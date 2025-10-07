ETV Bharat / health

സ്‌തനാർബുദ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം; ലക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

പ്രാരംഭത്തിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ പൂർണമായും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന രോഗമാണ് സ്‌തനാർബുദം.

Published : October 7, 2025 at 2:44 PM IST

ലോകത്തുടനീളമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കണ്ടുവരുന്ന അർബുദമാണ് സ്‌തനാർബുദം. ഓരോ വർഷവും സ്‌തനാർബുദം ബാധിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുകയാണ്. 2050-ഓടെ ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിൽ സ്‌തനാർബുദവും മരണനിരക്കും 40 ശതമാനത്തോളം ഉയരുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. സാധാരണ 40 വയസിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന സ്‌തനാർബുദം ഇന്ന് 20 വയസിനിടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവതികൾക്കിടയിലും വർധിച്ചു വരികയാണ്.

സ്‌തനാർബുദം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നത് സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കാനും രോഗം പൂർണമായി സുഖപ്പെട്ടുത്താനും സാധിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാ കേസുകളിലും പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാറില്ലെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. ഇത് അപകട സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പലരും രോഗം തിരിച്ചറിയുന്നത്. സ്‌തനാർബുദത്തിന്‍റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളെ ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകളായി തെറ്റുധരിക്കാറുണ്ട്. ഇത് രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സ വൈകാനും കാരണമാകുന്നു. സ്‌തനാർബുദത്തിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകളും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം.

ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ?

  • സ്‌തനാർബുദത്തിന്‍റെ സൂക്ഷ്‌മമായ ലക്ഷണങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനും രോഗമുക്തി നേടാനും ഇത് സഹായിക്കും.
  • സ്‌തനത്തിലോ കക്ഷത്തിലെ കാണപ്പെടുന്ന വേദനയില്ലാത്ത മുഴ സ്‌തനാർബുദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സാധാരണവും പ്രാരംഭവുമായ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. സ്‌തനത്തിൽ കട്ടിയോ വീക്കമോ അനുഭവപ്പെട്ടാലും നിസാരമാക്കരുത്.
  • അകാരണമായി സ്‌തനത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലോ വലിപ്പത്തിലോ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതും സ്‌തനാർബുദത്തിന്‍റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്.
  • സ്‌തനത്തിന്‍റെ ചർമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിറ വ്യത്യസം, കുത്തുകൾ, വരകൾ തുടങ്ങിയവയും സ്‌തനാർബുദത്തിന്‍റെ ലക്ഷണമാണ്. സ്‌തന ചർമം പരുക്കാനാവുകയും ചെറിയ കുരുക്കൾ പോലുള്ളവ കാണപ്പെടുന്നതും അർബുദത്തിന്‍റെ ഒരു സൂചനയാകാം.
  • മുലക്കണ്ണിൽ നിന്ന് അസാധാരണമായ സ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും സ്‌തനാർബുദ ലക്ഷണമാണ്. മുലക്കണ്ണ് ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുകയോ പരന്നതാകുകയോ മുലക്കണിന് ചുറ്റും വേദന, ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവ അനുഭവപ്പെട്ടാലോ ഉടനടി വൈദ്യസഹായം തേടണം.
  • സ്‌തനാർബുദമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ തുടക്കത്തിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടാറില്ല. എന്നാൽ രോഗം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുമ്പോൾ സ്‌തനങ്ങളിൽ വിട്ടുമാറാത്ത വേദന അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.
  • അകാരണമായി ശരീരഭാരം കുറയുന്നതും സ്‌തനാർബുദത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ്.

പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ
സ്‌തനാർബുദം വരാതിരിക്കാനും അപകട സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി
ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരുന്നത് സ്‌തനാർബുദ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. മദ്യപാനം, പുകവലി തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക. ഡയറ്റിൽ ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വ്യായാമം പതിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് ശരീരഭാരം ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുകയും ഹോർമോണുകളെ സന്തുലിതമാക്കുകയും ചെയ്യും.

കുടുംബ ചരിത്രം
കുടുംബാംഗളിൽ ആർക്കെങ്കിലും സ്‌തനാർബുദമോ BRCA1, BRCA2 പോലുള്ള ജനിതക മാർക്കറുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സ്‌തനാർബുദത്തിന്‍റെ അപകട സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

പതിവ് സ്ക്രീനിങ്
സ്‌തനാർബുദ കുടുംബ ചരിത്രമുള്ളവരും ഉയർന്ന അപകട സാധ്യതയുള്ളവരും പതിവായി സ്ക്രീനിങ് നടത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. 40 വയസ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സ്ക്രീനിങ് നടത്തുന്നത് രോഗസാധ്യത നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും.

നേരത്തെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ
മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തി രോഗനിർണയം നടത്തണം. മാമോഗ്രാഫി, അൾട്രാസൗണ്ട്, എംആർഐ തുടങ്ങിയ പരിശോധനകളിലൂടെ സ്‌തനാർബുദം നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും.

