ETV Bharat / health

ഒഡിഷയിൽ പക്ഷിപ്പനി പടരുന്നു; ബംഗാള്‍ അതിർത്തി അടയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് മമത ബാനർജി - BIRD FLU IN ODISHA

from right First image is Mamata Banerjee and second representative image ( ETV Bharat )