താലിബാൻ അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം ഇതാദ്യം; അഫ്‌ഗാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് തുടക്കം

യുഎന്നിന്‍റെ യാത്രാ വിലക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാനിരുന്ന അഫ്‌ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ യാത്ര റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

Afghan Foreign Minister, Mawlawi Amir Khan Muttaqi on his arrival in New Delhi (Randhir Jaiswal x post)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 9, 2025 at 2:07 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അമീർ ഖാൻ മുത്താഖിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം ആരംഭിച്ചു. ഒരാഴ്‌ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനായി അദ്ദേഹം രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെത്തി. താലിബാൻ അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന യാത്രാ വിലക്കിൽ നിന്ന് സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ ഇളവ് നൽകിയതോടെയാണ് അഫ്‌ഗാന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര.

2021 ഓഗസ്റ്റിൽ താലിബാൻ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം കാബൂളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യ മന്ത്രിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഒക്‌ടോബർ 9 മുതൽ 16 വരെ ആണ് അമീർ ഖാൻ മുത്താഖി ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യാ സന്ദർശന വേളയിൽ മുത്താഖി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയ്‌ശങ്കറുമായും ദേശീയ സുരക്ഷ ഉപദേഷ്‌ടാവ് അജിത് ഡോവലുമായും വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. "ന്യൂഡൽഹിയിൽ എത്തുന്ന അഫ്‌ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മൗലവി അമീർ ഖാൻ മുത്താഖിക്ക് സ്വാഗതം" വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ എക്‌സിൽ പറഞ്ഞു.

"ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിലും പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിലും അദ്ദേഹവുമായി ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദാറുൽ ഉലൂം ദിയോബന്ദ് സെമിനാരിയും താജ്‌മഹലും സന്ദർശിക്കുന്നത് മുത്താഖിയുടെ സന്ദർശന പരിപാടികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

മുത്താഖിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം താലിബാനുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധത്തിന് ഒരു പുതിയ മാനം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം അഫ്‌ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ന്യൂഡൽഹി സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൻ്റെ (യുഎൻഎസ്‌സി) വിലക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് യാത്രാ റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.

താലിബാൻ നേതാവിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന യാത്രാ വിലക്ക് സെപ്റ്റംബര്‍ 30-ന് ആണ് യുഎന്‍ സുരക്ഷാ സമിതി ഇളവ് നല്‍കിയത്. എല്ലാ പ്രമുഖ താലിബാൻ നേതാക്കൾക്കുമെതിരെ യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, അതിനാൽ വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് ഇളവ് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തെ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച ഒരേയൊരു രാജ്യം റഷ്യ മാത്രമാണ്. റഷ്യയിൽ നടന്ന യോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മുത്താഖിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം.

അതേസമയം, താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തെ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല, കാബൂളിൽ സമഗ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ വാദം. ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെയും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അഫ്‌ഗാൻ മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്.

"താലിബാന് നയതന്ത്ര അംഗീകാരം നൽകാൻ ഇന്ത്യ തിടുക്കം കാണിക്കുന്നില്ല" കാബൂളിലെ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ അംബാസഡർ രാകേഷ് സൂദ് പറഞ്ഞു. താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ എത്തിയതിനുശേഷം പലരും രാജ്യം വിട്ട് പലായനം ചെയ്‌തിരുന്നു. പതിനായിരക്കണക്കിന് അഫ്‌ഗാനികൾ ഇന്ത്യയിലുമെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുംബൈയിലെയും ഹൈദരാബാദിലെയും കോൺസുലേറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 2023 ൽ ഡൽഹിയിലെ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ എംബസി അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു. കാബൂളിലെ തങ്ങളുടെ ദൗത്യം മാനുഷിക സഹായം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണെന്നും ഇന്ത്യ പറയുന്നു.

