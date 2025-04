ETV Bharat / international

'അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തിന് കടിഞ്ഞാണിടണം'; മെക്‌സികോ അതിര്‍ത്തിയിലെ ഭൂമിയേറ്റെടുത്ത് സൈനിക കേന്ദ്രമാക്കാന്‍ യുഎസ് - US ARMY TO CONTROL ON MEXICO BORDER

US President Donald Trump ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : April 15, 2025 at 7:56 AM IST 1 Min Read