തലകറക്കവും ബോധക്ഷയവും നിസ്സാരമാക്കരുത്; ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പാകാം, ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ലക്ഷണങ്ങള്
നാളെ ലോക ഹൃദയ ദിനം. ഒരു സ്പന്ദനവും മുടങ്ങരുത് (Don't miss a beat) എന്നതാണ് ഈ വര്ഷത്തെ ഹൃദയദിനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം
Published : September 28, 2025 at 2:34 PM IST
ഡോ. ജോര്ജ് തയ്യില്
പ്രളയദുരിതങ്ങള് ഈ വര്ഷവും ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും മലയാളികളെ ഭീതിയുടെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തി. കഠിനമായ ദുരിതാനുഭവം മലയാളികളുടെ മനസ്സികളെ തകിടം മറിച്ചു. പ്രളയക്കെടുതിയില് മരിച്ചവര്, ദുരിതങ്ങള് കണ്മുമ്പില് കണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായി ബോധംകെട്ട് വീണുമരിച്ചവര്, എല്ലാം നാം മുഖാമുഖം കണ്ടു. ഈ ഭീതിയും ഒടുങ്ങാത്ത വിഷാദവും മലയാളികളെ ഇനി ഏറെനാള് പിന്തുടരും; സാമ്പത്തിക നാശത്തിനതീതമായി ആരോഗ്യത്തെ കാര്ന്നുതിന്നുന്ന ഒരു രോഗാതുരതയായി. പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചവര് ഏറെയുണ്ട്. എന്നാല് ഈ സന്നിഗ്ദ്ധാവസ്ഥയെ നേരിടാനും അതിജീവിക്കാനും നാം ക്രിയാത്മകമായി പലതും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കരുതല് ഇനിയുണ്ടാകാന് പോകുന്ന അപകടാവസ്ഥകളെ തരണം ചെയ്യാന് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കും.
കുഴഞ്ഞുവീഴല്, തലചുറ്റല്(Syncope) എന്നൊക്കപ്പറഞ്ഞ് പലരും നിസ്സാരമാക്കാറുള്ള പ്രതിഭാസം ചിലപ്പോള് അത്യാപത്കരമാകാം. പല രോഗാവസ്ഥകളുടെയും മുഖലക്ഷണമായി തലകറക്കം രംഗപ്രവേശം ചെയ്യാം. മസ്തിഷ്കത്തിലെ രക്തപര്യയനത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് തുടങ്ങി ഹൃദ്രോഗം, കര്ണരോഗങ്ങള്, മരുന്നുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ കുറവ്, മദ്യ ഉപയോഗം, നിര്ജലീകരണം ഇങ്ങനെ നാനാവിധ കാരണങ്ങള് ഈ സങ്കീര്ണ രോഗാവസ്ഥയ്ക്കു പിന്നിലുണ്ട്.
തലകറക്കത്തിനു പിന്നില്
പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ബോധക്ഷയവും അതേത്തുടര്ന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ ബാലന്സിന് സംഭവിക്കുന്ന പാളിച്ചയുമാണ് തലകറക്കത്തിന് കാരണം. ഈ അവസരത്തില് ഒരാള് അടിതെറ്റി കുഴഞ്ഞുവീഴുന്നു. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള തല ചുറ്റലാണെങ്കില് ഏതാനും മിനിറ്റുകള്ക്കുള്ളില് സ്വബോധം തിരിച്ചുകിട്ടും. മസ്തിഷ്കത്തിലെ റെട്ടിക്കുലര് പ്രവര്ത്തന വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് രക്തം പ്രവഹിക്കാത്തതാണ് ബോധക്ഷയത്തിന് പിന്നില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം.
മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങളിലെ ഉപാപചയ പ്രക്രിയ രക്തപ്രവാഹത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തചംക്രമണം നിലച്ചാല് ഏതാനും സെക്കന്ഡുകള്ക്കകം ബോധം നഷ്ടപ്പെടും. ഇത്തരത്തിലുള്ള തലചുറ്റല് അപകടകാരിയാണ്. വീഴുന്നതിൻ്റെ സാഹചര്യവും കാഠിനിവ്യമനുസരിച്ച് പരിക്കുകളുണ്ടാകാം. ചിലപ്പോള് ഇത് പിന്നീടെപ്പോഴെങ്കിലും പെട്ടെന്നുണ്ടാകാവുന്ന മരണത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുമാകാം. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെത്തുന്ന രോഗികളില് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം പേര് ഇത്തരം തലകറക്കവുമായെത്തുന്നവരാണ്. വയോധികരില് ആറ് ശതമാനം പേര്ക്കും ഗുരുതരമായ തലചുറ്റല് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
അതിസങ്കീര്ണവും ഗുരുതരവുമായ തലകറക്കത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ധമനീസംബന്ധമായ രോഗാവസ്ഥകളാണ്. ധമനികളിലെ മര്ദസ്വീകരണികളിലെ പ്രതികരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലെ വൈകല്യം, പ്രഷര് കുറയുന്നതിനു പിന്നിലെ പാളിച്ചകള് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാലാണ് ഭൂരിപക്ഷം പേര്ക്കും തലകറക്കമുണ്ടാകുന്നത്. ആകെയുള്ളവരില് 33 ശതമാനം പേരും ഈ വിധത്തില് കുഴഞ്ഞുവീഴുന്നവരാണ്. തലകറക്കത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനകാരണം ഹൃദ്രോഗംതന്നെ. ഏതാണ്ട് 20 ശതമാനം പേരും ഹൃദയസംബന്ധിയായ രോഗങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചാണ് കുഴഞ്ഞുവീഴുന്നത്. ഹൃദയസ്പന്ദന വേഗത കൂടുമ്പോഴും കുറയുമ്പോഴും താളം തെറ്റുമ്പോഴും ശിരസിലേക്കുള്ള രക്തപര്യയനം അപര്യാപ്തമാകുകയും ഇതുകാരണം ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
തലകറക്കമുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങള് പലതുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും അപകടകാരി ഹൃദ്രോഗാനന്തരമുള്ളതുതന്നെ. കാരണം കൃത്യമായി രോഗനിര്ണയം നടത്തി ഉചിതമായ ചികിത്സ നല്കിയില്ലെങ്കില് രോഗിയുടെ മരണമാകാം അനന്തരഫലം.
ഹൃദ്രോഗാനാന്തര തലകറക്കം
ഹൃദ്രോഗാനാന്തരമുള്ള തലകറക്കത്തിന് പ്രധാനമായി രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. ആദ്യത്തേത് ഹൃദയഘടനാപരമായ വൈകല്യങ്ങളാല് രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുക, ദിശ തെറ്റുക, പൂര്ണമായി നിലയ്ക്കുക എന്നിവയാല് മസ്തിഷ്ക പ്രവര്ത്തനത്തിനാവശ്യമായ രക്തം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ഹൃദയസ്പന്ദന വേഗം അനിയന്ത്രിതമായി കൂടുക, ക്രമാതീതമായി കുറയുക, താളം തെറ്റി മിടിക്കുക എന്നീ കാരണങ്ങളാല് ശിരസിലേക്കുള്ള രക്തസഞ്ചാരം ഗണ്യമായി കുറയുമ്പോള് ബോധം നശിച്ച് തല കറങ്ങി വീഴുന്നു.
ഹൃദയഘടനയുടെ പാളിച്ചകള് കാരണമുണ്ടാകുന്ന തലകറക്കം മിക്കപ്പോഴും വാല്വുകളുടെയോ ധമനികളുടെയോ അപചയം നിമിത്തം ആവശ്യാനുസരണം രക്തം പ്രവഹിക്കാത്തതുമൂലമാണ് സംഭവിക്കുക. വാതപ്പനി മൂലമോ കാത്സ്യം അടിഞ്ഞ് കൂടുന്നതു കാരണമോ വാല്വുകള് ചുരുങ്ങുമ്പോള് മുന്നോട്ടുള്ള രക്തസഞ്ചാരത്തിന് തടസം സംഭവിക്കുന്നു. ഹൃദയഭിത്തി ക്രമാതീതമായി കട്ടികൂടുന്ന ഹൈപ്പര് ട്രോഫിക് കാര്ഡിയോ മയോപ്പതി രോഗം ഉള്ളവരില് ഇടത്തെ കീഴറയിലെ ഘടനാവ്യതിയാനങ്ങള് കാരണവും താളം തെറ്റിയുള്ള ഹൃദമിടിപ്പിനാലും മുന്നോട്ടുള്ള രക്തപ്രവാഹം അലങ്കോലപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ശ്വാസധമനികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥകളും തലകറക്കത്തിന് കാരണമാകാം.
ഹൃദയമിടിപ്പ് ക്രമാതീതമായി കുറയുമ്പോഴും മുന്നോട്ടുള്ള രക്തപ്രവാഹം അപര്യാപ്തമാകുന്നു. ഹൃദയോത്തേജന കോശങ്ങള്ക്കുണ്ടാകുന്ന അപചയം നിമിത്തമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. സൈനസ് നോഡ്, എ വി നോഡ് എന്നീ സ്വയം ഉത്തേജന കോശമുഴകള്ക്ക് വിവിധ കാരണങ്ങളാല് പ്രവര്ത്തന മാന്ദ്യമുണ്ടാകുമ്പോള് ഹൃദയമിടിപ്പ് വളരെ കുറയുന്നു. തന്മൂലം ശരിസിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം കുറഞ്ഞ് തലകറക്കമുണ്ടാകുന്നു.
ഒരു പ്രാവശ്യം തലചുറ്റലും വീഴാനുള്ള പ്രവണതയും അനുഭവപ്പെട്ടാല് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങള് വിശകലനം ചെയ്യണം. കാരണം അടുത്ത തലകറക്കം മാരകമാകാം. വിശദമായ രക്തപരിശോധന, ടില്റ്റ് ടേബില് ടെസ്റ്റിങ്, ഇസിജി, ഹോള്ട്ടര് മോനിട്ടറിങ്, ട്രെഡ്മില് ടെസ്റ്റിങ്, എക്കോകാര്ഡിയോഗ്രാഫി, ഡോപ്ലര് പരിശോധന, ഇലക്ട്രോ ഫിസിയോളജിക്കല് പഠനം, കൊറോണറി ആന്ജിയോഗ്രാഫി, എംആര്ഐ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കൃത്യമായ രോഗനിര്ണയത്തിലെത്തിച്ചേരാന് സഹായിക്കും.
ശ്രദ്ധിക്കുക
- തലചുറ്റല് ഹാര്ട്ടറ്റാക്കിൻ്റെ ആദ്യലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാവാം
- ഒരുപ്രാവശ്യം തലകറക്കമുണ്ടാകുകയോ അതേത്തുടര്ന്ന് വീഴുകയോ ചെയ്താല് തീര്ച്ചയായും വൈദ്യസഹായം തേടണം
- ഏറ്റവും അപകടകരമായ സിന്കോപ്പ് ഹൃദ്രോഗത്തെത്തുടര്ന്നുള്ളതാണ്. കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സ ഉടനടി നടത്തിയില്ലെങ്കില് മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയേറുന്നു
- ഏറ്റവും സാധാരണമായ തലചുറ്റല് വേസോവേഗല് സിന്കോപ്പ് ആണ്. മിക്കപ്പോഴും ഇതിന് ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല.
(പ്രമുഖ ഹൃദ്രോഗവിദഗ്ധൻ ഡോ. ജോർജ് തയ്യിലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം 'ഹാർട്ടറ്റാക്ക് ഭയപ്പെടാതെ ജീവിക്കാം'എന്ന പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയ ലേഖനം)