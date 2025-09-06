വിദേശ സന്ദർശനത്തിനുള്ള ഇളവ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ അനുവദിച്ചില്ല.
Published : September 6, 2025 at 3:03 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്തഖിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകള്. ഈ മാസം അവസാനം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെയാണ് സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയതായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ രക്ഷാസമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധത്തെ തുടർന്നാണ് യാത്രാ വിലക്ക്.
വിദേശ സന്ദർശനത്തിനുള്ള ഇളവ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതേ തുടർന്നാണ് സന്ദർശനം മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്. 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആദ്യ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൻ്റെ സന്ദർശനമായിരുന്നു റദ്ദായത്. എല്ലാ മുൻനിര താലിബാൻ നേതാക്കൾക്കെതിരെയും യുഎൻ രക്ഷാ സമിതി ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
യുഎൻ രക്ഷാ സമിതിയുടെ ഉപരോധത്തിൽ ഇളവ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വിദേശ യാത്രകൾക്ക് ഇവർക്ക് ഇളവ് തേടേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മുത്തഖിയുടെ യാത്ര റദ്ദാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ ഇതുവരെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാല ബന്ധമുണ്ടെന്ന് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാൻ ജനതയുടെ അഭിലാഷങ്ങളെയും വികസന ആവശ്യങ്ങളെയും ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടരുന്നു. അഫ്ഗാൻ അധികാരികളുമായി ഞങ്ങൾ തുടർന്നും ഇടപഴകും. ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മെയ് 15ന് മുത്തഖിയുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു. താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൗഹൃദ സംഭാഷണമായിരുന്നു ഇത്. താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതിനെ ഇതുവരെ ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ ജനാധിപത്യ ഭരണം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് ഇന്ത്യയുടേത്.
ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെയും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രമാകരുതെന്നും ഇന്ത്യക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ താലിബാനുമായി നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെയും തീർത്തും അകലം പാലിക്കാതെയുമാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് ദുബായ്യിൽ വച്ച് നടന്ന ഉന്നതതല കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന ധാരണയിലെത്തിയത്. ദുബായ്യിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിശ്രിയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ആക്ടിങ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അമീർ ഖാൻ മുത്താഖിയും തമ്മിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നത്.
Also Read: താരിഫ് തര്ക്കങ്ങള്ക്കിടെ അമേരിക്കന് യാത്ര ഒഴിവാക്കി മോദി; യുഎൻ സമ്മേളനത്തില് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക കേന്ദ്രമന്ത്രി