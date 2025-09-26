ETV Bharat / international

ഗാസയില്‍ ഹമാസിന്‍റെ കഥകഴിക്കുമെന്ന് ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു, ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭയില്‍ നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍, അന്‍പത് രാജ്യങ്ങള്‍ ഇറങ്ങിപ്പോയി

ഇസ്രയേല്‍ 65000ത്തിലേറെ പലസ്‌തീനികളെയാണ് ഗാസയില്‍ കൊന്നു തള്ളിയത്. 90 ശതമാനം ജനങ്ങളും പലായനം ചെയ്‌തു. പട്ടിണി ദിനംപ്രതി വര്‍ദ്ധിച്ച് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു.

MUST FINISH THE JOB UN GENERAL ASSEMBLY ISRAEL GAZA WAR Benjamion netanyahu
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : September 26, 2025 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: തന്‍റെ രാജ്യം ഹമാസിനെ പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയില്‍ ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു. വിമര്‍ശകരുടെയും പ്രതിഷേധക്കാരുടെയും നടുവില്‍ വച്ചാണ് ലോകനേതാക്കളോട് നെതന്യാഹു ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

സര്‍വസംഹാരകമായ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യവും രാജ്യാന്തര തലത്തിലെ ഒറ്റപ്പെടലിനുമിടയിലാണ് നെതന്യാഹുവിന്‍റെ ധിക്കാരപരമായ പ്രസംഗം. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങള്‍ തങ്ങളെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കിയേക്കാം. എന്നാല്‍ ഒരു കാര്യം താന്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നു ഇസ്രയേല്‍ ഒരിക്കലും കീഴടങ്ങില്ല- നെതന്യാഹു അര്‍ത്ഥ ശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

നെതന്യാഹുവിന്‍റെ പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗത്തെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭ പൊതുസഭ ഹാളില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പലസ്‌തീന് രാഷ്‌ട്രപദവി അംഗീകരിക്കാനുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങളുടെ തീരുമാനം ജൂതന്‍മാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള ഭീകരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലാണെന്നും എല്ലായിടവുമുള്ള നിരപരാധികള്‍ക്കെതിരാണെന്നും നെതന്യാഹു ആരോപിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നെതന്യാഹുവിന്‍റെ പ്രസംഗത്തിനിടെ ഹാളില്‍ നിന്ന് പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങള്‍ എമ്പാടുമുയര്‍ന്നു. അതേസമയം ചിലയിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് കയ്യടിയും. നെതന്യാഹുവിനെ എന്നും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള്‍ ഈ വേദിയിലും അത് തുടര്‍ന്നു. അതേസമയം അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും തങ്ങളുടെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭ സ്ഥാനപതികളെയും ഈ സെഷനിലേക്ക് അയച്ചില്ല. താരമതമ്യേന ജൂനിയറായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെയുമാണ് അയച്ചത്.

Also Read: അമൃതാനന്ദമയി ദേവിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ ആദരം; ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതിന്‍റെ രജതജൂബിലി ആഘോഷം, സര്‍ക്കാരിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് അമ്മ

നെതന്യാഹു യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെ പ്രശംസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ വധശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്‌തപ്പോള്‍ യുഎസ് പ്രതിനിധികള്‍ ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. പ്രസംഗത്തില്‍ പലപ്പോഴായി അദ്ദേഹം ട്രംപിനെ പ്രശംസിച്ചു. തനിക്കും ഇസ്രയേലിനുമെതിരായ നീക്കങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നെതന്യാഹു രൂക്ഷമായി ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശനമുയര്‍ത്തി.

ലോക നേതാക്കള്‍ പക്ഷപാതപരമായ നിലപാടുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും തീവ്ര ഇസ്ലാമിക പക്ഷക്കാർക്കും വഴങ്ങുകയാണെന്ന് നെതന്യാഹു ആരോപിച്ചു. ഫ്രാന്‍സും ബ്രിട്ടനും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ പലസ്‌തീന്‍ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തോടും നെതന്യാഹു പ്രതികരിച്ചു. ഇത് തികച്ചും ഭ്രാന്താണെന്നും ഇസ്രയേലിന് അത് കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'പാശ്ചാത്യ നേതാക്കള്‍ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയിരിക്കാം, ഞാന്‍ ഒരുകാര്യം ഉറപ്പുനല്‍കുന്നു, ഇസ്രയേല്‍ വഴങ്ങില്ല. നിങ്ങളുടെ അപമാനകരമായ തീരുമാനം ജൂതന്മാര്‍ക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരപരാധികള്‍ക്കും എതിരായ ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും 'നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.

നെതന്യാഹു സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ യുഎന്‍ ആസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് പലസ്‌തീന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 'ഗാസയിലെ തടവറകളില്‍ കഴിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ദികളുടെ കുടുംബങ്ങളെ' എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്‌തു കൊണ്ടാണ് നെതന്യാഹു പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്.

ഇറാനെഭീകരവാദ അച്ചുതണ്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു ഭൂപടം നെതന്യാഹു ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി. തുടര്‍ന്ന്, ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെ മേഖലയിലുടനീളമുള്ള ഇസ്രായേലിന്‍റെ നീക്കങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയും, ഇസ്രയേല്‍ പശ്ചിമേഷ്യയെ പുനര്‍നിര്‍മ്മിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

ഹിസ്‌ബുള്ള തലവന്‍ ഹസ്സന്‍ നസ്‌റുള്ള, മുതിര്‍ന്ന ഹമാസ് നേതാക്കള്‍, ഹൂതി നേതാക്കള്‍, ഇറാനിയന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ എന്നിവരുടെ കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു.

ഏതാനും പ്ലക്കാർഡുകളും പ്രസംഗത്തിനിടെ നെതന്യാഹു ഉയർത്തിക്കാട്ടി. ‘ആരാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് മരണം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്’ എന്ന ചോദ്യവും എ). ഇറാൻ, ബി). ഹമാസ്, സി). ഹിസ്ബുല്ല, ഡി).ഹൂതികൾ എന്നിങ്ങനെ ഉത്തരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയ കാർഡായിരുന്നു അതിലൊന്ന്. ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും പൊതുവായ ഭീഷണിയെ നേരിടുകയാണെന്ന് മറ്റാരെക്കാളും നന്നായി യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണൾഡ് ട്രംപിന് അറിയാമെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 7ന് ഹമാസിന്‍റെ ആക്രമണം നടന്നപ്പോൾ ഒട്ടേറെ നേതാക്കൾ ഇസ്രയേലിന് പിന്തുണയറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ പിന്തുണയെല്ലാം ആവിയായിപ്പോയെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.

‘‘ഗാസയിൽ സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന ആരോപണം തെറ്റാണ്. അവരോട് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് നോട്ടിസുകളും മെസേജുകളും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഹമാസാണ് അവരെ പള്ളികളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും ആശുപത്രികളും തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ തുടരാൻ അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഹമാസാണ്. അവരെ തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഗാസയിൽ നടത്തുന്നത് വംശഹത്യയാണെങ്കിൽ അവരോട് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമോ. നാസികൾ ജൂതരോട് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നോയെന്നും നെതന്യാഹു ചോദിച്ചു. ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഹമാസ് മോഷ്‌ടിച്ചു വിൽക്കുന്നതു കൊണ്ടാണെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.

ഗാസയിൽ പ്രകോപനപരമായ പ്രക്ഷേപണം

പ്രസംഗത്തിന് മുന്നോടിയായി, നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഗാസയ്ക്ക് ചുറ്റും ഉച്ചഭാഷിണികൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ വാക്കുകൾ ഗാസയിലുടനീളമുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യാനും ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രസംഗത്തിൽ ഹമാസ് നേതാക്കളോട് "കീഴടങ്ങുക, ആയുധങ്ങൾ താഴെവെക്കുക, ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുക" എന്നും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇറാൻ ഇസ്രയേലിനും അമേരിക്കയ്ക്കും ഭീഷണിയാണെന്നും ഇറാനെതിരായ ഉപരോധങ്ങൾ തുടരണമെന്നും നെതന്യാഹു തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറ‍ഞ്ഞു.

For All Latest Updates

TAGGED:

MUST FINISH THE JOBUN GENERAL ASSEMBLYISRAEL GAZA WARBENJAMION NETANYAHUNETANYAHU ADDRESS UN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

അറിയാം നവരാത്രി കാലത്തെ നിറങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, ഓരോ ദിവസവും ഈ നിറത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ...

കാത്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം;ഹൈദരാബാദിനടുത്ത് ഫ്യുച്ചര്‍ സിറ്റിയില്‍ നൈറ്റ് സഫാരി വരുന്നു

ബസ് എപ്പോള്‍ പുറപ്പെടണം? എഐ പറയും, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയില്‍ ബസ് സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ തകൃതി

നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മെ രോഗികളാക്കുന്നു! ഹൈദരാബാദില്‍ ശ്വാസ കോശ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.