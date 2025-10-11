ചുമയ്ക്കുമ്പോളും ചിരിയ്ക്കുമ്പോഴുമൊന്നും മൂത്രം നിയന്ത്രിയ്ക്കാനാവുന്നില്ലേ? ഗർഭിണികള് ഇക്കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കൂ
ഗർഭകാലത്തെ മൂത്രശങ്കയെ കുറിച്ച് നോയിഡയിലെ മദർഹുഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ കനിക ഗേര തക്രാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
Published : October 11, 2025 at 3:32 PM IST
ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങള് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലമാണ് ഗർഭകാലം. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ യാത്ര. ഈ സമയത്തുടനീളം ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടവയാണ്.
ഗർഭിണികള് ഏറ്റവുമധികം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ് ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള മൂത്രശങ്ക. ഗർഭ കാലത്തിൻ്റെ തുടക്കങ്ങളിലോ ചിലർക്ക് ഗർഭകാലം അവസാനിക്കുമ്പോഴോ ആകാം മൂത്രശങ്കയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർധിക്കുന്നത്. ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ മൂത്രാശയ നിയന്ത്രണം ദുർബലമാകുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്.
ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ ചിരിക്കുമ്പോഴോ മൂത്രം നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ സമയങ്ങളിൽ മൂത്രം പിടിച്ചുവയ്ക്കരുതെന്ന് പൊതുവേ പറയപ്പെടുന്നു. ഗർഭിണികളെ ഏറ്റവും അലട്ടുന്ന മൂത്രശങ്കയുടെ കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിയ്ക്കുകയാണ് നോയിഡയിലെ മദർഹുഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ കനിക ഗേര തക്രാൽ.
പലപ്പോഴും അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുമെങ്കിലും ഗർഭിണികളിൽ ഇത് വളരെ സാധാരണമായ അവസ്ഥ ആണെന്ന് ഡോ കനിക ഗേര തക്രാൽ പറഞ്ഞു. ഇതിന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങളിതാ...
- ഗർഭകാലത്ത് ഗർഭാശയം വളരുന്നു. ആയതിനാൽ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ ചെലുത്തുന്ന സമ്മർദ്ദം കാരണം മൂത്രശങ്ക ഉണ്ടാകാം.
- ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങൾ പെൽവിക് ഫ്ലോർ പേശികളെ ബാധിക്കുമ്പോൾ
- പെൽവിക് പേശികളെയും ഞരമ്പുകളെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ വലിച്ചുനീട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നത്
- അമിതവണ്ണം
- മലബന്ധം
- ആവർത്തിച്ചുള്ള ഗർഭധാരണങ്ങൾ
മൂത്രശങ്കയുടെ വിവിധ തലങ്ങൾ
- സമ്മർദ്ദം കാരണമുണ്ടാകുന്നത്: ചുമ, തുമ്മൽ, ചിരി അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം എന്നിവയ്ക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന മൂത്രം പോകൽ
- പിടിച്ചു നിർത്താനാവാത്ത ശങ്ക: പെട്ടെന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ശക്തമായ പ്രേരണ അനുഭവപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ മൂത്രം പിടിച്ചുനിർത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. ഇത് രണ്ടും സാധാരണ കണ്ടുവരാറുണ്ട്.
മൂത്രശങ്കയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ
- ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ, തുമ്മുമ്പോഴോ, ഭാരം ഉയർത്തുമ്പോഴോ മൂത്രം പോകുക
- മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടെ തോന്നലുണ്ടാവുക. എന്നാൽ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം മൂത്രം പോകുക
- ശുചിമുറിയിൽ എത്തുന്നതുവരെ മൂത്രം പിടിച്ചുനിർത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്
- മൂത്രസഞ്ചി ശൂന്യമല്ലെന്ന തോന്നൽ
ആവർത്തിച്ചുള്ള മൂത്രാശയ അണുബാധ, ആത്മവിശ്വാസം കുറയൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മൂത്രം പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് കാരണമാകും. ഇത് ജീവിത നിലവാരത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് ഡോ കനിക ഗേര തക്രാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
കാരണങ്ങൾ
- ഗർഭധാരണത്തിൻ്റെ പ്രായം
- ഒന്നിലധികം പ്രസവങ്ങൾ
- നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രസവവേദന
- ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ വലിപ്പം
"അമിതമായ വേദന, മൂത്രത്തിൽ രക്തം, ആവർത്തിച്ചുള്ള മൂത്രാശയ അണുബാധ എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഡോക്ടറെ കാണണം." എന്നും ഡോ കനിക ഗേര തക്രാൽ പറഞ്ഞു.
ഡോക്ടറുടെ നിർദേശ പ്രകാരം സ്ത്രീകൾ പെൽവിക് ഫ്ലോർ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഗർഭകാലത്തും അതിനു ശേഷവും ഉണ്ടാകുന്ന മൂത്രശങ്ക നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴിയാണെന്ന് ഇവർ നിർദേശിക്കുന്നു. ഇവ മൂത്രാശയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും ഡോക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
- മൂത്രസഞ്ചിയിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
- കഫീൻ, മദ്യം, എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.
- ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ജലാംശം നിലനിർത്തുക.
- ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കുക
- ലക്ഷണങ്ങൾ കഠിനമോ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നതോ ആണെങ്കിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക.
മികച്ച ചികിത്സകൾ
- പരിശീലനം ലഭിച്ച സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫിസിയോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് ഫ്ലോർ തെറാപ്പി ചെയ്യുക
- മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപൂർവം കേസുകളിൽ, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾ.
പതിവ് വ്യായാമങ്ങൾ, ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ, സമയബന്ധിതമായ വൈദ്യസഹായം എന്നിവയിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് മൂത്രാശയ നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കാനും അസ്വസ്ഥതയോ ഭയമോ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഡോ കനിക ഗേര തക്രാൽ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
സ്ത്രീകൾ ഈ വിഷയം മടി കൂടാതെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് നിർദേശിക്കുന്നതായും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. "ഒരു വിദഗ്ധൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി മൂത്രാശയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ആത്മവിശ്വാസം നിലനിർത്തണമെന്നും" ഡോ. കനിക ഗേര തക്രാൽ പറയുന്നു.
