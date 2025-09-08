വിഷക്കൂണ് കറിവച്ച് സത്കരിച്ചു; ഭര്തൃ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്ത് തട്ടാന് കൂട്ടക്കൊല, ഒടുക്കം ജോളിയെ പോലെ പാറ്റേഴ്സും
2023 ജൂലൈ 29നാണ് ലോകത്തെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്.
Published : September 8, 2025 at 8:07 PM IST
സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരെ സയനൈഡ് നൽകി കൊല്ലപ്പെടുത്തിയ ജോളി ജോസഫിനെ ആരും മറന്ന് കാണില്ല. സംഭവത്തെ ഓര്മിക്കത്ത വിധം സമാനമായ കേസാണ് ഓസ്ട്രേലിയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ താരം സയനൈഡ് അല്ല. എറിൻ പാറ്റേഴ്സ് എന്ന യുവതി തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കുടുംബത്തെ വകവരുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചത് വിശ കൂണുകളാണ്.
കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയ കൊലപാതകമെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഭര്ത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരിയുമാണ് കൊടും ക്രൂരത്ക്ക് ഇരയായത്. 2023 ജൂലൈ 29നാണ് ലോകത്തെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്. ഡോൺ പാറ്റേഴ്സൺ, ഗെയ്ൽ പാറ്റേഴ്സൺ, ബന്ധു ഹെതർ വിക്കിന്സൺ, ഇയാൻ എന്നിവരെയാണ് എറിൻ പാറ്റേഴ്സ് കൊല്ലപ്പെടുത്തിയത്.
കഥ തുടരന്നു...
ഭർത്താവിൻ്റെ കുടുബത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നത് മുതലാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ദിസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തുടങ്ങിയിരുന്നു. വിഷ കൂണുകൾ എറിന് സ്വയം വളര്ത്തിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. പിടിക്കപ്പെട്ടാല് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി സാധാരണ കറി വയ്ക്കാറുള്ള കൂണ് സൂപ്പര്മാര്ക്കറ്റില് നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് തെളിവുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.
ഭർത്താവ് സൈമൺ പാറ്റേഴ്സിനെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്നും ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും അന്ന് വരാൻ സാധിച്ചില്ല. ഭർത്താവും എറിനും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയും മറ്റുമാണ് കൊല്ലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയ ഭർത്താവിൻ്റെ മാതപിതാക്കൾക്കും ഭർതൃ സഹോദരിക്കും മുന്നിൽ സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങൾ നിരത്തിവച്ചു. ബീഫ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിലായിരുന്നു വിഷ കൂൺ ചേർത്തിരുന്നത്.
Justice Beale’s sentence of Erin Patterson will be televised on Monday September 8 from 9.30am. A livestream will also be available https://t.co/8cUYGEVAPw pic.twitter.com/b70EDGm8ro— Supreme Court of Victoria (Australia) (@SCVSupremeCourt) September 4, 2025
ഡെത്ത് ക്യാപ്പ് എന്ന വിളിപേരുള്ള ലോകത്തിലെ അപകടകരമായ കൂണാണ് എറിൻ തെരെഞ്ഞെടുത്തത്. അഞ്ച് മിലി ഗ്രാം വിഷമാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ സാധാരണ കൂൺ ആണെന്ന് തോന്നും. എന്നാൽ ഇത് കഴിച്ചാൽ ആറ് മുതൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വയറ് വേദന, ഛർദി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ച് തുടങ്ങും. പിന്നാലെ കരളിനെയും വൃക്കയെയും ബാധിച്ച് പിന്നെ മരണത്തിലേക്കും.
ഇതൊന്നും അറിയാതെ എല്ലാവരും വിഷകൂൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അല്പ നേരത്തിന് ശേഷം ഇവര്ക്കെല്ലാം അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഇയാൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും മരിച്ചു. സംശയം തോന്നിയ ആശുപത്രി അധികൃതരാണ് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുന്നത്. പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷ കൂണുകളുടെ അംശം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു എറിൻ്റെ മൊഴി. എന്നാൽ പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയ കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത്. തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. 2023 നവംബർ 2നാണ് കോടതി എറിനെ കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
തലനാരിഴയ്ക്ക്
എറിൻ നടത്തിയ കൂട്ടകൊല്ലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് രണ്ട് പേരാണ്. ഒന്ന് ഹെതർ വിക്കിന്സണിൻ്റ ഭർത്താവ് ഇയാനും രണ്ട് എറിൻ്റെ ഭർത്താവും. എന്നാൽ പക ഇവിടെ തീർന്നില്ല. മൂന്ന് തവണ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കൊല്ലപ്പെടുത്താൻ എറിൻ ശ്രമിച്ചതായ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഭർത്താവിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണമാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹോദരിയുടെയും മരണകാരണമായതെന്നാണ് കോടതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ഇതിന് മുന്പ് 2021 നവംബറിലാണ് ഇവര് ഭര്ത്താവായിരുന്ന സൈമണിനെ കൊലപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. 2022 മെയ് മാസത്തിലും സെപ്റ്റംബറിലും കൊലപാതക ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒടുവിലാണ് ജൂലൈ 29ന് ആസൂത്രണ കൊലപാതകം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
33 വർഷം പരോളില്ലാ തടവും ജീവപര്യന്ത്യവും
ഇന്നാണ് ലോകം കാത്തിരുന്ന വിധി വന്നത്. വിഷക്കൂൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നൽകി ഭര്ത്താവിൻ്റെ കുടുംബത്തെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത എറിൻ പാറ്റേഴ്സിന് ജീവപര്യന്ത്യവും 33 വർഷം പരോളില്ലാ തടവും വിധിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വിക്കറ്റോറിയ സുപ്രീംകോടതിയാണ് വിചാരണ നടത്തിയത്. എറിൻ പാറ്റേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ പ്രായം 50 ആണ്. വിഷക്കൂൺ വിഭവം നൽകി ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളടക്കം മൂന്ന് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തി കേസിലാണ് ജീവപര്യന്ത്യം കോടതി വിധിച്ചത്. ഇനി 83-ാം വയസിലെ എറിന് പുറംലോകം കാണാനാവൂ.
