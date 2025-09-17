ETV Bharat / health

പൊണ്ണത്തടിയുടെ 'ഇരട്ടത്താപ്പ്';  എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ? പുതിയ പഠനം

പൊണ്ണത്തടിയുണ്ട്. പക്ഷേ രോഗമില്ല. എന്നാല്‍ ചിലരില്‍ പൊണ്ണത്തടിയും ഒപ്പം ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളും. ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി പുതിയ പഠനം.

HOW OBESITY AFFECTS PEOPLE CAUSES OF OBESITY TIPS TO HELP YOU LOSE WEIGHT പൊണ്ണത്തടി എങ്ങനെ കുറയ്‌ക്കാം
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2025 at 11:12 AM IST

Updated : September 17, 2025 at 11:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലരെയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്‌നമാണ് പൊണ്ണത്തടി. പൊണ്ണത്തടി ഉള്ളവരെല്ലാം ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് പലരും ധരിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അങ്ങനെയല്ല, അമിത ശരീരഭാരം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും പലരും ആരോഗ്യത്തോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ ചിലരില്‍ ഇത് നേരെ മറിച്ചാണ്. പൊണ്ണത്തടിയുള്ള ചിലരില്‍ പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ ഗുരുതമായ അവസ്ഥകളുണ്ട്. പൊണ്ണത്തടി എന്നൊരു സമാനത ഉണ്ടായിരിക്കെ ചിലർ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുകയും മറ്റുചിലർ കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

HOW OBESITY AFFECTS PEOPLE CAUSES OF OBESITY TIPS TO HELP YOU LOSE WEIGHT പൊണ്ണത്തടി എങ്ങനെ കുറയ്‌ക്കാം
Representative Image (ETV Bharat)

ഇപ്പോഴിതാ ഇതിന് ഒരു ഉത്തരമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സംഘം ഗവേഷകർ. മൗണ്ട് സിനായിലെ ഇക്കാൻ സ്‌കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ, ഡെൻമാർക്കിലെ കോപ്പൻഹേഗൻ സർവകലാശാല എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയിത്. 452,768 ആളുകളില്‍ ഈ അന്താരാഷ്‌ട്ര ഗവേഷക സംഘം പഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി. ജനിതകമായ വിവരങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്‌തായിരുന്നു പഠനം. പഠനത്തില്‍ ശരീരത്തിലെ അധിക കൊഴുപ്പുമായും മെച്ചപ്പെട്ട മെറ്റബോളിക് ഹെല്‍ത്തുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ജീനോം മേഖലയുടെ 205 വകഭേദങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി.

ഈ വകഭേദങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന ജനിതക അപകട സാധ്യത ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചു. പിന്നാലെ അപകട സാധ്യതാ സ്‌കോർ കണക്കാക്കി പഠനം നടത്തി. ഉയർന്ന സ്കോറുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം, ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ, പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗം പോലുള്ള സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. വ്യത്യസ്‌ത ആളുകളിൽ കൊഴുപ്പ് കോശങ്ങൾ പെരുമാറുന്ന രീതിയാണ് ഇതിന് കാരണം.

HOW OBESITY AFFECTS PEOPLE CAUSES OF OBESITY TIPS TO HELP YOU LOSE WEIGHT പൊണ്ണത്തടി എങ്ങനെ കുറയ്‌ക്കാം
Representative Image (ETV Bharat)

ഇത്തരത്തില്‍ സംരക്ഷണ വകഭേദങ്ങൾ ഉള്ള കുട്ടികളില്‍ പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാല്‍ മെറ്റബോളിക് രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവരില്‍ ഇല്ലെന്ന് നേച്ചർ മെഡിസിൻ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നു. "പൊണ്ണത്തടി ഒരു അവസ്ഥയല്ലെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പഠനം പറയുന്നു. ഇത് വ്യത്യസ്‌ത ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. ഓരോന്നിനും അതിന്‍റേതായ അപകട സാധ്യതകളുണ്ട്," ഇക്കാൻ സ്‌കൂളിലെ ഇൻസ്ട്രക്‌ടർ നതാലി ചാമി പറഞ്ഞു.

"ഈ ജനിതക വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ, വ്യത്യസ്‌ത വ്യക്തികളിൽ പൊണ്ണത്തടി വ്യത്യസ്‌ത ആരോഗ്യ ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയും. പൊണ്ണത്തടിയേയും അതിന്‍റെ സങ്കീർണതകളും നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസിലാക്കുന്നു, തടയുന്നു, ചികിത്സിക്കുന്നു എന്നതിന് ഇത് സഹായകമാകും" ചാമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

HOW OBESITY AFFECTS PEOPLE CAUSES OF OBESITY TIPS TO HELP YOU LOSE WEIGHT പൊണ്ണത്തടി എങ്ങനെ കുറയ്‌ക്കാം
Representative Image (ETV Bharat)

പൊണ്ണത്തടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ട് വ്യത്യസ്‌ത ഉപവിഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഗവേഷണം കൊണ്ട് സാധിച്ചു. അവ ഓരോന്നും ഓരോ അപകട സാധ്യതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. "ഏതൊക്കെ രോഗികളിലാണ് സങ്കീർണതകൾക്ക് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് പ്രവചിക്കാനും ചില ആളുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സംരക്ഷണ ജനിതക ഫലങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ള ചികിത്സകള്‍ മറ്റുള്ളവരില്‍ നടത്താനും പഠനം ഡോക്‌ടർമാരെയും സഹായിക്കും" ഡോ. ചാമി പറഞ്ഞു.

പൊണ്ണത്തടി നിരുപദ്രവകാരിയോ?

പൊണ്ണത്തടി പ്രശ്‌നക്കാരനല്ലെന്ന് പഠനം പറയുന്നില്ലെന്നും ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. "പൊണ്ണത്തടിയുള്ള മിക്ക ആളുകളും ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു. ഭക്ഷണക്രമം, വ്യായാമം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി ഘടകങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് നിർണായകമാണ്" -ബർമിങ്‌ഹാമിലെ അലബാമ സർവകലാശാലയിലെ അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസർ ഷെ വാങ് പറഞ്ഞു.

HOW OBESITY AFFECTS PEOPLE CAUSES OF OBESITY TIPS TO HELP YOU LOSE WEIGHT പൊണ്ണത്തടി എങ്ങനെ കുറയ്‌ക്കാം
Representative Image (ETV Bharat)

"അനുബന്ധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊണ്ണത്തടി മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ ജൈവിക ഘടകങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുക വഴി, കൂടുതൽ വ്യക്തിഗത പരിചരണം, മികച്ച ചികിത്സകൾ, നേരത്തെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ ചെയ്യാൻ സഹായകമാകും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ പോലും ചെയ്യാൻ പഠനം സഹായിക്കും" -ഡെൻമാർക്കിലെ കോപ്പൻഹേഗൻ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ റൂത്ത് ലൂസ് പറഞ്ഞു.

Also Read: നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയ്‌ക്കും ഈ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ? ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമാകാമാം, വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ

Last Updated : September 17, 2025 at 11:23 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW OBESITY AFFECTS PEOPLECAUSES OF OBESITYTIPS TO HELP YOU LOSE WEIGHTപൊണ്ണത്തടി എങ്ങനെ കുറയ്‌ക്കാംOBESITY AFFECTS PEOPLE DIFFERENTLY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.