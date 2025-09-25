ETV Bharat / health

പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ചശേഷം ശ്വാസകോശ അർബുദ സാധ്യത ഭയക്കുന്നുണ്ടോ ? ശ്രദ്ധിക്കാം ഇക്കാര്യങ്ങൾ

വർഷങ്ങളോളം പുകവലിച്ചിരുന്നവർ ഈ ശീലം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷവും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാമെന്ന് പഠനം.

LUNG PROTECTION FOR EX SMOKERS TIPS TO LOWER LUNG CANCER RISK HEALTHY LIFESTYLE FOR EX SMOKERS ലോക ശ്വാസകോശ ദിനം
Representative Image (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 25, 2025 at 1:51 PM IST

ല്ലാവർഷവും സെപ്റ്റംബർ 25 ലോക ശ്വാസകോശ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു. ലോകത്തുടനീളം വർധിച്ചുവരുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ, ശ്വാസകോശരോഗ്യത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനായി ഫോറം ഓഫ് ഇന്‍റർനാഷണൽ റെസ്‌പിറേറ്ററി സൊസൈറ്റികളുടെയും (FIRS) ആഗോള ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. 'ആരോഗ്യകരമായ ശ്വാസകോശം ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം' എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം.

ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്ത്മ, ക്രോണിക് ഒബ്‌സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ്ഇ, ഇന്‍റർസ്റ്റീഷ്യൽ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ, അർബുദം, ക്ഷയം, ന്യുമോണിയ, ഇൻഫ്ലുവൻസ തുടങ്ങിയവയാണ് സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ. പുകവലി, പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. പാരമ്പര്യം ഘടകങ്ങളും അണുബാധയും അലർജിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വർഷങ്ങളോളം പുകവലിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ഈ ശീലം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷവും ശ്വാസകോശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അപകടത്തിലാക്കിയേക്കാമെന്ന് എൻഐഎച്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലും പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ അർബുദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പുകവലി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ശ്വാസകോശത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ശ്വാസകോശ അർബുദ സാധ്യതകുറയ്ക്കാനും ചില പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അതിനായി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം.

പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ പൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കുക
പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും പ്രധാനം പിന്നീടൊരിക്കൽ പോലും അത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നതാണ്. വല്ലപ്പോഴും മാത്രമുള്ള സിഗരറ്റ് ഉപയോഗം പോലും നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ചേക്കും. ചില ആളുകൾ പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റ് പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ദോഷം ചെയ്യും. അതിനാൽ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവർ പുകവലിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.

ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരുക
പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ശ്വാസകോശത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അതിനായി പതിവ് വ്യായാമം, യോഗ, ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവ പതിവാക്കുക. ശ്വാസകോശത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ഓക്‌സിജൻ ഒഴുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കും. പുകവലി മൂലമുണ്ടായ കേടുപാടുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ വ്യായാമത്തിന്‍റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്.

ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റ്സ്‌ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണക്രമംൽ
പുകവലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദോഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഭക്ഷണക്രമത്തിനും വലിയ പങ്കുണ്ട്. നേരത്തെ പുകവലിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ പതിവായി ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ഇത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളെ നിർവീര്യമാക്കാനും ശ്വാസകോശ കോശങ്ങളിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കാനും ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് ഫലം ചെയ്യും. അതിനാൽ വിറ്റാമിൻ സി, ഇ, കരോട്ടിനോയിഡുകൾ, പോളിഫെനോൾസ് തുടങ്ങിയ ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇലക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, നട്‌സ്, തവിട്‌ അടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

പതിവ് പരിശോധന
ശ്വാസകോശ അർബുദം നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കീർണതകൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ പുകവലി നിർത്തിയതിന് ശേഷവും ശ്വാസകോശത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തനവും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും പതിവായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എക്‌സ്-റേ, സിടി സ്‌കാനുകൾ പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ശ്വാസകോശ അർബുദം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിദഗ്‌ധന്‍റെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

Also Read : ചെറുപ്പക്കാരിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന ശ്വാസകോശ അര്‍ബുദം; കാരണങ്ങളും പ്രതിരോധ മാർ​ഗങ്ങളും

LUNG PROTECTION FOR EX SMOKERSTIPS TO LOWER LUNG CANCER RISKHEALTHY LIFESTYLE FOR EX SMOKERSലോക ശ്വാസകോശ ദിനംWORLD LUNG DAY 2025

