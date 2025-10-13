അമിതവണ്ണം വന്ധ്യതയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കും; എങ്ങനെ മറികടക്കാം, വിദഗ്ധര് പറയുന്നതിങ്ങനെ...
Published : October 13, 2025 at 4:58 PM IST
നിരവധി ആളുകൾ പൊണ്ണത്തടി/അമിതവണ്ണം കൊണ്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ്. സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും പൊണ്ണത്തടികൊണ്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങള് ഏറെയാണ്. സ്ത്രീകൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളെ സമീപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന 25-30 വയസ് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഏകദേശം 60 മുതല് 70 ശതമാനം പേർക്കും പൊണ്ണത്തടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളുണ്ട്. ദമ്പതികളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, പ്രതിദിനം ഏകദേശം 10,12 ദമ്പതികൾ പൊണ്ണത്തടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഫെർട്ടിലിറ്റി സെൻ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു. ഈ എണ്ണം ക്രമാനുഗതമായി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊണ്ണത്തടി പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമതയെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു.
പൂന്നൈയിലെ മദർഹുഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഒബ്സ്റ്റട്രീഷ്യനും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. കൈഷ്രീൻ ഖാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു- അധിക കൊഴുപ്പ് ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇത് ഇൻസുലിൻ, ഈസ്ട്രജൻ അളവ് ഉയർത്തുന്നു. അങ്ങനെ അണ്ഡോത്പാദനത്തെയും ആർത്തവ ചക്രത്തെയും ഇത് തടസപ്പെടുത്തുന്നു.
"സ്ത്രീകളിലെ പൊണ്ണത്തടി വന്ധ്യതയുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, പിസിഒഎസ് (പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം) പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ക്രമരഹിതമായ ആർത്തവത്തിനും അണ്ഡോത്പാദനത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടിനും കാരണമാകുന്നു" എന്ന് കൈഷ്രീൻ ഖാൻ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രമേഹം, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം, രക്തസമ്മർദം എന്നിവ ഗർഭം അലസാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പഠനം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇവയെല്ലാം പ്രത്യുൽപാദനത്തെയും ഗർഭധാരണത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. പൊണ്ണത്തടിയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അണ്ഡോത്പാദന നിരക്ക് കുറയുകയും, ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയുകയും, ഐവിഎഫ് വിജയം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ പ്രത്യുത്പാദന ഫലങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു.
മറുവശത്ത്, പുരുഷന്മാരിൽ പൊണ്ണത്തടി മോശം ബീജാരോഗ്യം, കുറഞ്ഞ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അളവ്, മോശം ബീജ ഗുണനിലവാരം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് ദമ്പതികൾക്ക് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി കുറയ്ക്കുകയും ഗർഭധാരണം വൈകിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഡോ. ഖാൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഡോ. ഖാൻ നിർദേശിച്ച ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ
- പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക
- ആഴ്ചയിൽ 5 തവണ 45 മിനിറ്റ് വ്യായാമം ചെയ്യുക.
- നന്നായി ഉറങ്ങുക
- യോഗ, ധ്യാനം തുടങ്ങിയ വിശ്രമ രീതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സമ്മർദം കുറയ്ക്കുക.
- കൃത്യ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക
- പ്രോട്ടീനുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക.
- പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കുക.
- സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക
വ്യായാമത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പടികൾ കയറുക, ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം നടക്കുക എന്നിവയും ശീലമാക്കുക. ഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും പോഷകാഹാരം കഴിക്കുന്നതിലും വിദഗ്ധ സഹായം തേടുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഡി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, ജലാംശം നിലനിർത്തുക, പുകവലിയും മദ്യപാനവും ഒഴിവാക്കുക. കാരണം അവ ശരീര ഭാരത്തെയും പ്രത്യുൽപാദന ഫലത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കും.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) പ്രകാരം ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സ് (BMI) 18-25 നും ഇടയിലാവുമ്പോഴാണ് നോര്മലായി കണക്കാക്കുന്നത്. ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സ് 25 ന് മുകളിലാണെങ്കില് അതു അമിതഭാരം എന്നും 30 ന് മുകളിലാണെങ്കില് പൊണ്ണത്തടി എന്നും വിളിക്കാം. സ്ത്രീകളിൽ പൊണ്ണത്തടി ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥയുമായും പിസിഒഎസുമായും(pcos) ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രായം ഇതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് അമിതവണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, 35 വയസ്സിനു ശേഷം പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമത കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
വന്ധ്യതയ്ക്ക് പുറമെയുള്ള മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പൊണ്ണത്തടി കാരണമാകുന്നു. " പൊണ്ണത്തടിയുള്ള ആൾക്ക് പ്രമേഹം, ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, രക്തസമ്മർദം, ഹൃദയാഘാതം, പക്ഷാഘാതം, ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ, പിസിഒഎസ്, തൈറോയ്ഡ് എന്നിവയ്ക്കും സാധ്യത കൂടുതലാണ്" - ഡോ. ഖാൻ പറയുന്നു.
വന്ധ്യതയ്ക്ക് അമിതവണ്ണം ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണെങ്കിലും, വന്ധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പോഷർ. ചണ്ഡീഗഡിലെ ജിൻഡാൽ ഐവിഎഫിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റും മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. ശീതൾ ജിൻഡാൽ ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. "യുവതികളായ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ, പഠനത്തിനും ഒഴിവുസമയത്തിനുമായി സ്ക്രീനുകൾക്ക് മുന്നിൽ ദീർഘനേരം ചെലവഴിക്കുന്നു.
ദീർഘനേരം സ്ക്രീൻ എക്സ്പോഷർ ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവിക സർക്കാഡിയൻ റിഥത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ഹോർമോൺ ചക്രത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഡോ. ജിൻഡാൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ, ഉറക്കക്കുറവ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഈസ്ട്രജനെയും പ്രൊജസ്ട്രോണിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയ്ക്കുകയും ക്രമരഹിതമായ ആർത്തവം, പ്രത്യുൽപാദന വെല്ലുവിളികൾ, മാനസികാവസ്ഥയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
"ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലിയിലെ ചെറിയ തിരുത്തലുകൾ ദീർഘകാല പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യത്തെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് സ്ത്രീകൾ തിരിച്ചറിയണം" - ഡോ. ജിൻഡാൽ നിർദേശിക്കുന്നു.
