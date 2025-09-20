'ഓര്മകള് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ചേര്ത്ത് പിടിക്കാം'; നാളെ ലോക അൽഷിമേഴ്സ് ദിനം, അറിയേണ്ടതെല്ലാം
നാളെ (സെപ്റ്റംബര് 21) ലോക അൽഷിമേഴ്സ് ദിനം.
Published : September 20, 2025 at 6:15 PM IST
ജീവിതം പതിയെ പതിയെ കൈവിട്ട് പോകുന്നതായി തോന്നാറുണ്ടോ? നമ്മള് പോലും അറിയാതെ ജീവിതത്തിന്റെ താളം തെറ്റുന്ന അവസ്ഥ... സമയം അനന്തമാണെന്ന മിഥ്യാധാരണ ഉണ്ടാവുക... ഇതെല്ലാം അപകടകരമായ ഒന്നിൻ്റെ സൂചനയാണ്. സ്വന്തം മക്കളെ മറന്ന് പോവുക, വർഷങ്ങളോളം താമസിച്ച വീട് എവിടെയാണെന്ന് മറക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് മറക്കുക... ഇതെല്ലാം മറവി രോഗം അഥവാ അൽഷിമേഴ്സിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.
നാളെ ലോക അൽഷിമേഴ്സ് ദിനം. ചില മുന്നറിയിപ്പുകളും ഓർമപ്പെടുത്തലുകളും നോക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ 60 വയസിന് മുകളിലുള്ളവരിൽ ഏകദേശം 7.4% പേർ ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ചവരാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം 8.8 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരെ ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ന് 55 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഡിമെൻഷ്യ ബാധിതരാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ സംഖ്യ ഇരട്ടിയാകും, 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും 139 ദശലക്ഷത്തിലധികമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം ഡിമെൻഷ്യ കേസുകൾ കണ്ടെത്തപ്പെടാതെ തുടരുന്നുണ്ട്. നിരവധി ആളുകള് പരസഹായമില്ലാതെ അൽഷിമേഴ്സുമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
“ഒരാളുടെ പേര് ഓർമ്മിക്കാതിരിക്കുകയോ, എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുകയോ, ഒരു വാക്ക് മാത്രം ഇടയ്ക്കിടെ ഓർമ്മിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ മറവികൾ പലപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ ഇവയൊന്നും ഒരാളുടെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ കാര്യമായി തടസപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ ഓർമ്മ വൈകല്യങ്ങളാണ്.” മുംബൈയിലെ ഹോളി ഫാമിലി ആശുപത്രിയിലെ ന്യൂറോളജി കൺസൾട്ടൻ്റായ ഡോ. ഡാനിഷ് ഛപ്ര പറയുന്നു.
മറവി കൂടുതലാകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
വാർധക്യകാല മറവി എന്നത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണട മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വച്ച് 10 മിനിറ്റിനുശേഷം അവ കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെയാണ്. എന്നാൽ അൽഷിമേഴ്സ് എന്നത് 'കണ്ണട എന്തിനാണ്' എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നതിനെയാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ പേര് മറക്കുക, ഒരേ ചോദ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുക ചില സംഭാഷണങ്ങള് പിന്തുടരാൻ കഴിയാതെ വരിക എന്നിവയെല്ലാം ചില സൂചനകളാണെന്നാണ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ഛപ്ര പറയുന്നത്.
പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് മറക്കുന്നതും ഒരേ ചോദ്യം പതിവായി ചോദിക്കുന്നതുമെല്ലാം അപകട സൂചനകളാണ്. ക്രമേണ ഇത് നമ്മള് എവിടെയാണെന്നോ ഏത് ദിവസമാണെന്നോ അറിയാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കും. പരിചിതമായ ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതും ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കൽ, പാചക ദിനചര്യകൾ, ലളിതമായ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയും ഗൗരവമായി തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട്.
തെറ്റായ വാക്കുകൾ, സമീപകാല സംഭാഷണങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിലോ ഓർമ്മിക്കുന്നതിലോ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവ മറ്റൊരു സൂചനയാണ്. വിറ്റാമിൻ കുറവുകൾ, തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ, മസ്തിഷ്ക ക്ഷതം എന്നിവയും ഓർമ്മക്കുറവിൻ്റെ മറ്റ് കാരണങ്ങളാണ്.
ചിട്ടയായ ജീവിതവും കൗണ്സലിങ്ങും: അൽഷിമേഴ്സ് ബാധിച്ചവർക്കും അവരുടെ പരിചാരകർക്കും പിന്തുണ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ചില മാറ്റങ്ങളെ ഒരിക്കലും ‘വെറും വാർധക്യം’ എന്ന് നിസാരവത്ക്കരിക്കരുതെന്ന് ഡോ. ഛപ്ര മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. സ്ഥലത്തെയോ സമയത്തെയോ കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും സ്വയം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക.
സംശയം തോന്നിയാൽ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെയോ വയോജന വിദഗ്ധനെയോ കണ്ട് കോഗ്നിറ്റീവ് ടെസ്റ്റുകൾ, ഇമേജിങ്, രക്തപരിശോധനകൾ എന്നിവ ചെയ്യുക. തലച്ചോറിന് അനുയോജ്യമായ ശീലങ്ങൾ നേരത്തെ സ്വീകരിക്കുക. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, വ്യായാമം, മാനസിക ഉത്തേജനം, ഉറക്കം, സാമൂഹിക ഇടപെടൽ എന്നിവയിൽ വ്യാപതരാവുക. നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വഴി രോഗം മൂലമുണ്ടായേക്കാവുന്ന അപകടങ്ങള് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഡോ. ഛപ്ര വ്യക്തമാക്കുന്നു.
