ബാത്റൂമിലെ ദുർഗന്ധം ഇനി പഴങ്കഥ; ഈ നുറുങ്ങുകൾ പരീക്ഷിക്കൂ, ഫലം ഉറപ്പ്

വീട്ടിലെ ചില വസ്‌തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാത്റൂമിലെ അഴുക്കും ദുർഗന്ധവും എളുപ്പം അകറ്റാം. ഫലപ്രദമായ ചില നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 6, 2025 at 2:19 PM IST

2 Min Read
ലതരം കീടാണുക്കളുടെ വാസ കേന്ദ്രമാണ് ബാത്റൂം. ഈർപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷമായതിനാൽ ബാത്‌റൂമിൽ കീടാണുക്കൾ വേഗത്തിൽ പെരുകുകയും ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കുക എന്നത് പലർക്കും മടിയുള്ള കാര്യമാണ്. എണ്ണയും സോപ്പുമൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തറയും ചുമരും കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ അൽപം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല എത്ര വൃത്തിയാക്കിയാലും പെട്ടന്ന് തന്നെ വൃത്തികേടാകുകയും ദുർഗന്ധം നിറയുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ചില വസ്‌തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാത്റൂമിലെ അഴുക്കും ദുർഗന്ധവും അകറ്റാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

ബേക്കിങ് സോഡ
ബാത്റൂമിലെ ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബേക്കിങ് സോഡാ. അൽപം ബേക്കിങ് സോഡാ ക്ലോസറ്റിലും തറയിലും വിതറി ബാത്റൂം ബ്രെഷ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഉരക്കാം. ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി കളയാം. തറയും ക്ലോസറ്റും പുതിയതുപോലെ മിന്നിത്തിളങ്ങാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ആഴ്‌ചയില്‍ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ഇത് ആവർത്തിക്കുക. ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഫലപ്രദമാണിത്.

വിനാഗിരി
വിനാഗിരി അൽപം വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് മിക്‌സ് ചെയ്‌ത് ബാത്‌റൂമിൽ തളിക്കുക. ശേഷം ഉരച്ച് കഴുകാം. ബാത്‌റൂമിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാനും ദുർഗന്ധം അകറ്റാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഒരു കപ്പ് വിനാഗിരി, ഒരു കപ്പ് വെള്ളം, ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് എന്നിവ ചേർത്ത് ക്ലോസറ്റ്, സിങ്ക്, തറ, ചുമര് എന്നിവയ്ക്ക് ചുറ്റും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കാനും അണുവിമുക്തമാക്കാനും ഗുണം ചെയ്യും.

ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ
ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കാൻ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും ബെസ്റ്റാണ്. അൽപം ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഈ ലായനി തറയിൽ ഒഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഉരച്ച് കഴുകാം. തറയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കീടാണുക്കൾ, അഴുക്ക് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്‌ത് പുതുപുത്തൻ പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങും.

ഉപ്പ്
ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച് ബാത്‌റൂമിൽ വിതറുക. ശേഷം ഉരച്ച് കഴുകാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴുക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ മികച്ചൊരു സ്‌ക്രബറാണിത്. ദുർഗന്ധം അകറ്റാനും ഇത് സഹായിക്കും.

സുഗന്ധലായനികള്‍
ഡെറ്റോള്‍, ഫിനോയില്‍ തുടങ്ങിയ സുഗന്ധലായനികളും ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കാൻ മികച്ചതാണ്. ബാത്റൂമിലെ ദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കാനും അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ക്ലോസറ്റും, തറയും ലാവെണ്ടര്‍ ഓയില്‍ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നത് ദിവസം മുഴുവന്‍ ബാത്റൂം ഫ്രെഷായിരുക്കാൻ സഹായിക്കും.

എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് ഫാൻ
ഓരോ ഉപയോഗത്തിനു ശേഷവും എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് ഫാൻ ഓണാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വായു സഞ്ചാരത്തിനായി ജനൽ തുറന്നിടുക. ജനാലകളില്ലാത്ത ബാത്റൂമാണെന്ന ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് തടയാൻ ഒരു ചെറിയ ഡീഹ്യൂമിഡിഫയറോ എയർ പ്യൂരിഫയറോ സ്ഥാപിക്കുക.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

