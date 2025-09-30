ETV Bharat / health

ഈ ചായ ശീലങ്ങൾ കുടലിന് പണിയാകും; ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

പല രീതിയിലുള്ള ചായയുടെ ഉപഭോഗം കുടലിന്‍റെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുകയും ദഹനവ്യവസ്ഥയെ തകരാറിലാക്കിക്കുകയും ചെയ്‌യും.

Representative Image (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 30, 2025 at 2:31 PM IST

3 Min Read
ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ കുടിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാനീയമാണ് ചായ. ക്ഷീണിച്ച് വലഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിക്കുന്നത് മനസിനും ശരീരത്തിനും ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകും. ദിവസവും ചായ ഇല്ലാതെ ദിവസം തള്ളിനീക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ. എന്നാൽ പല തരത്തിലുള്ള ചായയുടെ ഉപഭോഗം കുടലിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുകയും ദഹനവ്യവസ്ഥയെ തകരാറിലാക്കിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. അത്തരത്തിൽ കുടലിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ചില ചായ ശീലങ്ങളെ ചൂണ്ടികാട്ടുകയാണ് ഹാർവാഡിൽ പരിശീലനം നേടിയ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ. സൗരഭ് സേഥി. അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയാം.

വെറും വയറ്റിൽ ചായ കുടിക്കുന്നത്
മിക്കവരും ചായ കുടിച്ചാണ് ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വെറും വയറ്റിൽ ചായ കുടിക്കുന്നത് ദഹനവ്യവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ദീർഘനേരം വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആമാശയത്തിൽ അസിഡിറ്റി നിലനിൽക്കും. ചായയിൽ കഫീൻ, ടാനിൻ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഒഴിഞ്ഞ വയറ്റിൽ ചായ കുടിക്കുന്നത് അസിഡിറ്റി, നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, വയറുവേദന, കുടൽ പാളികളിൽ പ്രകോപനം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇത് ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത വീക്കം ഉണ്ടാക്കുകയും കുടൽ മ്യുക്കോസയെ നശിക്കാനും ദഹനം തകരാറിലാകുകയും പോഷകങ്ങളുടെ ആഗിരണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ ഒഴിഞ്ഞ വയറ്റിൽ ചായ കുടിക്കുന്നത് ഊർജ്ജം നഷ്‌ടമാകാനും ഉത്കണ്‌ഠയ്ക്കും കാരണമായേക്കും. അതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ചായ കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

പഞ്ചസാരയുടെ അമിത ഉപയോഗം
മധുരത്തിനായി ചായയിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പഞ്ചസാരയുടെ അമിത ഉപയോഗം കുടലിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും. ചായയിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് അപകടകരമായ ബാക്‌ടീരിയകൾ വളരാൻ കാരണമാകുകയും വയറുവേദന, മലബന്ധം തുടങ്ങിയ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. കുടൽ ബാക്‌ടീരിയകളുടെ സ്വാഭാവിക സന്തുലിതാവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും കുടലിന്‍റെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് പൊണ്ണത്തടി, പ്രമേഹം തടുങ്ങിയവയ്ക്ക് കാരണമാകും.

ഡീറ്റോക്‌സ്, സ്ലിമ്മിംഗ് ടീകൾ
ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനായി ഡീറ്റോക്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിമ്മിംഗ് ടീകൾ കുടിക്കുന്നവർ നിരവധിയാണ്. ഇവയിൽ ലാക്‌സറ്റീവുകൾ, കഫീൻ, മറ്റ് ഹെർബൽ സംയുക്തങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദഹനവ്യവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഡോ. സേഥി പറയുന്നു. പതിവായി ഇത്തരം ചായകൾ കുടിക്കുന്നത് വയറുവേദന, വയറിളക്കം, നിർജ്ജലീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. കൂടാതെ ഇതിന്‍റെ അമിത ഉപയോഗം സ്വാഭാവിക മലവിസർജ്ജനത്തെയും ബാധിക്കുകയും കുടൽ ബാക്‌ടീരിയകൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഇത്തരം പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് ഡോ. സേഥി പറയുന്നു.

അമിതമായ ഗ്രീൻ ടീ സത്ത്
ഗ്രീൻ ടീയിൽ കുടൽ ബാക്‌ടീരിയകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പോളിഫെനോളുകൾ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അമിതമായി ഗ്രീൻ ടീ സത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദഹനവ്യവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. വയറ്റിൽ അസ്വസ്ഥത, ഓക്കാനം, വയറിളക്കം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇത് കാരണമാകും. കൂടാതെ ഗ്രീൻ ടീയിലെ കഫീൻ, ടാനിൻ തുടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങളുടെ സംയോജനം ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും. അതിനാൽ ദിവസേന 2 കപ്പിൽ കൂടുതൽ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം.

അമിതമായ ചൂട്
അമിത ചൂടിൽ ചായ കുടിക്കുന്നത് ദഹനവ്യവസ്ഥയ്ക്കും കുടലിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിനും അപകടകരമാണ്. അതിനാൽ ചായയുടെ ചൂട് 140°F (60°C) ന് താഴെയായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം അന്നനാളത്തിലെയും ആമാശയത്തിലെയും കോശങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച് വീക്കത്തിന് കാരണമാകും. അമിത ചൂടിലുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ വായയിലും തൊണ്ടയിലും പൊള്ളലുകൾ ഏൽക്കാനും ഇടയാക്കും. അതിനാൽ അമിത ചൂടിൽ ചായ കുടിക്കരുത്. ദഹനവ്യവസ്ഥയെ ആരോഗ്യകരമായി സംരക്ഷിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

രാത്രി വൈകിയുള്ള ചായ ഉപഭോഗം
രാത്രിയിൽ കഫീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഉറക്കം തടസപ്പെടുത്താൻ കാരണമാകും. ഉറക്കത്തിന്‍റെ ഗുണനിലവാരവും കുടലിന്‍റെ ആരോഗ്യവും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ രാത്രിയിലെ കഫീൻ ഉപയോഗം ആമാശയത്തിൽ ആസിഡ് ഉത്പാദനം സജീവമാക്കുകയും ആസിഡ് റിഫ്ലക്‌സ്, ദഹനക്കേട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. രാത്രികാലങ്ങളിൽ കഫീൻ ഇല്ലാത്ത ഹെർബൽ ചായകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്‌ടറുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

