ETV Bharat / international

ചുങ്ക വിവാദം- ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിസ റദ്ദാക്കല്‍ വിഷയങ്ങള്‍ മുറുകുന്നതിനിടെ ജെ ഡി വാന്‍സിന്‍റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനത്തിന് നാളെ തുടക്കം - US VP INDIA VISIT

US Vice President JD Vance and his wife Usha Vance - File image ( AP )