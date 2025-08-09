Essay Contest 2025

ETV Bharat / international

മനുഷ്യൻ സ്വയം തീർത്ത നരകം; നാഗസാക്കി, 80 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നീറുന്ന ഹൃദയം - AUGUST 9 NAGASAKI DAY

ചരിത്രത്തിൻ്റെ ദാരുണമായ ഏടുകളിൽ ഒരിക്കലും മാഞ്ഞ് പോകാത്ത മുറിപ്പാടായി നാഗസാക്കിയും ഹിരോഷിമയും നിലകൊള്ളുന്നു.

NAGASAKI DAY ATOMIC BOMBING JAPPAN SECOND WORLD WAR AMERICA JAPAN WAR 1945
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 12:01 AM IST

3 Min Read

രിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും ഹീനമായ മനുഷ്യക്കുരുതി... ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ച പ്രകാശം, ആദ്യ അണുബോംബ് പരീക്ഷണത്തെപ്പറ്റി അണുബോംബിന്റെ പിതാവായ റോബർട്ട് ഓപ്പൺഹൈമർ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ അതിന് ശേഷം ഒരു തവണകൂടി അത് സംഭവിച്ചു. ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ച പ്രകാശം എന്ന ആലങ്കാരിക വിവർത്തനം പിന്നീട് ചരിത്രം ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യക്കുരുതിയുടെ വിളിപ്പേരായി മാറി. ഇന്ന് നാഗസാക്കി ദിനം.

ട്രിനിറ്റി എന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞത് ആയിരം സൂര്യന്മാരുടെ പ്രകാശമാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും സംഭവിച്ചത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ അവസാനമായിരുന്നു. നീറുന്ന തീയിൽ വെന്ത് ഉരുകി മരിച്ച ജപ്പാനിലെ സാധാരണക്കാർ. ഊർജത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് അതിനെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹര ശേഷിയുള്ളതാക്കി മാറ്റുക എന്നത് പ്രകൃതിക്കുമേൽ ശാസ്ത്രം നേടിയ വിജയമായിരുന്നു.

എന്നാൽ അതുപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് നിസഹായരും നിഷ്‌കളങ്കരുമായ മനുഷ്യർക്ക് മേലെയായിരുന്നുവെന്നത് ശാത്രത്തിൻ്റെ വിജയാഹ്ളാദങ്ങളെയെല്ലാം പാടെ മായ്‌ച്ച് കളയുന്നു. ഇന്നീ ദിവസം ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ ദാരുണമായ ഏടുകളിൽ ഒരിക്കലും മാഞ്ഞ് പോകാത്ത മുറിപ്പാടായി നാഗസാക്കിയും ഹിരോഷിമയും നിലകൊള്ളുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സാധാരണ ചൂട് കാലം 40ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് അത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്നിരിക്കെ 4000 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയരുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ...? അതാണ് അമേരിക്ക ജപ്പാൻ്റെ മണ്ണിൽ തീർത്ത രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ക്രൂരത. പർവതസമാനമായ പുക കൂൺ ആകൃതിയിൽ 40,000 അടി ഉയരത്തിൽ ഉയർന്നു. 1000 അടി ഉയരംവരെ പൊടിപടലങ്ങൾ ചുഴറ്റിയടിച്ചു. അന്തരീക്ഷ താപനില 4000 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഉയർന്നു. പിന്നീട് പെയ്‌ത കറുത്ത മഴയിൽ ഇവയെല്ലാം സ്ഫോടനത്തിൽ മരിക്കാതെ ബാക്കിയായവർക്കു മേൽ പെയ്‌തിറങ്ങി.

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അന്തിമ ഘട്ടം. യൂറോപ്പിൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ ജർമ്മനി കീഴടങ്ങിയതോടെ യുദ്ധം ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നിയ സമയം. പസഫിക് മേഖലയിൽ കീഴടങ്ങാൻ തയാറാകാതിരുന്ന തയാറാകാതിരുന്ന ജപ്പാനെ കീഴടക്കാൻ അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയ അവസാന തന്ത്രമായിരുന്നു ആണവായുധ പ്രയോഗം.

NAGASAKI DAY ATOMIC BOMBING JAPPAN SECOND WORLD WAR AMERICA JAPAN WAR 1945
Michiko Murata posing at the tomb for Japanese atomic bombing survivors in Hachioji city (AFP)

4,670 കിലോ ഭാരമുള്ള ഉഗ്ര സ്‌ഫോടക ശേഷിയുള്ള 'ഫാറ്റ് മാന്‍' എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള പ്ലൂട്ടോണിയം ബോംബാണ് അന്ന് നാഗസാക്കിയെ ചുട്ടെരിച്ചത്. 8000ത്തോളം ജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ അതിജീവിച്ചവരുടെ വേദന വാക്കുകള്‍ക്ക് അതീതമായിരുന്നു. ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധമായിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ ആണവ പ്രസരത്തിൻ്റെ ഭീകര വലുതായിരുന്നു. കാൻസര്‍ പോലുള്ള രോഗങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് വര്‍ഷങ്ങളോളമാണ് ആളുകള്‍ മരിച്ചു വീണത്.

1939 മുതല്‍ 1945 വരെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ചേരിതിരിഞ്ഞായിരുന്നു യുദ്ധം നടത്തിയത്. വമ്പന്മര്‍ അവരുടെ സാമ്പത്തിക, ശാസ്‌ത്രീയ, വ്യാവസായിക കഴിവുകൾ മുഴുവൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. സാധാരണക്കാരെന്നോ യോദ്ധാക്കളെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വിനാശകരമായ കടന്നുകയറ്റമായിരുന്നു ഈ യുദ്ധം. ഹോളോകാസ്റ്റ് പോലുള്ള കൂട്ട വധങ്ങളും, ബോംബ് വർഷങ്ങളും, പട്ടിണിയും, രോഗങ്ങളുമെല്ലാം യുദ്ധം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകി. 30 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 100 മില്യൺ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടു പങ്കെടുത്ത ഈ യുദ്ധം ജപ്പാനെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ മുഴുവൻ അങ്ങേയറ്റം വേദനിപ്പിക്കുകയും ഞെട്ടിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഹിരോഷിമയ്‌ക്കും നാഗസാക്കിയ്‌ക്കും ശേഷമാണ് ആണവായുധങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികൾ രൂപം കൊണ്ടത്. ശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടത് എന്നും എന്താണ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ധർമം എന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ രൂപീകരണം ഉണ്ടായി. 1955ലെ റസൽ ഐൻസ്റ്റീൻ മാനിഫെസ്റ്റോ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനത്തിനായി ലോകത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് ലോകസമാധാനത്തിനായുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൂട്ടായ്‌മയായ പഗ്വാഷ് കോൺഫറൻസ് ബർട്രൻഡ് റസലിൻ്റെയും ജോസഫ് റോട്ബ്ലാറ്റിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഹിരോഷിമയ്‌ക്ക് 70 വർഷത്തിനുശേഷം 2017 ൽ 122 രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ആണവായുധ നിരോധന കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

NAGASAKI DAY ATOMIC BOMBING JAPPAN SECOND WORLD WAR AMERICA JAPAN WAR 1945
Tamiko Sora, right, 83, an atomic bombing survivor in Hiroshima, puts her hands together in prayer after being shown a fragment of human bone found on Ninoshima Island by Rebun Kayo, left, a Hiroshima University researcher, on Wednesday, July 9, 2025, in Hiroshima, western Japan. (AP)

യുദ്ധം വിതയ്‌ക്കുന്ന ഭീകരതയ്‌ക്ക് അറുതിയില്ലാത്ത ഈ കെട്ടകാലത്ത് ഹിരോഷിമയും നാഗസാക്കിയും അതിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളും ഇന്നും ചോദ്യചിഹ്നമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ ലോകത്ത് സമാധാനം പുലരട്ടെ. 80വർഷങ്ങള്‍പ്പുറവും മായാത്ത മറക്കാനാവാത്ത കൂട്ടക്കുരിതി ഇനിയൊരിക്കലും അവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ...

Also Read: ഗസയുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇസ്രയേല്‍, പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം; എന്നാല്‍ ഇനിയൊന്നും ബാക്കിയില്ലെന്ന് പലസ്‌തീനികള്‍ - ISRAEL ANNOUNCES RETAKE GAZA CITY

രിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും ഹീനമായ മനുഷ്യക്കുരുതി... ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ച പ്രകാശം, ആദ്യ അണുബോംബ് പരീക്ഷണത്തെപ്പറ്റി അണുബോംബിന്റെ പിതാവായ റോബർട്ട് ഓപ്പൺഹൈമർ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ അതിന് ശേഷം ഒരു തവണകൂടി അത് സംഭവിച്ചു. ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ച പ്രകാശം എന്ന ആലങ്കാരിക വിവർത്തനം പിന്നീട് ചരിത്രം ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യക്കുരുതിയുടെ വിളിപ്പേരായി മാറി. ഇന്ന് നാഗസാക്കി ദിനം.

ട്രിനിറ്റി എന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞത് ആയിരം സൂര്യന്മാരുടെ പ്രകാശമാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും സംഭവിച്ചത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ അവസാനമായിരുന്നു. നീറുന്ന തീയിൽ വെന്ത് ഉരുകി മരിച്ച ജപ്പാനിലെ സാധാരണക്കാർ. ഊർജത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് അതിനെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹര ശേഷിയുള്ളതാക്കി മാറ്റുക എന്നത് പ്രകൃതിക്കുമേൽ ശാസ്ത്രം നേടിയ വിജയമായിരുന്നു.

എന്നാൽ അതുപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് നിസഹായരും നിഷ്‌കളങ്കരുമായ മനുഷ്യർക്ക് മേലെയായിരുന്നുവെന്നത് ശാത്രത്തിൻ്റെ വിജയാഹ്ളാദങ്ങളെയെല്ലാം പാടെ മായ്‌ച്ച് കളയുന്നു. ഇന്നീ ദിവസം ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ ദാരുണമായ ഏടുകളിൽ ഒരിക്കലും മാഞ്ഞ് പോകാത്ത മുറിപ്പാടായി നാഗസാക്കിയും ഹിരോഷിമയും നിലകൊള്ളുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സാധാരണ ചൂട് കാലം 40ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് അത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്നിരിക്കെ 4000 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയരുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ...? അതാണ് അമേരിക്ക ജപ്പാൻ്റെ മണ്ണിൽ തീർത്ത രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ക്രൂരത. പർവതസമാനമായ പുക കൂൺ ആകൃതിയിൽ 40,000 അടി ഉയരത്തിൽ ഉയർന്നു. 1000 അടി ഉയരംവരെ പൊടിപടലങ്ങൾ ചുഴറ്റിയടിച്ചു. അന്തരീക്ഷ താപനില 4000 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഉയർന്നു. പിന്നീട് പെയ്‌ത കറുത്ത മഴയിൽ ഇവയെല്ലാം സ്ഫോടനത്തിൽ മരിക്കാതെ ബാക്കിയായവർക്കു മേൽ പെയ്‌തിറങ്ങി.

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അന്തിമ ഘട്ടം. യൂറോപ്പിൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ ജർമ്മനി കീഴടങ്ങിയതോടെ യുദ്ധം ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നിയ സമയം. പസഫിക് മേഖലയിൽ കീഴടങ്ങാൻ തയാറാകാതിരുന്ന തയാറാകാതിരുന്ന ജപ്പാനെ കീഴടക്കാൻ അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയ അവസാന തന്ത്രമായിരുന്നു ആണവായുധ പ്രയോഗം.

NAGASAKI DAY ATOMIC BOMBING JAPPAN SECOND WORLD WAR AMERICA JAPAN WAR 1945
Michiko Murata posing at the tomb for Japanese atomic bombing survivors in Hachioji city (AFP)

4,670 കിലോ ഭാരമുള്ള ഉഗ്ര സ്‌ഫോടക ശേഷിയുള്ള 'ഫാറ്റ് മാന്‍' എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള പ്ലൂട്ടോണിയം ബോംബാണ് അന്ന് നാഗസാക്കിയെ ചുട്ടെരിച്ചത്. 8000ത്തോളം ജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ അതിജീവിച്ചവരുടെ വേദന വാക്കുകള്‍ക്ക് അതീതമായിരുന്നു. ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധമായിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ ആണവ പ്രസരത്തിൻ്റെ ഭീകര വലുതായിരുന്നു. കാൻസര്‍ പോലുള്ള രോഗങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് വര്‍ഷങ്ങളോളമാണ് ആളുകള്‍ മരിച്ചു വീണത്.

1939 മുതല്‍ 1945 വരെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ചേരിതിരിഞ്ഞായിരുന്നു യുദ്ധം നടത്തിയത്. വമ്പന്മര്‍ അവരുടെ സാമ്പത്തിക, ശാസ്‌ത്രീയ, വ്യാവസായിക കഴിവുകൾ മുഴുവൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. സാധാരണക്കാരെന്നോ യോദ്ധാക്കളെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വിനാശകരമായ കടന്നുകയറ്റമായിരുന്നു ഈ യുദ്ധം. ഹോളോകാസ്റ്റ് പോലുള്ള കൂട്ട വധങ്ങളും, ബോംബ് വർഷങ്ങളും, പട്ടിണിയും, രോഗങ്ങളുമെല്ലാം യുദ്ധം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകി. 30 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 100 മില്യൺ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടു പങ്കെടുത്ത ഈ യുദ്ധം ജപ്പാനെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ മുഴുവൻ അങ്ങേയറ്റം വേദനിപ്പിക്കുകയും ഞെട്ടിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഹിരോഷിമയ്‌ക്കും നാഗസാക്കിയ്‌ക്കും ശേഷമാണ് ആണവായുധങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികൾ രൂപം കൊണ്ടത്. ശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടത് എന്നും എന്താണ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ധർമം എന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ രൂപീകരണം ഉണ്ടായി. 1955ലെ റസൽ ഐൻസ്റ്റീൻ മാനിഫെസ്റ്റോ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനത്തിനായി ലോകത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് ലോകസമാധാനത്തിനായുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൂട്ടായ്‌മയായ പഗ്വാഷ് കോൺഫറൻസ് ബർട്രൻഡ് റസലിൻ്റെയും ജോസഫ് റോട്ബ്ലാറ്റിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഹിരോഷിമയ്‌ക്ക് 70 വർഷത്തിനുശേഷം 2017 ൽ 122 രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ആണവായുധ നിരോധന കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

NAGASAKI DAY ATOMIC BOMBING JAPPAN SECOND WORLD WAR AMERICA JAPAN WAR 1945
Tamiko Sora, right, 83, an atomic bombing survivor in Hiroshima, puts her hands together in prayer after being shown a fragment of human bone found on Ninoshima Island by Rebun Kayo, left, a Hiroshima University researcher, on Wednesday, July 9, 2025, in Hiroshima, western Japan. (AP)

യുദ്ധം വിതയ്‌ക്കുന്ന ഭീകരതയ്‌ക്ക് അറുതിയില്ലാത്ത ഈ കെട്ടകാലത്ത് ഹിരോഷിമയും നാഗസാക്കിയും അതിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളും ഇന്നും ചോദ്യചിഹ്നമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ ലോകത്ത് സമാധാനം പുലരട്ടെ. 80വർഷങ്ങള്‍പ്പുറവും മായാത്ത മറക്കാനാവാത്ത കൂട്ടക്കുരിതി ഇനിയൊരിക്കലും അവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ...

Also Read: ഗസയുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇസ്രയേല്‍, പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം; എന്നാല്‍ ഇനിയൊന്നും ബാക്കിയില്ലെന്ന് പലസ്‌തീനികള്‍ - ISRAEL ANNOUNCES RETAKE GAZA CITY

For All Latest Updates

TAGGED:

NAGASAKI DAYATOMIC BOMBING JAPANSECOND WORLD WARAMERICA JAPAN WAR 1945AUGUST 9 NAGASAKI DAY

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.