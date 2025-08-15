ETV Bharat / health

മെന്‍സ്‌ട്രുവല്‍ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ആശങ്കയുണ്ടോ? ആര്‍ക്കൊക്കെ? എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം - MENSTRUAL CUP BENEFITS

പലര്‍ക്കും ആര്‍ത്തവസമയത്ത് മെന്‍സ്ട്രുവല്‍ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് ചില ആശങ്കകളും സംശയങ്ങളുമുണ്ടാകാം. ആര്‍ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം? എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം.

MENSTRUAL CUPS MENSTRUAL CUP ADVANTAGES REASONS TO USE MENSTRUAL CUP PERIODS
Representative Image ((Getty Images))
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read

രു സ്‌ത്രീയ സംബന്ധിച്ച് ആര്‍ത്തവകാലം എന്നാല്‍ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഏറെ ബുദ്ധുമുട്ടുള്ളതാണ്. പണ്ടുകാലങ്ങളിലൊക്കെ ആര്‍ത്തവമുണ്ടാകുമ്പോള്‍ പലരും തുണിയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. കാലം മാറിയപ്പോള്‍ അത് സാനിറ്ററി പാഡിലേക്ക് മാറി. പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയപ്പോള്‍ അത് ടാംപോണും മെന്‍സ്ട്രുവല്‍ കപ്പിലേക്കുമായി. കപ്പിലേക്ക് ആളുകള്‍ മാറിയെങ്കിലും പാഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഇന്നും കുറവല്ല.

എളുപ്പത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാഡിനേക്കാളും നല്ലത് കപ്പ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് മെന്‍സ്ട്രുവല്‍ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് ചില ആശങ്കകളും സംശയങ്ങളുമുണ്ടാകാം. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞാല്‍ സുഖമമായി അനുയോജ്യയമായ കപ്പ് തിരെഞ്ഞടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും നിങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കും.

പല വലുപ്പത്തിലും ഈ കപ്പ് വിപണിയില്‍ ലഭ്യമാണ്. മെഡിക്കേറ്റഡ് സിലിക്കണ്‍ വച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ മെന്‍സ്ട്രുവല്‍ കപ്പ്. ഏത് ആകൃതിയില്‍ വേണമെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്താന്‍ ഈ കഴിയുന്ന ഈ കപ്പ് യോനിക്കുള്ളില്‍ വയ്ക്കുന്നത് ബുദ്ധുമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല.

  • ആര്‍ക്കൊക്കെ മെന്‍സ്ട്രുവല്‍ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം

ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ പ്രസവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാവും നല്ലത്. കാരണം കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ വേദനയുണ്ടായേക്കാം. പ്രസവിച്ചവരാണെങ്കില്‍ മീഡിയം സൈസിലുള്ള കപ്പാണ് നല്ലത്. ഇനി അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കില്‍ ലാര്‍ജിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. സ്ഥിരമായി ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കില്‍ മീഡിയമാണ് യോജിക്കാറുള്ളത്.

MENSTRUAL CUPS MENSTRUAL CUP ADVANTAGES REASONS TO USE MENSTRUAL CUP PERIODS
Representative Image ((Getty Images))

തുടക്കക്കാര്‍ക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കാന്‍ തുടക്കത്തില്‍ പാഡ് കൂടി ഉപയോഗിക്കാം. വൈകാതെ തന്നെ കപ്പ് പരിചിതമാകും. കപ്പ് ഉപയോഗിച്ച അനുഭവസ്ഥരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് സൗകര്യപ്രദമാണെന്നാണ്. അമിത രക്തസ്രാവമുണ്ടെങ്കില്‍ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് നല്ലത്. മിതമായ രീതിയില്‍ രക്തസ്രാവമുള്ള ദിവസം ആദ്യ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

  • ഒരു കപ്പ് എത്ര കാലം ഉപയോഗിക്കാം

ആദ്യ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം 5-10 മിനുറ്റ് തിളച്ചവെള്ളത്തില്‍ മുക്കിയെടുക്കണം. രക്തസ്രാവത്തിന്‍റെ തോത് അനുസരിച്ച് സമയം വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും. എട്ടുമണിക്കൂര്‍ ആകുമ്പോഴേക്കും പുറത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. രക്തം കളഞ്ഞ് സാധാരണ വെള്ളത്തില്‍ വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുത്ത് തിരികെ വയ്‌ക്കാം.

ഒരു കപ്പ് പരമാവധി പത്ത് വര്‍ഷം വരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു കപ്പ് അഞ്ചുമുതല്‍ പത്തുവര്‍ഷം വരെ ഉപയോഗിക്കാം. 12 മണിക്കൂര്‍ വരെ തുടര്‍ച്ചയായി ഉപയോഗിക്കാം. രക്തസ്രാവം കൂടുകയാണെങ്കില്‍ നാലഞ്ച് മണിക്കൂര്‍ കൂടുമ്പോള്‍ പുറത്തെടുത്ത് രക്തം നീക്കം ചെയ്‌ത ശേഷം ശുദ്ധജലത്തില്‍ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം.

MENSTRUAL CUPS MENSTRUAL CUP ADVANTAGES REASONS TO USE MENSTRUAL CUP PERIODS
Representative Image ((Getty Images))

ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശം തേടാവുന്നതാണ്. പി സി ഒഡി പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അമിതമായ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാം. ഇത്തരം ആളുകള്‍ക്ക് പലപ്പോഴും രക്തം കട്ടിപിടിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവര്‍ പാഡ് മാറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ കപ്പ് ഇടയ്ക്കിടെ വൃത്തിയാക്കി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം.

  • കപ്പ് നിറയുന്നത് നിറഞ്ഞാല്‍

കപ്പ് നിറയുന്നത് തുടക്കത്തില്‍ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണമെന്നില്ല. ആ സമയങ്ങളില്‍ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. പരിചിതമായി കഴിഞ്ഞാല്‍ കപ്പ് നിറയുന്നതും മനസിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

  • ശുചിത്വം പാലിക്കണം

ആര്‍ത്തവ സമയത്ത് ശുചിത്വം വളരെ പ്രധാനമാണ്. കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഈ ശുചിത്വം പാലിക്കണം. കപ്പ് അക ത്തേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോള്‍ കൈ വൃത്തിയാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദിവസം രണ്ടുതവണയെങ്കിലും കപ്പ് വൃത്തിയാക്കണം. രക്തം കപ്പിലായതുകൊണ്ട് അസുഖങ്ങളുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ശുചിത്വം പ്രധാനമാണ്. വൃത്തിയാക്കുന്നതിലോ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലോ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ അണുബാധയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ട്.

  • കപ്പ് എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാം

കപ്പ് വൃത്തിയാക്കാന്‍ കെമിക്കല്‍സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല. ചൂടുവെള്ളത്തില്‍ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാല്‍ മതിയാകും. സിലിക്കൺ വസ്തുവായതിനാൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് കേടുപാടുണ്ടാകില്ല. പിരിയഡ്സിന്റെ തുടക്കത്തിലും അവസാനിച്ച ശേഷവും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകണം. ശേഷം വൃത്തിയുള്ള ഇടത്ത് സൂക്ഷിക്കാം.

MENSTRUAL CUPS MENSTRUAL CUP ADVANTAGES REASONS TO USE MENSTRUAL CUP PERIODS
Representative Image ((Getty Images))

ഗര്‍ഭാശയത്തിന്‍റെ താഴെഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചേര്‍ന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് കപ്പ് വയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ മിക്ക ആളുകളും കപ്പിന്‍റെ അറ്റത്തെ വാല്‍ഭാഗം പിടിച്ചുവലിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് നിരന്തരമാകുമ്പോള്‍ ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയ മുറിവുണ്ടായേക്കാം.

ശരിയായ രീതിയില്‍ പുറത്തെടുത്താല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും അകത്തേക്കിട്ട് വേണംകപ്പ് പുറത്തെടുക്കാൻ. കാൽ അൽപം ഉയരത്തിൽ കയറ്റിവച്ചശേഷം എടുക്കുന്നതാകും കൂടുതൽ നല്ലത്. കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ വജൈനൽ ഇൻഫെക്​ഷനുണ്ടാകുമോ എന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല.

Also Read:പ്രമേഹ ബാധിതര്‍ക്ക് കാഴ്‌ച നഷ്‌ടപ്പെടുമോ? അറിയാം കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന അഞ്ച് രോഗങ്ങള്‍

രു സ്‌ത്രീയ സംബന്ധിച്ച് ആര്‍ത്തവകാലം എന്നാല്‍ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഏറെ ബുദ്ധുമുട്ടുള്ളതാണ്. പണ്ടുകാലങ്ങളിലൊക്കെ ആര്‍ത്തവമുണ്ടാകുമ്പോള്‍ പലരും തുണിയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. കാലം മാറിയപ്പോള്‍ അത് സാനിറ്ററി പാഡിലേക്ക് മാറി. പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയപ്പോള്‍ അത് ടാംപോണും മെന്‍സ്ട്രുവല്‍ കപ്പിലേക്കുമായി. കപ്പിലേക്ക് ആളുകള്‍ മാറിയെങ്കിലും പാഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഇന്നും കുറവല്ല.

എളുപ്പത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാഡിനേക്കാളും നല്ലത് കപ്പ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് മെന്‍സ്ട്രുവല്‍ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് ചില ആശങ്കകളും സംശയങ്ങളുമുണ്ടാകാം. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞാല്‍ സുഖമമായി അനുയോജ്യയമായ കപ്പ് തിരെഞ്ഞടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും നിങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കും.

പല വലുപ്പത്തിലും ഈ കപ്പ് വിപണിയില്‍ ലഭ്യമാണ്. മെഡിക്കേറ്റഡ് സിലിക്കണ്‍ വച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ മെന്‍സ്ട്രുവല്‍ കപ്പ്. ഏത് ആകൃതിയില്‍ വേണമെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്താന്‍ ഈ കഴിയുന്ന ഈ കപ്പ് യോനിക്കുള്ളില്‍ വയ്ക്കുന്നത് ബുദ്ധുമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല.

  • ആര്‍ക്കൊക്കെ മെന്‍സ്ട്രുവല്‍ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം

ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ പ്രസവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാവും നല്ലത്. കാരണം കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ വേദനയുണ്ടായേക്കാം. പ്രസവിച്ചവരാണെങ്കില്‍ മീഡിയം സൈസിലുള്ള കപ്പാണ് നല്ലത്. ഇനി അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കില്‍ ലാര്‍ജിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. സ്ഥിരമായി ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കില്‍ മീഡിയമാണ് യോജിക്കാറുള്ളത്.

MENSTRUAL CUPS MENSTRUAL CUP ADVANTAGES REASONS TO USE MENSTRUAL CUP PERIODS
Representative Image ((Getty Images))

തുടക്കക്കാര്‍ക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കാന്‍ തുടക്കത്തില്‍ പാഡ് കൂടി ഉപയോഗിക്കാം. വൈകാതെ തന്നെ കപ്പ് പരിചിതമാകും. കപ്പ് ഉപയോഗിച്ച അനുഭവസ്ഥരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് സൗകര്യപ്രദമാണെന്നാണ്. അമിത രക്തസ്രാവമുണ്ടെങ്കില്‍ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് നല്ലത്. മിതമായ രീതിയില്‍ രക്തസ്രാവമുള്ള ദിവസം ആദ്യ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

  • ഒരു കപ്പ് എത്ര കാലം ഉപയോഗിക്കാം

ആദ്യ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം 5-10 മിനുറ്റ് തിളച്ചവെള്ളത്തില്‍ മുക്കിയെടുക്കണം. രക്തസ്രാവത്തിന്‍റെ തോത് അനുസരിച്ച് സമയം വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും. എട്ടുമണിക്കൂര്‍ ആകുമ്പോഴേക്കും പുറത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. രക്തം കളഞ്ഞ് സാധാരണ വെള്ളത്തില്‍ വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുത്ത് തിരികെ വയ്‌ക്കാം.

ഒരു കപ്പ് പരമാവധി പത്ത് വര്‍ഷം വരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു കപ്പ് അഞ്ചുമുതല്‍ പത്തുവര്‍ഷം വരെ ഉപയോഗിക്കാം. 12 മണിക്കൂര്‍ വരെ തുടര്‍ച്ചയായി ഉപയോഗിക്കാം. രക്തസ്രാവം കൂടുകയാണെങ്കില്‍ നാലഞ്ച് മണിക്കൂര്‍ കൂടുമ്പോള്‍ പുറത്തെടുത്ത് രക്തം നീക്കം ചെയ്‌ത ശേഷം ശുദ്ധജലത്തില്‍ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം.

MENSTRUAL CUPS MENSTRUAL CUP ADVANTAGES REASONS TO USE MENSTRUAL CUP PERIODS
Representative Image ((Getty Images))

ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശം തേടാവുന്നതാണ്. പി സി ഒഡി പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അമിതമായ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാം. ഇത്തരം ആളുകള്‍ക്ക് പലപ്പോഴും രക്തം കട്ടിപിടിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവര്‍ പാഡ് മാറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ കപ്പ് ഇടയ്ക്കിടെ വൃത്തിയാക്കി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം.

  • കപ്പ് നിറയുന്നത് നിറഞ്ഞാല്‍

കപ്പ് നിറയുന്നത് തുടക്കത്തില്‍ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണമെന്നില്ല. ആ സമയങ്ങളില്‍ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. പരിചിതമായി കഴിഞ്ഞാല്‍ കപ്പ് നിറയുന്നതും മനസിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

  • ശുചിത്വം പാലിക്കണം

ആര്‍ത്തവ സമയത്ത് ശുചിത്വം വളരെ പ്രധാനമാണ്. കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഈ ശുചിത്വം പാലിക്കണം. കപ്പ് അക ത്തേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോള്‍ കൈ വൃത്തിയാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദിവസം രണ്ടുതവണയെങ്കിലും കപ്പ് വൃത്തിയാക്കണം. രക്തം കപ്പിലായതുകൊണ്ട് അസുഖങ്ങളുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ശുചിത്വം പ്രധാനമാണ്. വൃത്തിയാക്കുന്നതിലോ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലോ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ അണുബാധയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ട്.

  • കപ്പ് എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാം

കപ്പ് വൃത്തിയാക്കാന്‍ കെമിക്കല്‍സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല. ചൂടുവെള്ളത്തില്‍ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാല്‍ മതിയാകും. സിലിക്കൺ വസ്തുവായതിനാൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് കേടുപാടുണ്ടാകില്ല. പിരിയഡ്സിന്റെ തുടക്കത്തിലും അവസാനിച്ച ശേഷവും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകണം. ശേഷം വൃത്തിയുള്ള ഇടത്ത് സൂക്ഷിക്കാം.

MENSTRUAL CUPS MENSTRUAL CUP ADVANTAGES REASONS TO USE MENSTRUAL CUP PERIODS
Representative Image ((Getty Images))

ഗര്‍ഭാശയത്തിന്‍റെ താഴെഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചേര്‍ന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് കപ്പ് വയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ മിക്ക ആളുകളും കപ്പിന്‍റെ അറ്റത്തെ വാല്‍ഭാഗം പിടിച്ചുവലിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് നിരന്തരമാകുമ്പോള്‍ ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയ മുറിവുണ്ടായേക്കാം.

ശരിയായ രീതിയില്‍ പുറത്തെടുത്താല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും അകത്തേക്കിട്ട് വേണംകപ്പ് പുറത്തെടുക്കാൻ. കാൽ അൽപം ഉയരത്തിൽ കയറ്റിവച്ചശേഷം എടുക്കുന്നതാകും കൂടുതൽ നല്ലത്. കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ വജൈനൽ ഇൻഫെക്​ഷനുണ്ടാകുമോ എന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല.

Also Read:പ്രമേഹ ബാധിതര്‍ക്ക് കാഴ്‌ച നഷ്‌ടപ്പെടുമോ? അറിയാം കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന അഞ്ച് രോഗങ്ങള്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

MENSTRUAL CUPSMENSTRUAL CUP ADVANTAGESREASONS TO USE MENSTRUAL CUPPERIODSMENSTRUAL CUP BENEFITS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.