ഡെങ്കിയും വൈറൽ പനിയും അകറ്റിനിർത്താം; മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെ? - MONSOON INFECTION PREVENTION

മഴക്കാലമായാൽ രോഗങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കടന്നുവരാം. എന്നാൽ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് രോഗം വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കേണ്ട ചികിത്സകളും. അറിഞ്ഞിരിക്കാം വിശദമായി

DENGUE FEVER VIRAL FEVER MONSOON CARE FROM DISEASES RAINY SEASON HEALTH TIPS
Representational Image (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read

മഴക്കാലത്തിന്‌ പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നുപിടിക്കുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഡെങ്കിപ്പനിയും വൈറൽപ്പനിയും പടരുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരികയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വൈറൽ പനിയുടെയും ഡെങ്കിപ്പനിയുടെയും സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളോടെയാണ് രോഗികൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഡെങ്കിപ്പനി പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണുബാധ വളരെ വേഗത്തിലാകുകയും നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാകുകയും ചെയ്യും. കൊൽക്കത്തയിലെ സിഎംആർഐ ആശുപത്രിയിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ സ്‌പെഷ്യലിസ്‌റ്റ് ഡോ. അനിർബൻ ചതോപാധ്യായ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമമായ പ്രതിവിധി എന്നു പറയുന്നത് രോഗങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ആദ്യകാല തിരിച്ചറിവും സമയബന്ധിതമായ ചികിത്സയുമാണ്.

ഡെങ്കിപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ അണുബാധകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ചില മുൻകൂർ സൂചനകളും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അവ എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം.

രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ

ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ രോഗികൾക്ക് സാധാരണ വൈറൽ രോഗങ്ങളുമായി സാമ്യം ഉണ്ടാകും. അവയാണ്

  • കടുത്ത പനി
  • ശരീരവേദന
  • കഠിനമായ തലവേദന
  • ഓക്കാനം
  • അസ്വാസ്ഥ്യം
  • കണ്ണ് വേദന
  • ചർമ്മത്തിൽ തിണർപ്പ്
  • രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റ് എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ഷീണവും തളർച്ചയും
  • മൂക്കിൽ നിന്നോ ചർമ്മത്തിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം/ചുവപ്പ് പാടുകൾ എന്നിവ

നേരത്തെ രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം

രോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ ചികിത്സക്ക് വിധേയമാകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് ഡോ. ചട്ടോപാധ്യായ പറയുന്നു. ഡെങ്കിപ്പനി അതിൻ്റെ മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിലെത്തി ഡെങ്കി ഹെമറാജിക് ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെങ്കി ഷോക്ക് എന്ന് അവസ്ഥിലേക്ക് പോകുന്നതിലും നല്ലതാണ്.

മാത്രവുമല്ല ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കുറയുന്നതുപോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പറയുന്നു. കൂടാതെ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിതീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ രോഗി തന്നെത്താൻ ആസ്‌പിരിൻ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം ചികിത്സ നടത്തരുതെന്നും ഡോ. ചട്ടോപാധ്യായ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

നിരീക്ഷണവും ഹോം കെയറും

ഡെങ്കിപ്പനിയുടെയോ വൈറൽ അണുബാധയുടെയോ പ്രാഥമിക ലക്ഷണം പനിയാണ്. അതിനാൽ താപനില, ജലാംശം, മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ്, ഊർജ്ജ നില എന്നിവ ദിവസവും പതിവായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ സമയം ധാരാളം വെള്ളവും മറ്റ് ഗുണകരമായ പാനീയങ്ങളും കുടിക്കാം.

അസുഖം വഷളാകുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഛർദ്ദി, കടുത്ത ക്ഷീണം, മയക്കം, ശ്വാസതടസം, കഠിനമായ വയറുവേദന എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്‌ടറെ സമീപിക്കണം.

പ്രതിരോധ നടപടികൾ

ഏറ്റവും ലളിതമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഡെങ്കിപ്പനിയും വൈറൽ അണുബാധയും വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്. അതിനായി

  • കൊതുകുകടി തടയുക
  • കൊതുകു നിവാരണ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു
  • കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലസ്രോതസുകൾ നീക്കം ചെയ്യുക
  • മറ്റ് കൊതുക് നിയന്ത്രണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക

വൈറൽ പനിക്ക്:

  • നല്ല ശുചിത്വം പാലിക്കുക (സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുക)
  • തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്‌ക് ധരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക
  • പ്രതിരോധശേഷി നിലനിർത്താൻ നല്ല പോഷകാഹാരം കഴിക്കുക

ഇത്തരം നടപടികളിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ രോഗങ്ങളെ അകറ്റിനിർത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്.

