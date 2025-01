ETV Bharat / international

ഗാസയില്‍ ഇസ്രയേല്‍ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ മൂന്നാഴ്‌ച പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞടക്കം അഞ്ച് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു - 3WEEKOLD BABY KILLED

People mourn at Nasser Hospital where the bodies of victims of Israeli strike on a house in Khan Yunis were transported, in the southern Gaza Strip, on Wednesday ( AFP )