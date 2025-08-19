മഴയും മഴക്കാലവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര് വളരെ വിരളമായിരിക്കും. വേനല് ചൂടില് നിന്നും ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്ന മഴക്കാലം പക്ഷേ നിരവധി രോഗങ്ങളുടെ കാലം കൂടിയാണ്. പനിയും ജലദോഷവും ശ്വാസ തടസവും അടക്കം ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങളാണ് ഇക്കാലത്ത് വര്ധിക്കുക. പകര്ച്ച വ്യാധികളുടെയും അണുബാധയുടെയും കാലം കൂടിയാണ് മഴക്കാലം.
കുട്ടികളിലും സ്ത്രീകളിലും വയോധികരിലുമാണ് അസുഖങ്ങള് വേഗത്തില് പടര്ന്ന് പിടിക്കുക. സ്ത്രീകളില് തന്നെ ഗര്ഭിണികള്ക്കാണ് വേഗത്തില് അസുഖങ്ങള് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില് മഴക്കാലം ഗര്ഭിണികള്ക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ്.
അതിന് കാരണം ഗർഭകാലത്ത് പൊതുവേ പ്രതിരോധശേഷി കുറവായിരിക്കും എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാലമത്രയും അധിക പരിചരണവും ആവശ്യമാണെന്ന് കൊക്കൂൺ ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ.മിതുൽ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. ഗർഭിണികൾ പാലിക്കേണ്ട അഞ്ച് സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡോക്ടര് വിശദീകരിച്ചു.
1. പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക
മഴക്കാലത്ത് വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുക. വെള്ളം കെട്ടി നില്ക്കുന്നതില് കൊതുകുകള് വളരാന് സാധ്യത ഏറെയാണ്. ഇത് ഡെങ്കിപ്പനി, മലേറിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് വീടിനടുത്ത് വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകാൻ ശ്രമിക്കുക. പനിയും വയര് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ശീലം നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്നും ഡോ.ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
2. പോഷകസമൃദ്ധമായ ആഹാരം പതിവാക്കുക
പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അമ്മയുടേയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുകയും പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്ന പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, പ്രോട്ടീൻ തുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എണ്ണമയമുള്ളതും എരിവേറിയതും വറുത്തതുമായ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ദഹനത്തെ ഇവ അസ്വസ്ഥമാക്കും. ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതും തിളപ്പിച്ചതുമായ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭക്ഷണത്തിൽ തൈരോ മോരോ ചേർത്ത് ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ശ്രദ്ധിക്കണം. കൂടാതെ മഴക്കാലത്ത് പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.
3. ശുചിത്വമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക
മഴക്കാലത്ത് തിരക്കേറിയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും വേഗത്തിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തിരക്കേറിയ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക.
4. വെള്ളക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുക
മഴയ്ക്ക് പിന്നാലെയുണ്ടാകുന്ന വെള്ളക്കെട്ടുകൾ, അഴുക്ക് ചാലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളില് രോഗാണുക്കളുണ്ടാകും. ഇവയിലൂടെ നടക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. മഴയിൽ നനയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകും. അതിനാൽ വസ്ത്രങ്ങൾ നനഞ്ഞാൽ ഉടന് അത് മാറുക.
5. കൃത്യമായ വൈദ്യോപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുക
ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുക. പനി, ചുമ, ശരീരവേദന, വയറുവേദന തുടങ്ങിയവ അവഗണിക്കരുത്. പ്രസവപൂർവ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ മാത്രം കഴിക്കുക. പ്രസവ ശേഷം മതിയായ വിശ്രമവും എടുക്കുക.
