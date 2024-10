ETV Bharat / health

ഒരു മരണം രണ്ട് പേര്‍ക്ക് വെളിച്ചമേകും; മരണമില്ലാതെ ചെറുകുളത്തൂരുകാരുടെ കണ്ണുകള്‍, വ്യത്യസ്‌തം ഈ ഗ്രാമവാസികളുടെ ജീവിതം

Locals searching their family members and neighbors at a photo exhibition of eye donors ( ETV Bharat )