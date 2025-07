ETV Bharat / international

'21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറുകള്‍ 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകള്‍ കൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാകില്ല' രക്ഷാ സമിതിയിലും ലോകവാണിജ്യ സംഘടനയിലും അടിയന്തര പരിഷ്‌ക്കരണം വേണമെന്ന് മോദി - PM MODI IN BRICS

Prime Minister Narendra Modi addresses a session on 'Peace and Security and Reform of Global Governance' during the 17th annual BRICS Summit, in Rio de Janeiro, Brazil. ( X@NarendraModi )