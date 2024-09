ETV Bharat / international

ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലില്‍ വീണ്ടും അപകടം; 8 പേര്‍ മരിച്ചു, ഈ വര്‍ഷം മാത്രം പൊലിഞ്ഞത് 43 ജീവനുകള്‍ - English Channel Boat Accidents

By ETV Bharat Kerala Team

French Gendarmerie Nationale in the port of Boulogne-Sur-Mer, France ( AP )