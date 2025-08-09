Essay Contest 2025

ETV Bharat / health

'ആയിരം കോഴിയ്ക്ക് അരക്കാട... ലെഗോണല്ല നാടനാണ് നല്ലത്'; മുട്ടയെ കുറിച്ചുള്ള ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളും വാസ്‌തവങ്ങളും - NUTRITIONAL VALUE OF EGGS

മുട്ടയെ കുറിച്ച് ഇത്തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ചില തെറ്റിധാരണകളും വാസ്‌തവും ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ.

HEALTH BENEFITS OF EGGS EGGS AND HEALTHY FATS EGG CONSUMPTION AND WELLNESS EGG NUTRITION FACT
മുട്ട (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 10:14 AM IST

2 Min Read

ദൈനംന്തിന ജീവിതത്തില്‍ നമ്മള്‍ മുട്ട എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മുട്ട ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ആയിരം കോഴിക്ക് അരക്കാട, ലെഗോണ്‍ മുട്ടയേക്കാള്‍ നല്ലത് നാടന്‍ മുട്ടയാണ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടില്ലേ! ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങളാണ് മുട്ടയെ കുറിച്ച് പ്രചരിക്കാറുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഏറ്റുപ്പിടിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും അനുകരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

വാസ്‌തവത്തില്‍ ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ? ശാസ്‌ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?അതുമല്ലെങ്കില്‍ ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധര്‍ ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? മുട്ടയെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും മറ്റെന്തിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ആളുകള്‍ പറയുന്നത് അതുപോലെ വിശ്വസിക്കാതെ ഇതിലെ സത്യം കൂടി അറിയണം. മുട്ടയെ കുറിച്ച് ഇത്തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ചില തെറ്റിധാരണകളും വാസ്‌തവും എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ഏതൊക്കെ മുട്ടയാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. ഒരു ദിവസം എത്ര മുട്ടവരെ കഴിക്കാം. കോഴിമുട്ടയേക്കാള്‍ നല്ലത് താറാവ് മുട്ടയാണോ കാടമുട്ടയാണോ ആരോഗ്യത്തിന് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങള്‍ പലര്‍ക്കുമുണ്ടാകും. മുട്ട പ്രൊട്ടീനിന്‍റെയും മറ്റ് പോഷകങ്ങളുടെ കലവറയാണ് മുട്ട. മഞ്ഞക്കരുവില്‍ പ്രൊട്ടീന്‍ പ്രധാനമായുമുണ്ട്. വെള്ളക്കരുവില്‍ പോഷകങ്ങളും. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവില്‍ കൊളസട്രോള്‍ കൂടുതല്‍ ഉണ്ട്.

  • മുട്ട കഴിച്ചാല്‍ കൊളസ്ട്രോള്‍ കൂടുമോ

മുട്ട കഴിച്ചാല്‍ കൊളസ്‌ട്രോള്‍ കൂടുമോയെന്നത് പലരുടെയും സംശയമാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. ഏത് അസുഖമുള്ളവര്‍ക്കും മുട്ട കഴിക്കാം. കാരണം മുട്ടയില്‍ ധാരാളം പ്രൊട്ടീനുകളും പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അളവില്‍ വൈറ്റമിന്‍ എയൊക്കെ മുട്ടയില്‍ ഉണ്ട്. ദിവസേന കഴിക്കുന്ന ഒരു മുട്ടയാണെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ മഞ്ഞക്കരുവും കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

HEALTH BENEFITS OF EGGS EGGS AND HEALTHY FATS EGG CONSUMPTION AND WELLNESS EGG NUTRITION FACT
മുട്ട (Getty Images)

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ നല്ല കൊളസ്‌ട്രോളാണ് മഞ്ഞക്കരുവില്‍ അടങ്ങയിരിക്കുന്നത്. നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് മെറ്റബോളിസവും കാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റും ഫാറ്റുമൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. നല്ല പ്രൊട്ടീന്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഒരു മുട്ടയും ഒന്നില്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

  • ആയിരം കൊഴിക്ക് അര കാട

കാടമുട്ട എപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളില്‍ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആസ്‌മ, മറ്റ് അലര്‍ജി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്നിവ മാറാന്‍ കാടമുട്ട കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാല്‍ കാടമുട്ടയ്ക്ക് മാജിക്കല്‍ പവര്‍ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം തികച്ചും തെറ്റാണ്. ശാസ്‌ത്രീയമായി ഇക്കാര്യം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

HEALTH BENEFITS OF EGGS EGGS AND HEALTHY FATS EGG CONSUMPTION AND WELLNESS EGG NUTRITION FACT
മുട്ട (Getty Images)

മുട്ടയുടെ പ്രൊട്ടീന്‍ അതില്‍ എത്രത്തോളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നത് ആ മുട്ടയുടെ വലുപ്പത്തിന് അനുസരിച്ചാണ്. കോഴിമുട്ടയെ അപേക്ഷിച്ച് കാടമുട്ടയ്ക്ക് പ്രൊട്ടീനിന്‍റെയും കൊഴുപ്പിന്‍റെയും അംശം കുറവാണ്. ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ സമത്തില്‍ എത്തണമെങ്കില്‍ മൂന്നോ നാലോ കാടമുട്ട കഴിക്കേണ്ടതായി വരും.

  • പൈല്‍സിന് ഉത്തമമായ താറാവ് മുട്ട

പൈല്‍സ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് താറാവ് മുട്ട കഴിക്കാന്‍ മിക്കവരും മറ്റുള്ളവരോട് നിര്‍ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ ഇത് ശാസ്‌ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

താറാവ് മുട്ടയ്ക്ക് കോഴിമുട്ടയേക്കാള്‍ പോഷകാംശം കൂടുതലാണ്. കാരണം താറാവ് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവിനേക്കാള്‍ വലുപ്പം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊളസ്‌ട്രോള്‍ കൂടുതലാണ്.

  • നാടന്‍ കോഴിമുട്ടയാണോ നല്ലത്

മാര്‍ക്കറ്റുകളിലൊക്കെ പോയാല്‍ വൈറ്റ് ലെഗോണ്‍ മുട്ടയേക്കാള്‍ നാടന്‍ മുട്ടയാണ് കണ്ടെതെങ്കില്‍ അതുവാങ്ങാനുള്ള തിടുക്കത്തിലായിരിക്കും ചിലര്‍. കാരണം നാടന്‍ കോഴിമുട്ടയാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടതുകൊണ്ടാവാം ഇത്. എന്നാല്‍ ഇതൊന്നും ശാസ്‌ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. രണ്ട് മുട്ടയിലും ഒരേ അളവിലാണ് പ്രൊട്ടീന്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

കോഴിക്ക് ഹോര്‍മോണ്‍ കുത്തിവയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് മുട്ട നല്ലതല്ലെന്നാണ് ചിലരുടെ പക്ഷം. അങ്ങനെയുള്ള കോഴിയിറച്ചികളും കഴിക്കരുതെന്നും പറയുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം ഇറച്ചിയോ മുട്ടയോ കഴിച്ചാല്‍ ഹോര്‍മോണ്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും വരില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്.

HEALTH BENEFITS OF EGGS EGGS AND HEALTHY FATS EGG CONSUMPTION AND WELLNESS EGG NUTRITION FACTS
മുട്ട (ETV Bharat)

എല്ലാവരും ദിവസവും ഒരുമുട്ടയെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്നാണ് ഡോക്‌ടര്‍ പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു മുട്ടയെങ്കിലും ദിവസേന നല്‍കുന്നത് നല്ലതാണ്.

കടപ്പാട്: ഡോ. സൗമ്യ സരിന്‍(പീഡിയാട്രീഷന്‍&നിയോനാറ്റോളജിസ്റ്റ്)

Also Read:മേക്കപ്പില്ലാതെ തന്നെ വിവാഹ ദിവസം തിളങ്ങാം; വരനും വധുവിനും വേണം പ്രത്യേക ഭക്ഷണം...

ദൈനംന്തിന ജീവിതത്തില്‍ നമ്മള്‍ മുട്ട എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മുട്ട ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ആയിരം കോഴിക്ക് അരക്കാട, ലെഗോണ്‍ മുട്ടയേക്കാള്‍ നല്ലത് നാടന്‍ മുട്ടയാണ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടില്ലേ! ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങളാണ് മുട്ടയെ കുറിച്ച് പ്രചരിക്കാറുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഏറ്റുപ്പിടിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും അനുകരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

വാസ്‌തവത്തില്‍ ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ? ശാസ്‌ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?അതുമല്ലെങ്കില്‍ ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധര്‍ ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? മുട്ടയെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും മറ്റെന്തിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ആളുകള്‍ പറയുന്നത് അതുപോലെ വിശ്വസിക്കാതെ ഇതിലെ സത്യം കൂടി അറിയണം. മുട്ടയെ കുറിച്ച് ഇത്തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ചില തെറ്റിധാരണകളും വാസ്‌തവും എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ഏതൊക്കെ മുട്ടയാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. ഒരു ദിവസം എത്ര മുട്ടവരെ കഴിക്കാം. കോഴിമുട്ടയേക്കാള്‍ നല്ലത് താറാവ് മുട്ടയാണോ കാടമുട്ടയാണോ ആരോഗ്യത്തിന് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങള്‍ പലര്‍ക്കുമുണ്ടാകും. മുട്ട പ്രൊട്ടീനിന്‍റെയും മറ്റ് പോഷകങ്ങളുടെ കലവറയാണ് മുട്ട. മഞ്ഞക്കരുവില്‍ പ്രൊട്ടീന്‍ പ്രധാനമായുമുണ്ട്. വെള്ളക്കരുവില്‍ പോഷകങ്ങളും. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവില്‍ കൊളസട്രോള്‍ കൂടുതല്‍ ഉണ്ട്.

  • മുട്ട കഴിച്ചാല്‍ കൊളസ്ട്രോള്‍ കൂടുമോ

മുട്ട കഴിച്ചാല്‍ കൊളസ്‌ട്രോള്‍ കൂടുമോയെന്നത് പലരുടെയും സംശയമാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. ഏത് അസുഖമുള്ളവര്‍ക്കും മുട്ട കഴിക്കാം. കാരണം മുട്ടയില്‍ ധാരാളം പ്രൊട്ടീനുകളും പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അളവില്‍ വൈറ്റമിന്‍ എയൊക്കെ മുട്ടയില്‍ ഉണ്ട്. ദിവസേന കഴിക്കുന്ന ഒരു മുട്ടയാണെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ മഞ്ഞക്കരുവും കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

HEALTH BENEFITS OF EGGS EGGS AND HEALTHY FATS EGG CONSUMPTION AND WELLNESS EGG NUTRITION FACT
മുട്ട (Getty Images)

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ നല്ല കൊളസ്‌ട്രോളാണ് മഞ്ഞക്കരുവില്‍ അടങ്ങയിരിക്കുന്നത്. നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് മെറ്റബോളിസവും കാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റും ഫാറ്റുമൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. നല്ല പ്രൊട്ടീന്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഒരു മുട്ടയും ഒന്നില്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

  • ആയിരം കൊഴിക്ക് അര കാട

കാടമുട്ട എപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളില്‍ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആസ്‌മ, മറ്റ് അലര്‍ജി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്നിവ മാറാന്‍ കാടമുട്ട കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാല്‍ കാടമുട്ടയ്ക്ക് മാജിക്കല്‍ പവര്‍ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം തികച്ചും തെറ്റാണ്. ശാസ്‌ത്രീയമായി ഇക്കാര്യം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

HEALTH BENEFITS OF EGGS EGGS AND HEALTHY FATS EGG CONSUMPTION AND WELLNESS EGG NUTRITION FACT
മുട്ട (Getty Images)

മുട്ടയുടെ പ്രൊട്ടീന്‍ അതില്‍ എത്രത്തോളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നത് ആ മുട്ടയുടെ വലുപ്പത്തിന് അനുസരിച്ചാണ്. കോഴിമുട്ടയെ അപേക്ഷിച്ച് കാടമുട്ടയ്ക്ക് പ്രൊട്ടീനിന്‍റെയും കൊഴുപ്പിന്‍റെയും അംശം കുറവാണ്. ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ സമത്തില്‍ എത്തണമെങ്കില്‍ മൂന്നോ നാലോ കാടമുട്ട കഴിക്കേണ്ടതായി വരും.

  • പൈല്‍സിന് ഉത്തമമായ താറാവ് മുട്ട

പൈല്‍സ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് താറാവ് മുട്ട കഴിക്കാന്‍ മിക്കവരും മറ്റുള്ളവരോട് നിര്‍ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ ഇത് ശാസ്‌ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

താറാവ് മുട്ടയ്ക്ക് കോഴിമുട്ടയേക്കാള്‍ പോഷകാംശം കൂടുതലാണ്. കാരണം താറാവ് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവിനേക്കാള്‍ വലുപ്പം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊളസ്‌ട്രോള്‍ കൂടുതലാണ്.

  • നാടന്‍ കോഴിമുട്ടയാണോ നല്ലത്

മാര്‍ക്കറ്റുകളിലൊക്കെ പോയാല്‍ വൈറ്റ് ലെഗോണ്‍ മുട്ടയേക്കാള്‍ നാടന്‍ മുട്ടയാണ് കണ്ടെതെങ്കില്‍ അതുവാങ്ങാനുള്ള തിടുക്കത്തിലായിരിക്കും ചിലര്‍. കാരണം നാടന്‍ കോഴിമുട്ടയാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടതുകൊണ്ടാവാം ഇത്. എന്നാല്‍ ഇതൊന്നും ശാസ്‌ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. രണ്ട് മുട്ടയിലും ഒരേ അളവിലാണ് പ്രൊട്ടീന്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

കോഴിക്ക് ഹോര്‍മോണ്‍ കുത്തിവയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് മുട്ട നല്ലതല്ലെന്നാണ് ചിലരുടെ പക്ഷം. അങ്ങനെയുള്ള കോഴിയിറച്ചികളും കഴിക്കരുതെന്നും പറയുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം ഇറച്ചിയോ മുട്ടയോ കഴിച്ചാല്‍ ഹോര്‍മോണ്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും വരില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്.

HEALTH BENEFITS OF EGGS EGGS AND HEALTHY FATS EGG CONSUMPTION AND WELLNESS EGG NUTRITION FACTS
മുട്ട (ETV Bharat)

എല്ലാവരും ദിവസവും ഒരുമുട്ടയെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്നാണ് ഡോക്‌ടര്‍ പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു മുട്ടയെങ്കിലും ദിവസേന നല്‍കുന്നത് നല്ലതാണ്.

കടപ്പാട്: ഡോ. സൗമ്യ സരിന്‍(പീഡിയാട്രീഷന്‍&നിയോനാറ്റോളജിസ്റ്റ്)

Also Read:മേക്കപ്പില്ലാതെ തന്നെ വിവാഹ ദിവസം തിളങ്ങാം; വരനും വധുവിനും വേണം പ്രത്യേക ഭക്ഷണം...

For All Latest Updates

TAGGED:

HEALTH BENEFITS OF EGGSEGGS AND HEALTHY FATSEGG CONSUMPTION AND WELLNESSEGG NUTRITION FACTSNUTRITIONAL VALUE OF EGGS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.