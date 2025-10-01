ഹൃദയം സ്മാർട്ടായിരിക്കും, പ്രമേഹത്തോട് ബൈ പറയാം; ഇന്ന് ലോക സസ്യാഹാര ദിനം
സമീകൃതാഹാരം നമ്മുടെ ശരീരികാരോഗ്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങള് അറിഞ്ഞിരിക്കാം.
Published : October 1, 2025 at 2:11 PM IST
ഒക്ടോബർ 1 ലോക സസ്യാഹാര ദിനം. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നിർണയിക്കുന്നത്. 1977-ൽ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ വെജിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റി ആണ് ഒക്ടോബർ 1 ലോക സസ്യാഹാര ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 1978-ൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ വെജിറ്റേറിയൻ യൂണിയൻ ഇത് അംഗീകരിച്ചു.
സസ്യാഹാരം ശീലമാക്കുന്നത് വഴി മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നതിനൊപ്പം ഭക്ഷണശൈലി ആസ്വാദ്യകരമാക്കാനും കഴിയുന്നു എന്നാണ് വെജ് പ്രേമികള് പറയുന്നത്. സസ്യാഹാരം മാത്രം ശീലമാക്കുന്നതിലൂടെ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 6 ഗുണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം.
1. ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുന്നു
സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഒന്നിലധികം പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജമാ ഇൻ്റേണൽ മെഡിസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു സമഗ്ര അവലോകനത്തിൽ, മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് സസ്യാഹാരികൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം മൂലമുള്ള അപകട സാധ്യത 25 ശതമാനം കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.
സസ്യാഹാരങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും പൂരിത കൊഴുപ്പും കൊളസ്ട്രോളും കുറവാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ധമനികളെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നു. കൂടാതെ ബീൻസ്, ധാന്യപ്പൊടി, നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ മോശം എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിപ്പോഴും ആരോഗ്യപരമായിരിക്കാൻ കഴിയും.
2. ഭാര നിയന്ത്രണം എളുപ്പമാകുന്നു
വ്യായാമത്തിലൂടെയും, ജിമ്മിൽ പോയും വെയിറ്റ് ഗെയിനും വെയിറ്റ് ലോസും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ പലരും. നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം ഭക്ഷണക്രമം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഭാര നിയന്ത്രണത്തിൽ മികച്ച ഫലം കൈവരിക്കാം.
വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ കലോറിയും കൊഴുപ്പും കുറവായിരിക്കുമെങ്കിലും നാരുകൾ കൂടുതലാണ്. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. സസ്യാഹാരികൾക്ക് സാധാരണയായി മാംസാഹാരികളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സ് (ബിഎംഐ) ആണെന്നാണ് ന്യൂട്രിയൻ്റ്സിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
അതിനാൽ 30 വയസിനു ശേഷം ശരീര വികാസവുമായി നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബർഗറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബീൻസ്, ക്യാരറ്റ് തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ ജങ്ക് ഫുഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മാറ്റി കഴിച്ച് തുടങ്ങുക. ഇത് പേശികളെയും ശരീരത്തെയും ആരേഗ്യത്തോടെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.
3. പ്രമേഹ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു
സസ്യാഹാരം ഹൃദയത്തിന് മാത്രമല്ല, രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനും നല്ലതാണ്. പ്ലോസ് (PLoS) മെഡിസിനിലെ ഒരു പഠനമനുസരിച്ച് , സസ്യാഹാരികൾക്ക് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത ഏകദേശം 34 ശതമാനം കുറവാണ്. പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, പയർവർഗങ്ങൾ, ധാന്യപൊടി എന്നിവ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും ഇൻസുലിൻ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു.
4. കാൻസർ സാധ്യത കുറയ്ക്കാം
സംസ്കരിച്ച മാംസത്തെയും ചുവന്ന മാംസത്തെയും(റെഡ് മീറ്റ്) അർബുദകാരികളായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു. സസ്യാഹാരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ വൻകുടൽ കാൻസറിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയാണ്. പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, പയർവർഗങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണക്രമം നിങ്ങളുടെ കോശങ്ങളെ കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആൻ്റി ഓക്സിഡൻ്റുകളും ഫൈറ്റോകെമിക്കലുകളും നൽകുന്നു. സസ്യാധിഷ്ഠിത സമീപനം തീർച്ചയായും മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നൽകുന്നു.
5. കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
വൈവിധ്യമാർന്നതും നാരുകൾ അടങ്ങിയതുമായ സസ്യാഹാരം നിങ്ങളുടെ കുടൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ദഹനത്തിനും പ്രതിരോധശേഷിക്കും, മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് പോലും അത്യാവശ്യമാണ്. സസ്യാഹാരം നിങ്ങളുടെ കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.
6. പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദം
സസ്യാഹാരിയാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും നല്ലതാണ്. മാംസ ഉത്പാദനത്തിൽ വലിയ അളവിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് പരിസ്ഥിതിയേയും ബാധിക്കുന്നു. എല്ലാവരും മാംസ ഉപഭോഗം കുറച്ചാൽ, വനങ്ങളും വെള്ളവും ജൈവവൈവിധ്യവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും 2018-ൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനം കണ്ടെത്തി.
അതേസമയം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീർത്തും ഒരാളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്യമാണ്. പ്രോട്ടീൻ ഉള്പ്പെടെ നിരവധി പോഷകങ്ങള് മാംസാഹാരത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും മനസും നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് സുപ്രധാനം.
