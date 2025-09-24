രാജ്യത്തെ 30 ശതമാനത്തോളം ജനസംഖ്യയും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദ ഭീഷണിയിൽ; ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ട്
Published : September 24, 2025 at 9:04 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ 30 ശതമാനത്തോളം പേർക്കും ഉയർന്ന രക്ത സമ്മർദ്ദമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ട്. 30 മുതൽ 70 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള 210.2 ദശലക്ഷം പേരിലാണ് ഈ കണക്ക്. ഇതിൽ തന്നെ 173.9 ദശലക്ഷം പേർക്ക് ഈ അവസ്ഥ നിയന്ത്രണവിധേയമല്ലെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ രണ്ടാമത് ആഗോള റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
രക്താതിമർദ്ദം (ഉയർന്ന രക്ത സമ്മർദ്ദം) കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കേണ്ടതിൻ്റേയും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട്. അമിത ഉപ്പ് പുകയില, മദ്യ ഉപഭോഗങ്ങളും പൊണ്ണത്തടിയുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉയർന്ന രോഗ നിരക്കിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
ഹൃദയാഘാതം, പക്ഷാഘാതം, വിട്ടുമാറാത്ത വൃക്കരോഗം, ഡിമെൻഷ്യ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണമാണ് രക്താതിമർദ്ദം. ഇത് തടയാവുന്നതും ചികിത്സിക്കാവുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ അടിയന്തര നടപടിയില്ലെങ്കിൽ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അകാലത്തിൽ മരിക്കുന്നത് തുടരും, കൂടാതെ രാജ്യങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ 30-79 വയസിനിടയിലുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ 34 ശതമാനം പേർക്ക് രക്താതിമർദ്ദം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അതേ പ്രായത്തിലുള്ള 45 ശതമാനം സ്ത്രീകളിലാണ് രക്താതിമർദ്ദത്തിൻ്റെ ഭീഷണി ഉള്ളത്. ആഗോള ശരാശരി 50 ശതമാനം ആയിരിക്കെ ഇന്ത്യയിലെ രക്താതിമർദ്ദ നിയന്ത്രണ നിരക്ക് 17 ശതമാനം മാത്രമാണ് എന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
പ്രതിരോധ നടപടികള്
ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഡാറ്റ പ്രകാരം, 30 വയസിനു മുകളിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കായി രാജ്യവ്യാപകമായി സ്ക്രീനിംഗും ചികിത്സയും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, 2025 ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ 1.11 കോടിയിലധികം രക്താതിമർദ്ദവും 64 ലക്ഷം പ്രമേഹ കേസുകളും ഈ പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ചികിത്സയിലാണ്.
770 ജില്ലാ എൻസിഡി ക്ലിനിക്കുകൾ, 233 കാർഡിയാക് കെയർ യൂണിറ്റുകൾ, 6410 സിഎച്ച്സി ലെവൽ എൻസിഡി ക്ലിനിക്കുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സമഗ്രമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശീലനം ലഭിച്ച സിഎച്ച്ഒകൾ, ആശകൾ, എഎൻഎമ്മുകൾ എന്നിവരുടെ പിന്തുണയോടെ പതിവ് ഫോളോ-അപ്പുകൾ, കൗൺസിലിംഗ്, സൗജന്യ മരുന്ന് പ്രവേശനം എന്നിവയും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. കമ്മ്യൂണിറ്റി അധിഷ്ഠിത അസസ്മെൻ്റ് ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് (സിബിഎസി) ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ആശകൾ വഴി കേന്ദ്രീകൃത കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി തുടക്കത്തിലേ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
ആഗോള സാഹചര്യം
2024-ൽ 1.4 ബില്യൺ ആളുകൾ രക്താതിമർദ്ദവുമായി ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നു, മരുന്നുകളിലൂടെയും ആരോഗ്യ അപകടസാധ്യതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലൂടെയും അഞ്ചിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് നിയന്ത്രണത്തിലായിട്ടുള്ളൂ.
താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ 28 ശതമാനം മാത്രമേ WHO ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രക്താതിമർദ്ദ മരുന്നുകളും സാധാരണയായി ഫാർമസികളിലോ പ്രാഥമിക പരിചരണ സൗകര്യങ്ങളിലോ ലഭ്യമാക്കുന്നുള്ളൂ. 2011 മുതൽ 2025 വരെ, രക്താതിമർദ്ദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് താഴ്ന്ന, ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 3.7 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ ചിലവായെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് അവരുടെ മൊത്തം ജിഡിപിയുടെ ഏകദേശം 2 ശതമാനത്തിന് തുല്യമാണ്.
“ഓരോ മണിക്കൂറിലും 1000-ത്തിലധികം ജീവൻ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം മൂലമുള്ള ഹൃദയാഘാതങ്ങളും അല്ലാത്ത ഹൃദയാഘാതങ്ങളും മൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ മരണങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തടയാവുന്നവയാണ്,” WHO ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ് പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തെ പ്രതിസന്ധികള്
രക്തസമ്മർദ്ദ പ്രതിരോധം, രോഗനിർണയം, ചികിത്സ, ദീർഘകാല പരിചരണം എന്നിവയിലെ പ്രധാന വിടവുകൾ റിപ്പോർട്ട് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ദുർബലമായ ആരോഗ്യ പ്രോത്സാഹന നയങ്ങൾ (മദ്യം, പുകയില ഉപയോഗം, ശാരീരിക നിഷ്ക്രിയത്വം, ഉപ്പ്, ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് തുടങ്ങിയ അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങൾ), സാധുതയുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദ ഉപകരണങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിമിതമായ പ്രവേശനം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചികിത്സാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളുടെയും പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രാഥമിക പരിചരണ ടീമുകളുടെയും അഭാവം, വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത വിതരണ ശൃംഖലകളുടെയും വിലകൂടിയ മരുന്നുകളുടെയും അഭാവം, രോഗികൾക്ക് അപര്യാപ്തമായ സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണം, ട്രെൻഡുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ മതിയായ വിവര സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന തടസങ്ങള്.
അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ പുരോഗതി
ബംഗ്ലാദേശ്, ഫിലിപ്പീൻസ്, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങള് രക്താതിമർദ്ദ പരിചരണത്തെ യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കവറേജിൽ (UHC) ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 2019-2025 കാലയളവിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്താതിമർദ്ദ നിയന്ത്രണം 15 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 56 ശതമാനമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു, അതിലൂടെ അവശ്യ ആരോഗ്യ സേവന പാക്കേജിൽ രക്താതിമർദ്ദ ചികിത്സാ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും സ്ക്രീനിംഗും തുടർ പരിചരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
ഫിലിപ്പീൻസ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ HEARTS സാങ്കേതിക പാക്കേജ് രാജ്യവ്യാപകമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി തലത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണ കൊറിയ ആരോഗ്യ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആൻ്റി ഹൈപ്പർടെൻസിവ് മരുന്നുകൾക്കുള്ള കുറഞ്ഞ ചെലവും രോഗികളുടെ ഫീസ് പരിമിതപ്പെടുത്തലും ഉൾപ്പെടുന്നു.