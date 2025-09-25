ETV Bharat / health

നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മെ രോഗികളാക്കുന്നു! ഹൈദരാബാദില്‍ ശ്വാസ കോശ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന

Representative image (ETV file)
ETV Bharat Kerala Team

September 25, 2025

ഹൈദരാബാദ്: എല്ലാക്കൊല്ലവും സെപ്റ്റംബര്‍ 25 ലോക ശ്വാസ കോശ ദിനമായി ആചരിച്ച് വരുന്നു. വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും പുകവലി അടക്കമുള്ള ശീലങ്ങളും ലോകത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ ഇന്ന് ശ്വാസകോശരോഗങ്ങള്‍ക്ക് അടിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഹൈദരാബാദ് നഗരവും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും കടുത്ത പൊടിപടലങ്ങളാല്‍ മൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ വാഹനങ്ങളിലെ പുകയും മറ്റുമുണ്ടാക്കുന്ന മലിനീകരണവും ചെറുതല്ല. ഇതിനെ നേരിടാന്‍ ശക്തമായ ബോധവത്ക്കരണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഹൈദരാബാദ് നിവാസികളുടെ ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. വര്‍ഷം തോറും ശ്വാസ കോശ അര്‍ബുദ രോഗികളുടെയും വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസ കോശ രോഗങ്ങളുള്ളവരുടെയും ആസ്‌തമ രോഗികളുടെയും എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധനയുണ്ടാകുന്നതായി ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

2021ല്‍ കേവലം 649 ശ്വാസ കോശ അര്‍ബുദ രോഗികളുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് 2024ല്‍ ഇത് 749 ആയി വര്‍ദ്ധിച്ചെന്ന് എംഎന്‍ജെ അര്‍ബുദ ആശുപത്രിയിലെ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുകവലിക്കാത്തവരും ശ്വാസ കോശാര്‍ബുദ ഭീഷണി നേരിടുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തക്കാരുടെ എണ്ണം പ്രതിവര്‍ഷം അഞ്ച് മുതല്‍ പത്ത് ശതമാനമാണെന്നും ഇവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

വായുമലിനീകരണവും പുകവലിയും ശ്വാസനാളത്തിലെ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ന്യൂമോണിയ, ക്ഷയം, ശ്വാസകോശാര്‍ബുദം, അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ക്രമേണ എത്തിക്കുന്നുവെന്ന് സ്റ്റാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ ക്ലിനിക്കല്‍ ആന്‍ഡ് ഇന്‍റര്‍ വെന്‍ഷണല്‍ പള്‍മോണോളജിസ്റ്റ് ഡോ. പെഡ്ഡി ശ്രീകാന്ത് പറയുന്നു. ഇത്തരം രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം പ്രതിവര്‍ഷം അഞ്ച് മുതല്‍ പത്ത് ശതമാനം വരെ വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഹൈദരാബാദിലെ നിലവിലെ രോഗികളുടെ കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

  • ക്രോണിക് ഒബ്‌സ്‌ട്രക്‌ടീവ് പള്‍മണറി ഡിസീസ് (സിഒപിഡി)- ജനസംഖ്യയുടെ 7.4ശതമാനം
  • പുരുഷന്‍മാരിലെ സിഒപിഡി-11.4ശതമാനം
  • ആസ്‌ത്മ രോഗികള്‍-1.18ശതമാനം
  • എംഎന്‍ജെ ആശുപത്രിയിലെ 2024ലെ അര്‍ബുദ രോഗികള്‍-749

അവഗണിക്കരുതാത്ത ലക്ഷണങ്ങള്‍

തുടര്‍ച്ചയായ ചുമ, നെഞ്ച് വേദന, തുടര്‍ച്ചയായ ശ്വാസ കോശ അണുബാധ, തളര്‍ച്ച, ഭാരം കുറയല്‍ എന്നിവ കണ്ടാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്‌ടറുടെ ഉപദേശം തേടുക. പുകവലി ഒഴിവാക്കുക, പുകവലിക്കുന്നവരില്‍ നിന്നും അകന്ന് നില്‍ക്കുക, മാസ്‌ക് ധരിച്ച് സ്വയം സംരക്ഷണം നേടുക. ന്യൂമോണിയയ്ക്കും പനികള്‍ക്കുമെതിരെയുള്ള വാക്‌സികള്‍ എടുക്കുക. നിരന്തരം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാന്‍ സഹായകമാകും.

നഗരത്തിലെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം വന്‍തോതില്‍ വ്യാപിക്കുന്നതിനെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം നടത്തണമെന്നും നിര്‍ണായകമായ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും വിദഗ്ദ്ധര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

