹസീനയുടെ പിതാവുമായ ഷെയ്ഖ് മുജിബുർ റഹ്മാൻ്റെ 32 ധൻമോണ്ടി വസതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വത്തുക്കൾ ജനക്കൂട്ടം കത്തിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ മിക്ക മുതിർന്ന അവാമി ലീഗ് നേതാക്കളും ഒളിവിൽ കഴിയുകയും നാട് വിട്ട് പോകുകയും ചെയ്തു.
Also Read: റഷ്യ- ബെലാറസ് സൈനികാഭ്യാസത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഇന്ത്യയും ഇറാനും; പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം സൈനികർ