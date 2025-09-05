ETV Bharat / international

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭൂകമ്പം: മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2000 കടന്നു, 3,640 പേർക്ക് പരിക്ക് - AFGHANISTAN EARTHQUAKE DEATH TOLL

ഭൂകമ്പത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും കുനാർ പ്രവിശ്യയിലുള്ളവരാണ്.

Residents and Taliban soldiers shield themselves from the wind of a helicopter taking off (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2025 at 10:59 AM IST

നൂർഗൽ: കിഴക്കന്‍ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2000 കടന്നു. 3,640 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെയും മറ്റും രക്ഷിക്കാനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂകമ്പമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. ഞായറാഴ്‌ച (ഓഗസ്‌റ്റ് 31) രാത്രി 11.47-ഓടെയാണ് റിക്‌ടർ സ്‌കെയിലിൽ 6.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്. ഭൂകമ്പത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും കുനാർ പ്രവിശ്യയിലുള്ളവരാണ്.

ഇനിയും മരണ സംഖ്യ ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. 6000ത്തിലധികം വീടുകളും മറ്റും നശിച്ചതായും ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മണ്ണിടിച്ചിലുകളും തുടർച്ചയായ പാറ ഇടിവുകളും പ്രദേശവാസികളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഏഴാമത്തെ ശക്തമായ ഭൂചലനം: യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏഴാമത്തെ ശക്തമായ തുടർചലനമാണിത്. വ്യാഴാഴ്‌ച 5.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കാബൂൾ, പാകിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്‌ലാമാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്. ആളപായമോ നാശനഷ്‌ടങ്ങളോ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരണസംഖ്യ 700ലധികം വർധിച്ചതായി താലിബാൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കുടുങ്ങികിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തകർ തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മരണ സംഖ്യ ഉയരാൻ ഇനിയും സാധ്യതയുണ്ട്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ തകർന്ന വീടുകളിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെടുത്തതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവൺമെൻ്റ് വക്താവ് ഹംദുള്ള ഫിത്രത്ത് പറഞ്ഞു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. നൂർഗൽ, സാവ്‌കെ, വാതപൂർ, മനോഗി, ചാപ്പ ദാര ജില്ലകളിലാണ് നാശനഷ്‌ടമുണ്ടായത്.

അടിയന്തരമായി ടെൻ്റ്, വെള്ളം, ഭക്ഷണം, മരുന്ന് എന്നിവ ആവശ്യമാണെന്നും ഇപ്പോഴും നിരവധി പേർ മണ്ണിനടിയാലാണെന്നും 48 കാരനായ സാഹിർ ഖാൻ സാഫി പറഞ്ഞു. ചിലർ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും പട്ടിണിയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചൈന ഏകദേശം 7 മില്യൺ ഡോളർ അടിയന്തര ആശ്വാസം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ദുർബലമാണ് ഈ രാജ്യം: കിഴക്കൻ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഭൂകമ്പമാണിത്. ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തത്തിൽ കുടുംബങ്ങളും വീടുകളും നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് കുട്ടികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നൂവെന്ന് സംഘടനയായ സേവ് ദി ചിൽഡ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. ദുർബലമായ ഈ ദരിദ്ര രാജ്യത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് സഹായം എത്തിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം അത് ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നും സേവ് ദി ചിൽഡ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.

ട്രോമ സപ്ലൈസ്, മരുന്നുകൾ, ജീവനക്കാർ എന്നിവയുടെ ക്ഷാമം മൂലം പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ അതിശക്തമായ സമ്മർദ്ദത്തിലാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതിനും മൊബൈൽ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളും വിതരണവും വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമായി ഏജൻസി 4 മില്യൺ ഡോളർ അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭൂകമ്പം "500,000-ത്തിലധികം ആളുകളെ ബാധിച്ചൂവെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അഭയാർഥി ഏജൻസിയുടെ തലവൻ ഫിലിപ്പോ ഗ്രാൻഡി പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

