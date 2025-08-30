ETV Bharat / health

കുറഞ്ഞ അളവിൽ സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സമാന അളവിൽ കലോറി അടങ്ങിയ അൾട്രാ-പ്രോസസ് ചെയ്‌ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അമിത വണ്ണമുണ്ടാക്കുന്നു.

Representative Image (ETV Bharat)
ന്യൂഡൽഹി: അൾട്രാ-പ്രോസസ് ചെയ്‌ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ബീജത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയുമെന്നും അമിത വണ്ണത്തിനിടയാക്കുമെന്നും പഠനം. ചെറിയ അളവിൽ അൾട്രാ-പ്രോസസ് ചെയ്‌ത ഭക്ഷണങ്ങൾ പോലും പുരുഷന്മാരിൽ പൊണ്ണത്തടിയ്‌ക്കും ഹോർമോൺ തകരാറുകൾക്കും, ബീജത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമാക്കുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

കുറഞ്ഞ അളവിൽ സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സമാന അളവിൽ കലോറി അടങ്ങിയ അൾട്രാ-പ്രോസസ് ചെയ്‌ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അമിത വണ്ണമുണ്ടാക്കുന്നു. സെൽ മെറ്റബോളിസം എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുള്ളത്. അൾട്രാ-പ്രോസസ് ചെയ്‌ത അഥവാ അമിതമായി സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബീജങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നും പഠത്തിൽ പറയുന്നു.

അമിതമായി സംസ്‌കരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് കോപ്പൻഹേഗൻ സർവകലാശാലയിലെ എൻ‌എൻ‌എഫ് സെൻ്റർ ഫോർ ബേസിക് മെറ്റബോളിക് റിസർച്ചിലെ (സിബിഎംആർ) പ്രൊഫസർ ജെസീക്ക പ്രെസ്റ്റൺ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാത്തതും അൾട്രാ-പ്രോസസ് ചെയ്‌തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഓരേ അളവിൽ കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ ചെലുത്തുന്ന ആരോഗ്യപരമായ വ്യതിയാനത്തെയും ഗവേഷകർ വിലയിരുത്തി.

20നും 35നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 43 പുരുഷന്മാരെയാണ് പഠനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. മൂന്ന് ആഴ്‌ച രണ്ട് ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും ഇവരിൽ പരീക്ഷിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുത്ത പുരുഷന്മാരിൽ പകുതി പേർ അൾട്രാ-പ്രോസസ്‌ഡ് ഭക്ഷണവും ബാക്കി പകുതി പേർ അൺപ്രോസസ്‌ഡ് ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു. പുരുഷന്മാരിൽ പകുതി പേർക്ക് അമിത കലോറിയുള്ള ഭക്ഷണക്രമം ലഭിച്ചു. അതേസമയം ബാക്കി പകുതി പേർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വലുപ്പം, പ്രായം, ശാരീരിക പ്രവർത്തന നില എന്നിവയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം ലഭിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുത്ത പുരുഷന്മാർക്ക് ഏത് ഭക്ഷണക്രമമാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു.

പ്രോസസ്‌ഡ് ചെയ്യാത്തതും അൾട്രാ-പ്രോസസ് ചെയ്‌തതുമായ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളിൽ ഒരേ അളവിലുള്ള കലോറി, പ്രോട്ടീൻ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, കൊഴുപ്പ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. എന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പകുതി പേരിൽ ഏകദേശം ഒരു കിലോയിൽ കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞ് കൂടുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഹൃദയാരോഗ്യത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.

അൾട്രാ-പ്രോസസ്‌ഡ് ഡയറ്റ് പിന്തുടരുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദാർഥമായ ഫ്‌താലേറ്റ് cxMINP യുടെ അളവിൽ ആശങ്കാജനകമായ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ ഡയറ്റ് പിന്തുടരുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ ബീജ ഉൽപാദനത്തിന് നിർണായകമായ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ, ഫോളിക്കിൾ-സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് കുറയുന്നതും കണ്ടു.

അൾട്രാ പ്രോസസ്‌ഡ് ഫുഡ് എന്നാൽ എന്താണ്?

അൾട്രാ-പ്രോസസ്‌ഡ് ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുക്കളില്‍ നിന്ന് തന്നെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രോസസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതില്‍ കൃത്രിമ നിറങ്ങള്‍, അഡിക്‌ടീവുകള്‍, പ്രിസര്‍വേറ്റീവുകള്‍ എന്നിവ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടാകാം. ചുരുക്കത്തില്‍ ജങ്ക് ഫുഡ് വിഭാഗത്തില്‍ വരുന്ന ഒരുവിധം എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും അള്‍ട്രാ പ്രോസസ്‌ഡ് ആണ്. ബ്രെഡ്, ഓട്‌സ് തുടങ്ങിയ ഡയറ്റിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളും അൾട്രാ പ്രോസസ്‌ഡ് ഫുഡിൽ ഉള്‍പ്പെടുന്നവയാണ്.

