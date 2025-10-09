ETV Bharat / health

കുട്ടികളുടെ അമിത സ്‌ക്രീന്‍ ഉപയോഗം; വില്ലനാകുമെന്നതില്‍ സംശയം വേണ്ട, വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ

അമിതമായി ഫോണിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ പല മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു

representational image (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 9, 2025 at 3:47 PM IST

2 Min Read
രോ വ്യക്തിയുടെയും ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാലമാണ് കുട്ടിക്കാലം. അടുത്ത കാലം വരെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം ആര്‍ത്തുല്ലസിച്ച് കളിച്ച് നടന്ന ബാല്യങ്ങള്‍ സ്ഥിരം കാഴ്‌ചയായിരുന്നു. വായിക്കാൻ ബാലരമയും കളിക്കുടുക്കയും അവധി ദിനങ്ങള്‍ പാടത്തും പറമ്പിലും ഓടിക്കളിച്ചും ചെലവഴിച്ച നാളുകള്‍. എന്നാലിന്ന് അതെല്ലാം പഴയ കുട്ടിക്കാല ഓര്‍മകള്‍ മാത്രമായി ചുരുങ്ങുകയാണ്.

ജീവിതം കൈയിൽ കരുതുന്ന സ്‌ക്രീനുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയപ്പോള്‍ മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള കണക്ഷനിൽ നിന്നും ബാല്യം വൈഫൈ കണക്ഷനിലേക്ക് പരിണമിച്ചു. ഇതിൻ്റെ പരിണിതഫലമായി കുട്ടികളിൽ മാനസികമായി പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചു. ഇന്ന് കുട്ടികൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. 2025 ഒക്‌ടോബർ 10ൽ ആചരിക്കുന്ന ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഫോൺ ഉപയോഗം ദൂഷ്യമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കാം.

റോയൽ കോളജ് ഓഫ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്‌സിലെ (യുകെ) അംഗവും ചൈൽഡ് ആൻഡ് അഡോളസൻ്റ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റുമായ ഡോ.ആകൃതി പെഷിയോണിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടികളിലെ സ്‌ക്രീൻ എക്‌സ്‌പോർഷൻ തലച്ചോറിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. രണ്ട് വയസിന് മുമ്പ് സ്‌ക്രീനിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ശീലം ഭാവിയിൽ കുട്ടികളെ അശ്രദ്ധ, വൈകാരിക നിയന്ത്രണമില്ലായ്‌മ, ഉറക്കമില്ലായ്‌മ, ഓട്ടിസം, ഉത്‌കണ്‌ഠ എന്ന അവസ്ഥകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേക്കാം. മറ്റുള്ള കുട്ടികളുമായുള്ള സമ്പർക്കം കുറക്കുകയും ഇത് കാലക്രമേണ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള അടുപ്പം പോലും ഇല്ലാതാക്കാനും കാരണമായേക്കാം.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം

  • 2 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ വീഡിയോ കോളുകൾ ഒഴികെ സ്‌ക്രീനുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക.
  • 2 മുതൽ 5 വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ ടൈം ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുക. മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് അവര്‍ക്ക് ഉത്തമം.

ആളുകള്‍ എത്രമാത്രം ബോധവാന്മാരാണെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ ടൈം കുറയ്‌ക്കാനായി പലരും ശ്രമം നടത്താറില്ല. ഇതിന്‍റെ പരിണിത ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചും അവരൊട്ടും ചിന്തിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്‌തവം. കുട്ടികളോടുള്ള അമിത വാത്സല്യം കാരണം അവരെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് സ്‌ക്രീനില്‍ നിന്നും അകറ്റാന്‍ പലരും മടിക്കുന്നു.

പാഠങ്ങൾ ചൊല്ലിയും നോട്ടുകൾ എഴുതിയും പഠിച്ചിരുന്ന ക്ലാസ്‌ മുറികളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്‌ മുറികളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. എന്നാൽ ഈ സ്‌കൂൾ സമ്പ്രദായത്തിനൊപ്പം കുട്ടികളുടെ മാനസിക നിലയിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്‌കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലും ഫോണിൽ നോക്കി അധികനേരം ഇരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്ന് മാനസികാരോഗ്യ വക്താവും ബ്രെയിൻ ബ്രിസ്റ്റലിൻ്റ് സ്ഥാപകയുമായ ദേവാംഗന മിശ്ര പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ കുറച്ച് മിനിറ്റിലധികം ജോലികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ, പിരിമുറുക്കം തുടങ്ങിയ മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വളർന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളിൽ സാമൂഹിക ഇടപെടൽ, ശ്രദ്ധ, നിരീക്ഷണ മനോഭാവം, ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മാനസികാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ കുട്ടികളിലെ സ്‌ക്രീൻ ടൈം കുറച്ച് എഴുതാനും വായിക്കാനും കൂട്ടുകൂടി മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം കളിക്കാനുമുള്ള അവസരം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാം. ഇതിലൂടെ നല്ലൊരു തലമുറക്ക് വഴിയൊരുക്കാം.

