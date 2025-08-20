കോഴിക്കോട്: സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളുടെ സംഘടനയായ ഇന്ത്യന് സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റിയുടെ 41-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സിപ്സ്കോണ്-25 വെള്ളി, ശനി, ഞായര് ദിവസങ്ങളില് ഹോട്ടല് ടിയാരയില് നടക്കും. കാലിക്കറ്റ് സൈക്യാട്രിക് ഗില്ഡാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.കേരളത്തില് നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമായി 300 ഡോക്ടര്മാര് സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കും.
രാജ്യത്തെ വിവിധ മെഡിക്കല് കോളജുകളില് നിന്നുമായി മുന്നോറോളം പിജി വിദ്യാര്ഥികളും സമ്മേളനത്തിനെത്തും. വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 10ന് സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര്ക്കായി തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്ദവും പിരിമുറുക്കവും കുറയ്ക്കാന് ബോധവല്ക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും. കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കല് കോളജിലെ ഐഎംസിഎച്ച് കോംപ്ലക്സിലെ കാവേരി ഹാളില് നടക്കുന്ന പരിപാടി മെഡിക്കല് കോളജ് പ്രിന്സിപ്പല് ഡോ. കെജി സജീത് കുമാര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് സംസ്ഥാനത്തെ എംബിബിഎസ് വിദ്യാര്ഥികള്ക്കായി സൈക്യാട്രിയില് ക്വിസ് മല്സരവും ഹൗസ് സര്ജന്മാര്ക്കായി സൈക്യാട്രി ഗോള്ഡ് മെഡല് പരീക്ഷയും നടത്തും. വൈകിട്ട് 6.30ന് ഡോക്ടര്മാര്ക്കായി തുടര് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യന് സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. മോഹന് സുന്ദരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 10.40ന് സമ്മേളനം ആരോഗ്യ സര്വകലാശാല വൈസ് ചാന്സലര് ഡോ.മോഹനന് കുന്നുമ്മല് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇന്ത്യന് സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. മോഹന് സുന്ദരം അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഇന്ത്യന് സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ടിഎസ്എസ് റാവു മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും.
ഇന്ത്യന് സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണവും നടക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ മുതിര്ന്ന സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന് സമഗ്രസംഭാവനക്കുള്ള എറണാകുളം സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒറേഷന് പുരസ്കാരവും യുവ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനുള്ള പുരസ്കാരവും ചടങ്ങില് സമ്മാനിക്കും. ഇന്ത്യന് സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി കേരള ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഈ വര്ഷത്തെ മാധ്യമ പുരസ്കാരവും സമ്മാനിക്കും.
മെന്റല് ഹെല്ത്ത് കെയര് ആക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിലെ പ്രായാഗിക ബുദ്ധിമുട്ടും വെല്ലുവിളികളും എന്ന വിഷയത്തില് രാജ്യാന്തര സിംപോസിയവും സംഘടിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യയില് നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമുള്ള സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളും നിയമവിദഗ്ധരും സിംപോസിയത്തില് പങ്കെടുക്കും. വൈകിട്ട് 4ന് ഇന്ത്യന് സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി സംസ്ഥാന കൗണ്സില് യോഗം നടക്കും. സംഘടനാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായ ചര്ച്ചകളും അവലോകനങ്ങളും യോഗത്തില് നടക്കും.തുടര്ന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികള് അരങ്ങേറും.
ഞായറാഴ്ച്ച രാവിലെ 8.30ന് പിജി വിദ്യാര്ഥികള് മാനസികാരാഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്പതോളം പോസ്റ്ററുകള് അവതരിപ്പിക്കും. മികച്ച പോസ്റ്ററിന് അവാര്ഡും നല്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.20ന് സമാപന സമ്മേളനം പ്രശസ്ത സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഡോ. വിവി മോഹന്ചന്ദ്രന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മാനസികാരാഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളില് വിദഗ്ധര് മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി അറുപതോളം പ്രബന്ധങ്ങള് അവതരിപ്പിക്കും. കുട്ടികളുടെയും മുതിര്ന്നവരുടെയും മാനസികാരോഗ്യം, ചികിത്സയില് മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്, ആധുനിക രോഗനിര്ണയ സംവിധാനങ്ങള്, മാനസിക രോഗങ്ങളില് ജനിതകശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമായ പുതിയ അറിവുകള് തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളില് ചര്ച്ചകളും നടക്കും.സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിവിധ മേഖലകളെ സമന്വയിപ്പിച്ച് 30 സ്റ്റാളുകളും ഒരുക്കും.
