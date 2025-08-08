ന്യൂയോര്ക്ക്: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചുമത്തിയ അധിക തീരുവകളിൽ യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടറെസ് നിരാശനാണെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി വക്താവ് ഫർഹാൻ ഹഖ്. എല്ലാ വ്യാപാര യുദ്ധങ്ങളും വിനാശകരമാണെന്നും അവ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഗുട്ടറെസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ (7 ഓഗസ്റ്റ്) മുതലാണ് ട്രംപ് ഈടാക്കിയ പുതിയ തീരുവ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്.
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് അധിക തീരുവ ചുമത്തുന്നതിൽ ഗുട്ടറെസ് സംതൃപ്തനല്ലെന്നും നിരാശാജനകമായ വാർത്തയാണെന്നും ഫർഹാൻ ഹഖ് പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന താരിഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക ദരിദ്രരെയായിരിക്കും എന്നും ഗുട്ടറെസ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് തുടർന്നാൽ വ്യപാര യുദ്ധത്തിലേയ്ക്ക് പോകുമെന്നും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നും ഫർഹാൻ ഹഖ് പറഞ്ഞു.
ഇനിയും തീരുവ വർധിപ്പിച്ചാൽ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന മേഖലകളെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും ബാധിക്കും. എന്നാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പുതിയ നടപടികൾ എടുക്കണം എന്ന് ഗുട്ടറെസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഫർഹാൻ ഹഖ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്നലെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മിക്ക ഇറക്കുമതികൾക്കും ചുമത്തിയ 25 ശതമാനം തീരുവ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷാ നടപടിയായി അടുത്ത ആഴ്ച 25 ശതമാനം കൂടി ഈടാക്കും.
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് പുതിയ താരിഫുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. മ്യാൻമറും ലാവോസും അടക്കമുള്ള മൂന്ന് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് 35 ശതമാനത്തിലധികം താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തും. കൂടാതെ എട്ട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനത്തിലധികം താരിഫും ചുമത്തും.
പത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് 18 ശതമാനത്തിലധികം താരിഫും 32 രാജ്യങ്ങൾക്ക് 15 ശതമാനത്തിലധികം താരിഫ് ഈടാക്കുമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി വക്താവ് ഫർഹാൻ ഹഖ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു. ബ്രസീലിന് 10 ശതമാനം നികുതിയാണ് ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും, ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ട്രംപ് 40 ശതമാനം അധിക തീരുവ ചുമത്തിയെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതൽ, അധിക ഫീസ് നൽകാതെ 800 ഡോളറിൽ താഴെയുള്ള വസ്തുക്കൾ യുഎസിലേക്ക് അയക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്കു മേൽ ട്രംപ് അധിക തീരുവ ചുമത്തിയത്. "അങ്ങേയറ്റം നിർഭാഗ്യകരം" എന്നാണ് ഇന്ത്യ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മറ്റ് നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ പുതിയ നടപടിയെ വിമർശിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.
