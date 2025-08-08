മോസ്കോ: ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. താരിഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ചുമത്തി, ഇതു 50 ശതമാനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ട്രംപിൻ്റെ ഉത്തരവ് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡോവലിൻ്റെ റഷ്യൻ സന്ദർശനം.
ദേശീയ താൽപര്യവും വിപണി ചലനാത്മകതയും അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഊർജ സംഭരണം നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിപ്രായം. റഷ്യൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി സെർജി ഷോയിഗുവുമായും മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ഡോവൽ ചർച്ച നടത്തി.
ഊർജ, പ്രതിരോധ സഹകരണ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, വർഷാവസാനമുള്ള പുടിൻ്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ചർച്ചയിലെ പ്രധാന വിഷയം. യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിനുശേഷം പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങൾ അസംസ്കൃത എണ്ണയ്ക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഊർജ വിതരണക്കാരായി ഇന്ത്യ മാറി.
എസ് 400-ന് ആയുള്ള സമ്മര്ദം ശക്തമാക്കി
എസ്-400 വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് റെജിമെൻ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുവാനായി എൻഎസ്എ മോസ്കോയിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ എസ്-400 സംവിധാനങ്ങൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു.
ദീർഘദൂരത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന വ്യോമ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ അത്യാധുനിക വ്യോമ പ്രതിരോധ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എസ്-400 ട്രയംഫ് മിസൈലിൻ്റെ അഞ്ച് സ്ക്വാഡ്രണുകൾക്കായി 2018 ൽ ഇന്ത്യ റഷ്യയുമായി 5.43 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. മൂന്ന് സ്ക്വാഡ്രണുകളടക്കം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.
പുടിന് ഇന്ത്യയിലേക്ക്
റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനുള്ള തീയതികൾ തയ്യാറാക്കി വരികയാണെന്ന് അജിത് ഡോവൽ മോസ്കോയിൽ പറഞ്ഞതായി വാർത്താ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പുടിനുമായുള്ള വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിലും കസാനിൽ നടന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടുതവണ റഷ്യയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഈ വർഷത്തെ വാർഷിക ഉച്ചകോടിക്കായി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്.
വഷളാകുന്ന ഇന്ത്യ - യുഎസ് ബന്ധം
ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചരക്കുകള്ക്ക് യുസ് അധിക നികുതി ചുമത്തിയത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണിപ്പോള്. ദേശീയസുരക്ഷയും വിദേശനയങ്ങളും ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിയാണ് പ്രസ്തുത നടപടിയെന്ന് വൈറ്റ്ഹൗസ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വാണിജ്യനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും വൈറ്റ്ഹൗസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യൻ വിപണി യുഎസ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് നേരത്തെ ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. പുതിയ താരിഫ് പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യ യുഎസ് വ്യാപാര ബന്ധം വഷളാക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
