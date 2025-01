ETV Bharat / health

യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ - FOOD THAT ARE GOOD FOR URIC ACID

Representative Image ( File Image )

By ETV Bharat Health Team Published : Jan 29, 2025, 8:06 PM IST