ETV Bharat / international

ലോകത്ത് നൂറ് കോടിയിലേറെ പേര്‍ ജീവിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തില്‍; എംപിഐ സൂചികയില്‍ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ

File: A Below Poverty Line(BPL) beneficiary carries ration she collected from Public Distribution System in Bhubaneswar ( ANI )