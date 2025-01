ETV Bharat / international

ചൈനയിലെ ടിബറ്റിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തില്‍ 32മരണം, 38 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്, ഉത്തരേന്ത്യയിലെമ്പാടും പ്രകമ്പനം - EARTHQUAKE IN TIBET

In this photo released by Xinhua News Agency, people stand amidst damaged houses in the aftermath of an earthquake in Tonglai Village, Changsuo Township of Dingri in Xigaze, southwestern China's Tibet Autonomous Region on Tuesday ( AP )