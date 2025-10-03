യു എൻ അനുമതിയോടെ അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അമീർ മുത്താഖി ഇന്ത്യയിലേക്ക്; ഒക്ടോബർ രണ്ടാം വാരം സന്ദർശിക്കും
യുഎന്നിന്റെ യാത്രാ വിലക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാനിരുന്ന അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ യാത്ര റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
Published : October 3, 2025 at 4:46 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അമീർ ഖാൻ മുത്താഖി ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും. താലിബാൻ നേതാവിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന യാത്രാ വിലക്കിൽ നിന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാ സമിതി ഇളവ് നൽകിയതോടെയാണ് അഫ്ഗാന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
ഒക്ടോബർ ഒന്പതു മുതൽ 16 വരെ ആയിരിക്കും അമീർ ഖാൻ മുത്താഖി ഇന്ത്യയില് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സുരക്ഷാ സമിതിയുടെ യാത്രാ വിലക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാനിരുന്ന അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ യാത്ര റദ്ദാക്കി. പ്രമുഖ താലിബാൻ നേതാക്കൾക്കെല്ലാം യുഎൻ ഉപരോധം എർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇവർക്ക് വിദേശ യാത്ര നടത്തണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഇളവ് നേടേണ്ടതുണ്ട്.
താലിബാൻ നേതാവിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന യാത്രാ വിലക്കിൽ സെപ്റ്റംബര് 30-ന് യുഎന് രക്ഷാസമിതി ഇളവ് നല്കി. ഇതോടെയാണ് അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഒക്ടോബര് രണ്ടാം വാരാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് യുഎൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
"2025 ഒക്ടോബർ ഒന്പത് മുതൽ 16 വരെ ന്യൂഡൽഹി സന്ദർശിക്കാൻ അമീർ ഖാൻ മുത്തഖിക്ക് യാത്രാ വിലക്കിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചു" എന്ന് ഉപരോധ സമിതിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ പറയുന്നു.
2021 ഓഗസ്റ്റിൽ താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം കാബൂളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യ മന്ത്രിയാണ് ഇദ്ദേഹം. "താലിബാനിലെ ഒരു പ്രമുഖ അംഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മുത്താക്കി, താലിബാൻ ഭരണകാലത്ത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ താലിബാൻ പ്രതിനിധിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു" എന്ന് യുഎൻ പറഞ്ഞു.
യുഎൻ രക്ഷാ സമിതിയിൽ 15 അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. 1988 ലെ താലിബാൻ ഉപരോധ സമിതിയുടെ നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ പാകിസ്ഥാനാണ്. 2025 ലെ രണ്ട് ഉപാധ്യക്ഷന്മാര് ഗയാനയും റഷ്യയുമാണ്. ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ മുത്തഖിയുമായി "നല്ല സംഭാഷണം" നടത്തിയെന്നും "പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെ അദ്ദേഹം അപലപിച്ചതിനെ വളരെയധികം അഭിനന്ദിച്ചു" എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.
തെറ്റായതും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ വഴി ഇന്ത്യയ്ക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇടയിൽ അവിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സമീപകാല ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി നിരസിച്ചതിനെ ജയശങ്കർ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അഫ്ഗാൻ ജനതയുമായുള്ള പരമ്പരാഗത സൗഹൃദവും അവരുടെ വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള തുടർച്ചയായ പിന്തുണയും ജയശങ്കർ എടുത്തു പറഞ്ഞു. സഹകരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള വഴികളും മാർഗങ്ങളും ഇരുവരും സംഭാഷണത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു.
എന്നാൽ താലിബാൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല, കാബൂളിൽ ഒരു സമഗ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോഴും വാദിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെയും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അഫ്ഗാൻ മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ന്യൂഡൽഹി നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നു.
