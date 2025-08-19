ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ മികച്ച ഐക്കണുകളില് ഒരാളാണ് തെന്നിന്ത്യന് സൂപ്പര്താരം രജനികാന്ത്. അദ്ദേഹം വെള്ളിത്തിര അടക്കി വാഴാന് തുടങ്ങിയിട്ട് അമ്പതു വര്ഷമായി. 1974 ല് ചിത്രീകരിച്ച 'അപൂരാഗ'ങ്ങളില് തുടങ്ങി അത് ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'കൂലി'യില് എത്തി നില്ക്കുന്നു. ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകളും ഹിറ്റുകളും കൊണ്ട് ആരാധകരെ ഇന്നും അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ് ഈ താരം.
അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കൂലി'യിലായാലും നേരത്തെ തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ജയിലറിലായാലും എനര്ജെറ്റിക് പെര്മോഫമന്സാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ വയസ് 74 ആയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വര്ക്കൗട്ടാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചയാവുന്നത്. സിനിമ, ഫിറ്റ്നസ്, ആരോഗ്യം, വിജയം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രായം ഒരു തടമല്ലെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ താരം.
തന്റെ പരീശിലകനൊപ്പം രജനിയുടെ വര്ക്കൗട്ട് വീഡിയോ ആണ് ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്. ഡംബല് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വര്ക്കൗട്ട് വീഡിയോയാണിത്. തലൈവരുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് നിരവധി ആരാധകരാണ് ലൈക്കും കമന്റുമായി എത്തുന്നത്. തലൈവര് ആരോഗ്യത്തോടെ വാഴുക, തലൈവര് വേറെ ലെവല്, ഒരു മേക്കപ്പും ഇല്ലാതെ ഇതാണ് ഞാന് എന്റെ യഥാര്ത്ഥ രൂപം, നിങ്ങള് എപ്പോഴും മാസാണ്, 74 ാം വയസിലും ഫിറ്റാണ് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു കമന്റുകള്.
രജനികാന്ത് തന്റെ പരിശീലനകനോടൊപ്പം ജിമ്മില് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയില് കാണാന് കഴിയും. വീഡിയോയുടെ ആദ്യഭാഗത്തില് താരം ഇന്ക്ലൈന് ഡംപെല് പ്രസ് പരിശീലിക്കുന്നത് കാണാം. പിന്നീട് ജിം ബെഞ്ചില് ഇരുന്ന് സ്ക്വാറ്റുകള് ചെയ്യുന്നതും കാണാം.
74 ാം വയസിലും വര്ക്കൗട്ട്
ജിം വര്ക്കൗട്ടുകള്ക്ക് എന്നും പ്രാധാന്യം നല്കുന്നു താരമാണ് രജനികാന്ത്. യോഗയും ശ്വസന വ്യായാമങ്ങളും വര്ഷങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാണ്. 20 വര്ഷത്തിലേറെയായി യോഗ പരിശീലനമുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ ചില അഭിമുഖങ്ങളില് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. താരപദയുടെ സമ്മര്ദ്ദങ്ങള്ക്കിടയിലും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ശ്രദ്ധാലുവാണ്.
ചില ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാല് 20214 മുതല് അദ്ദേഹം സസ്യാഹരമാണ് കഴിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും വീട്ടില് പാചകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കഴിച്ചിരുന്നത്. പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്, ധാന്യങ്ങള്, നട്സ് എന്നിവ കഴിക്കാറുണ്ട്. അതേസമയം സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളായ പഞ്ചസാര, ഫാസ്റ്റ്ഫുഡ്, ശുദ്ധീകരിച്ച പാല് ഉത്പന്നങ്ങള് എന്നിവ ഭക്ഷണത്തില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
ഇൻക്ലൈൻ ഡംബെൽ പ്രസിന്റെ ഗുണങ്ങൾ
നെഞ്ചിന്റെ മുകള് ഭാഗം വികസിക്കുന്നതിനും തോളിന്റെ സ്ഥിരത വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പേശികളുടെ ഇംബാലന്സ് തടയുന്നതിനും ഇന്ക്ലൈന് ഡംബെല് പ്രസിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.
സിനിമയില് 50 വര്ഷം
സിനിമയില് 50 വര്ഷങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കിയ രജനികാന്തിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. രജനികാന്തിന്റെ സിനിമാ യാത്രയും പ്രേക്ഷകരിൽ തലമുറകളായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനവും എടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി താരത്തെ അഭിനന്ദിച്ചത്. വരും കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തുടർച്ചയായ വിജയവും നല്ല ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും മോദി ആശംസിച്ചു. രജനികാന്തിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രജനികാന്ത് നന്ദി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഓഗസ്റ്റ് 14 പുറത്തിറങ്ങിയ കൂലിയാണ് രജനികാന്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രം. രജനികാന്തിനെ നായകനാക്കി ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് ഉത്സവമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. രജനീകാന്തിനൊപ്പം ആമിർ ഖാൻ, നാഗാർജുന, സൗബിൻ ഷാഹിർ, ശ്രുതി ഹാസൻ, സത്യരാജ് തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിര തന്നെ കൂലിയിൽ അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്.
