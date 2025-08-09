Essay Contest 2025

'വന്ന് വന്ന് ടോയ്‌ലറ്റില്‍ പോകുമ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ലെന്നായി'; പക്ഷേ പണി പിന്നാലെയുണ്ട്... - SMARTPHONE USE IN THE BATHROOM

ടോയ്‌ലറ്റില്‍ പോകുമ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നവരുണ്ട്. ദീര്‍ഘനേരം ഫോണുമായി ടോയ്‌ലറ്റില്‍ ചെലവഴിച്ചാലുള്ള പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.

Representational Image (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 1:44 PM IST

ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ മൊബൈല്‍ ഫോൺ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ശീലമുണ്ടോ? സമീപകാലത്തായി ഈ ശീലം വളരെ സാധാരണമായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. പലരും റീല്‍സും ന്യൂസും പാട്ടുമൊക്കെ കാണുന്നത് ടോയ്‌ലറ്റില്‍ ദീര്‍ഘനേരമിരുന്നാണ്. എന്തിന് പറയുന്നു ആരോഗ്യകാര്യങ്ങള്‍ പോലും സെര്‍ച്ച് ചെയ്യുന്നത് ടോയ്‌ലറ്റിനുള്ളില്‍ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ ടോയ്‌ലറ്റില്‍ പോകുമ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഇല്ലാതെ പോകാന്‍ പറ്റില്ലെന്ന അവസ്ഥയിലായി. ഇങ്ങനെ ദീര്‍ഘനേരം ഇരിക്കുന്നതിന്‍റെ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

മൊബൈല്‍ ഫോണുമായി ടോയ്‌ലറ്റില്‍ പോയാല്‍ മലമൂത്ര വിസര്‍ജനം നല്ലരീതിയില്‍ നടക്കണമെന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രധാന കാരണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നത്തിന് മൊബൈല്‍ ഫോണാണ് വില്ലനാകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ പോലും പലരും വിശ്വസിക്കില്ല. മലമൂത്രവിസര്‍ജനം എന്നത് ലളിതമായി തോന്നുമെങ്കിലും തലച്ചോറും കുടലും തമ്മില്‍ ധാരാളം ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടാണ് കൃത്യമായ രീതിയില്‍ ഇവ സാധ്യമാകുന്നത്.

Representational Image (Getty Images)

നമ്മുടെ തലച്ചോറില്‍ നിന്നും കുടലിലേക്ക് കൃത്യമായ സന്ദേശം എത്തിയാല്‍ മാത്രമേ മലമൂത്ര വിസര്‍ജനം സാധ്യമാകുകയുള്ളു. ആ സമയങ്ങളില്‍ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തി മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ കാണുന്ന റീല്‍സിലും ന്യൂസിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളേക്കും ശ്രദ്ധ നല്‍കിയാല്‍ മലമൂത്രവിസര്‍ജനം സാധ്യമാകാതെ വരും.

മാത്രമല്ല പൈല്‍സിനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്‌ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുമുണ്ട്. ദീര്‍ഘനേരം ടോയ്‌ലറ്റില്‍ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ മലാശയത്തിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകള്‍ക്ക് സമ്മര്‍ദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ മര്‍ദം രക്തക്കുഴലുകള്‍ വീര്‍ക്കാന്‍ കാരണമാകും. ഇത് കാലക്രമേണ പൈല്‍സിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത്.

ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാള്‍ ടോയ്‌ലറ്റിവല്‍ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം വര്‍ധിപ്പിക്കും. ഇതുമൂലം വിട്ടുമാറാത്ത മലബന്ധം അല്ലെങ്കില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം പോലുള്ള അസ്വസ്ഥതകള്‍ക്ക് കാരണമായി തീരും.

  • എന്താണ് പൈല്‍സ്

മലാശയത്തിന്‍റെ അടിഭാഗത്തോ മലദ്വാരത്തിലോ ഉള്ള രക്തക്കുഴലുകള്‍ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് പൈല്‍സ് അഥവാ ഹെമറോയ്‌ഡുകള്‍. എല്ലാവരിലും ഹെമറോയ്‌ഡ് കുഷ്യന്‍സ് ഉണ്ടാകും (ചെറിയ തടിപ്പുകള്‍) അത് മലം പിടിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നുവയാണ്. ചിലരില്‍ അത് തടിച്ച് വീര്‍ത്ത് പുറത്തേക്ക് തള്ളിവന്ന് പൊട്ടി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകും. അതിനെയാണ് നമ്മള്‍ പൈല്‍സ് എന്ന് പറയുന്നത്.

Representational Image (Getty Images)

സാധാരണയായി ഇത് കൂടുതല്‍ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഭക്ഷണത്തില്‍ കൂടുതല്‍ എരിവ് കഴിക്കുന്നതും മലം മുറുകി പോകുമ്പോഴും ടോയ്‌ലറ്റില്‍ ദീര്‍ഘനേരം ഇരിക്കുമ്പോഴുമാണ് ആ അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നത്. സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രസവസംബന്ധമായിട്ടും ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധനെ സമീപിച്ച് പരിശോധനയിലൂടെ പൈല്‍സ് സ്ഥിരികരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഗ്രേഡ് 1, 2,3,4 എന്നിങ്ങനെയാണ് പൈല്‍സുള്ളത്.

ആരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള പൈല്‍സിന് മരുന്നുകള്‍ നല്‍കുകയും ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഗ്രേഡ് 2, ഗ്രേഡ് 3, ഗ്രേഡ് 4 പൈല്‍സിന് ശസ്‌ത്രക്രിയയിലൂടെ മാറ്റാവുന്നതാണ്.

Representational Image (Freepik)

പൈല്‍സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ടോയ്‌ലറ്റ് ശീലങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. പതിവായി മലം പുറത്തു പോകാതിരിക്കാന്‍ ആയാസപ്പെടുന്നവരിലോ കൂടുതല്‍ സമയം ടോയ്‌ലറ്റില്‍ ഇരിക്കുന്നവരിലോ മലമൂത്ര വിസര്‍ജനം വൈകിപ്പിക്കുന്നവരിലോ പൈല്‍സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

  • ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ചൊറിച്ചില്‍ മലം, പൂര്‍ണമായും പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക, മലമൂത്രവിസര്‍ജന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം, ഇരിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഉടന്‍ ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധനെ സമീപിക്കുക. മാറിവരുന്ന ജീവിത ശൈലിയും ക്രമരഹിതമായ മലവിസര്‍ജന ശീലവും ഉള്ളവരില്‍ ഈ ശീലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാം.

Representational Image (Freepik)

ടോയ്‌ലറ്റില്‍ പോകുമ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കൊണ്ടുപോകാരിക്കുക. ദീര്‍ഘനേരം ടോയ്‌ലറ്റില്‍ ഇരിക്കാതിരിക്കുക, നാരുകള്‍ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുക. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക, പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുക.

വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട്: ഡോ. മധുകര്‍ പൈ (ലാപ്പറോസ്‌കോപ്പിക് സര്‍ജന്‍), ഡോ. സൗമ്യ സരിന്‍ (പീഡിയാട്രിഷന്‍ & നിയോനാറ്റോളജിസ്റ്റ്)

Representational Image (Getty Images)
Representational Image (Getty Images)
Representational Image (Freepik)
Representational Image (Freepik)
