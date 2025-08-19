ETV Bharat / health

'പനിയും ജലദോഷവും'; വെറുതെ തള്ളിക്കളയല്ലേ... ഒന്ന് ശ്രദ്ധതെറ്റിയാല്‍ ജീവന്‍ വരെ നഷ്‌ടമാകും - MONSOON INFECTION PREVENTION

മഴക്കാലം ആശങ്കയുടെയുടേതും പകര്‍ച്ചവ്യാധികളുടെയും കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Representative images (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2025 at 3:46 PM IST

ഴക്കാലത്ത് പലവിധ അസുഖങ്ങളുടെ കാലം കൂടിയാണ്. മണ്ണിലേക്ക് വീഴുന്ന ഓരോ മഴത്തുള്ളിയോടുമൊപ്പം മഴക്കാല രോഗങ്ങളും പെയ്‌തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ജലം മലിനമാകുന്നകതും വെള്ളക്കെട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതും കൊതുകുകള്‍ പെരുകുന്നതും പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇക്കാലത്ത് ആരോഗ്യത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവർ ഈ മഴ നനഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും പനി വരും. മഴക്കാലത്ത് കൂടുതല്‍ പരിചരണം ആവശ്യമാണ്. ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് മാര്‍ഗങ്ങളിതാ.

1. മഴ നനയല്ലേ

ചർമത്തിലെ തീരെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയും വായിലൂടെ അന്നനാളത്തിലേക്കും ബാഷ്പമായി ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും വെള്ളം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഈ രോഗാണുക്കളും ഉള്ളിലെത്തും. തലയിലെ ചര്‍മ്മത്തിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയും വിയര്‍പ്പു ഗ്രന്ഥികളിലൂടെയും രോഗാണുക്കള്‍ അടങ്ങിയ വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കും. നീരിളക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.

2. ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാം

മഴക്കാലത്ത് ഭക്ഷണം ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. പാകം ചെയ്യാത്ത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കണം. പാകം ചെയ്യാതെ കഴിക്കുന്ന സാലഡുകള്‍, തൈര്, കടകളില്‍ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ജ്യൂസ് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. മഴക്കാലത്ത് തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. വീടിന് പുറത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവര്‍ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. പാതിവെന്ത ഭക്ഷണ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ കഴിക്കരുത്.

ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകകള്‍ ഇടയ്‌ക്കിടെ കഴിക്കുക. പനിയും വയറിളക്കവും മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളും ഒഴിവാക്കാന്‍ സാധിക്കും.

3. പകര്‍ച്ച വ്യാധികള്‍ പകരാതിക്കാന്‍

മഴക്കാലം പകര്‍ച്ചവ്യാധികളുടെയും കാലമാണ്. വെള്ളക്കെട്ടുകളും ജലം മലിനമാകുന്നതും കൊതുകുകള്‍ പെരുകുന്നതിനും പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ക്കും കാരണമാകുന്നു. ഡെങ്കി, എലിപ്പനി എന്നിവ അപകടകാരികളായ രോഗങ്ങളാണ്. മഴക്കാലത്ത് ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ടുകളില്‍ കൊതുക് പെരുകുന്നതിന് ഇടയാക്കും. നാം വലിച്ചെറിയുന്ന പാഴ്‌വസ്‌തുക്കളില്‍ കെട്ടിനില്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് കൊതുകുകള്‍ പെരുകുന്നത്. ഒരു കൊതുക് ഒറ്റത്തവണ മുട്ടയിടുമ്പോൾ കോടിക്കണക്കിനു മുട്ടകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വീടിന് പരിസരത്ത് വെള്ളം കെട്ടിനില്‍ക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൂടുകള്‍, പൊട്ടിയ പാത്രങ്ങള്‍, ചിരട്ട, നമ്മള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ടുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം കൊതുകുകള്‍ മുട്ടയിടാന്‍ സാധ്യതയേറെയാണ്. ഡെങ്കി പരത്തുന്ന ക്യൂലക്‌സ് കൊതുകുകള്‍ പകല്‍ സമയത്താണ് കടിക്കുന്നത്. ശരീരം പരമാവധി മറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കണം. ഈച്ചകൾ വഴി പകരുന്ന വയറിളക്കം, ഛർദി, കോളറ, ടൈഫോയ്ഡ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളും വർധിക്കും.തുടർച്ചയായ വയറിളക്കം കോളറയുടെയും ലക്ഷണമായിരിക്കാം.

കുട്ടികളില്‍ ജലജന്യരോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണപ്പെടും. അതിനാൽ കുടിക്കാനും കുളിക്കാനുമെല്ലാം ശുദ്ധജലം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. പാത്രം കഴുകാനും കുളിക്കാനുമെല്ലാം ശുദ്ധജലം (തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം) ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നന്ന്.

പനി ബാധിച്ചവര്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവരുടെ സാമീപ്യം ഒഴിവാക്കണം. പനി വന്നാല്‍ വേണ്ടത്ര വിശ്രമം എടുക്കണം മാത്രമല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും വേണം.

എലിപ്പനിയുടെ മഴക്കാലത്ത് വ്യാപകമാണ്. എലിമൂത്രം കലർന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതു മൂലം ശരീരത്തിലുള്ള തീരെ ചെറിയ മുറിവുകളിലൂടെ രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിലെത്തുന്നത് മൂലം എലിപ്പനി ഉണ്ടാകും.ശക്തമായ പനി, കുളിരും വിറയലും, ശരീരത്തിനു വേദന, കണ്ണിൽ ചുവപ്പ് എന്നിവയാണ് എലിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍.

4. ശ്വാസകോശപ്രശ്‌നങ്ങള്‍

മഴക്കാലത്ത് പലരിലും ശ്വസനസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാണാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ അറുപത് കഴിഞ്ഞവരില്‍ ഇത്തരം പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കില്‍ കൂടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യത്തില്‍ തണുപ്പ് അകറ്റി നിര്‍ത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലാംശം കൂടുമ്പോൾ ശ്വാസനാളം ചുരുങ്ങുകയും ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടു നേരിടുകയും ചെയ്യും.

5. പോഷകസമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം

നിങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കുഞ്ഞിനും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രതിരോധ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന പഴങ്ങള്‍, പച്ചക്കറികള്‍, പ്രൊട്ടീന്‍ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ എന്നിവ കഴിക്കുക. എണ്ണമയമുള്ളതും എരിവുള്ളതും വറുത്തതുമായ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ദഹനത്തെ മന്ദഗതിയിലാക്കും. തിളപ്പിച്ചതോ ഫില്‍ട്ടര്‍ ചെയ്‌തതോ ആയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക. പുറത്തു നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം പരാവധി ഒഴിവാക്കുക. ഭക്ഷണത്തില്‍ തൈരോ മോരോ ചേര്‍ക്കുന്നത് ദഹനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ സഹായിക്കും. ഫ്രിഡ്ജില്‍ വച്ച ഭക്ഷണം വീണ്ടും കഴിക്കുമ്പോള്‍ അവ 10 മിനിറ്റെങ്കിലും തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷേ ഉപയോഗിക്കാവൂ.

6. തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് മാറി നില്‍ക്കാം

മഴക്കാലത്ത് തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് അണുബാധ ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗര്‍ഭിണികള്‍ തിരക്കേറിയ മാര്‍ക്കറ്റുകളിലോ വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നതോ ഒഴിവാക്കണം. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ വൃത്തിയുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കുകയും മാസ്‌ക് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം.

7. കൈകാലുകള്‍ വൃത്തിയാക്കാം

മഴക്കാലത്ത് വെള്ളക്കെട്ടുകളിലും തുറന്നുകിടക്കുന്ന അഴക്കുചാലുകള്‍ എന്നിവ രോഗാണുക്കളാല്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.ശരീരത്തിൽ മുറിവുള്ളവർ ചെളിവെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങരുത് അല്ലെങ്കില്‍ ബൂട്ടുകള്‍ ധരിക്കാം. വീടിന് പുറത്ത് പോയിട്ടു വരുമ്പോള്‍ കൈകാലുകള്‍ സോപ്പു ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. വിരലുകളുടെ ഇടഭാഗവും മറ്റും നന്നായി വൃത്തിയാക്കണം. മഴയില്‍ നനയാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നനഞ്ഞാല്‍ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ മാറുക.

8. ഡോക്‌ടറുടെ നിര്‍ദേശം തേടാം

പനി, ചുമ, ശരീരവേദന, വയറുവേദന തുടങ്ങിയ മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകൾ അവഗണിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ മാത്രം കഴിക്കുക, ആരോഗ്യ കാര്യത്തില്‍ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നല്‍കിയാല്‍ മഴക്കാലത്തെ പല രോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കാന്‍ സാധിക്കും.

