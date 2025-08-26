ETV Bharat / health

എന്താണ് പുരുഷന്മാരിലെ ഹൈപ്പോഗൊണാഡിസം; അവഗണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത 5 ലക്ഷണങ്ങള്‍ - SYMPTOMS OF HYPOGONADISM

45 വയസിന് മുകളിലുള്ള പുരുഷന്മാരിലാണ് ഹൈപ്പോഗൊണാഡിസം സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്. പ്രത്യുൽപാദന പ്രശ്‌നങ്ങൾ മുതൽ മനസികാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വരെ ഇത് കാരണമാകും.

Representative Image (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 26, 2025 at 3:39 PM IST

രീരത്തിന്‍റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഹോർമോണുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ പുരുഷന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ. ലൈംഗീക ആരോഗ്യം, ഊർജ്ജ നില, മാനസികാവസ്ഥ, അസ്ഥികളെ ശക്തമായി നിലനിർത്തുക തുടങ്ങിയവയെല്ലാമായി ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ബദ്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ ഇതിന്‍റെ ഉത്പാദനം കുറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. 80 വയസിനു മുകളിലുള്ള 50 % പുരുഷന്മാരും 45 വയസിന് മുകളിലുള്ള 40 % പുരുഷന്മാരും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഉത്പാദനം കുറയുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പോഗൊനാഡിസം എന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഈ പ്രശ്‌നത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരാണ്. എന്താണ് ഹൈപ്പോഗൊനാഡിസമെന്നും ഇതിന്‍റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും അറിയാം.

എന്താണ് ഹൈപ്പോഗൊനാഡിസം ?
പുരുഷന്മാരിലെ ലൈംഗീക ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഉത്‌പാദനം കുറയുകയോ ഉത്പാദിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോഗൊണാഡിസം. വൃഷണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ മൂലമോ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് വൃഷണങ്ങളിലേക്ക് സിഗ്‌നലുകൾ ശരിയായി അയക്കാൻ കഴിയാതെ വരുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഇത് ലൈംഗീകാരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല ഊർജ്ജത്തെയും പേശികളെയും അസ്ഥികളെയും കാര്യമായി ബാധിക്കും. പല പുരുഷന്മാരും വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത വിധം നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാരണം കൂടിയാണിത്.

കഠിനമായ ക്ഷീണം
ഹൈപ്പോഗൊനാഡിസം നേരിടുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ കഠിനമായ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം ലഭിച്ചിട്ടും ക്ഷീണം വിട്ടുമാറാതിരിക്കുകയും ഊർജ്ജം ചോർന്ന് പോകുന്നതായി തോന്നുകയും വല്ലാത്ത ഭാരം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം. പുരുഷ ശരീരത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ. ഇതിന്‍റെ ഉത്പാദനം കുറയുമ്പോൾ ശരീരം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് ഊർജ്ജം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

അകാരണമായി പേശികൾ ചുരുങ്ങുക
ഹൈപ്പോഗൊനാഡിസമുള്ളവരിൽ പേശികൾ മൃദുവാകുകയോ ദുർബലമാകുകയോ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണമാണ്. പതിവാവായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ പോലും ഹൈപ്പോഗൊനാഡിസം ബാധിച്ചാൽ ഈ അവസ്ഥ കാണാൻ കഴിയും.

ദുർബലമായ അസ്ഥികൾ
അസ്ഥികളുടെ സാന്ദ്രതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ. ഇതിന്‍റെ അളവ് കുറയുന്നത് അസ്ഥികൾ ദുർബലമാകാൻ കാരണമാകും. അസ്ഥികൾക്ക് പെട്ടന്ന് ഒടിവുകൾ സംഭവിക്കാനും ചെറിയ വീഴ്‌ച ഉണ്ടായാൽ പോലും ഗുരുതരമായ പരിക്ക് ഏൽക്കാനുമുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.

മനസികാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
ഹൈപ്പോഗൊനാഡിസമുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ മാനസികമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഉത്പാദനം കുറയുന്നത് തലച്ചോറിന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഇത് ക്ഷോഭം, വിഷാദ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഉത്സാഹക്കുറവ്, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക എന്നീ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.

ലൈംഗീക താത്പര്യക്കുറവ്
ഹൈപ്പോഗൊനാഡിസത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ലൈംഗികാസക്തി കുറയുക എന്നത്. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാറില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം ലൈംഗിക താൽപര്യക്കുറവും കണ്ടുവരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ബീജ ഉത്പാദനം കുറയുകയും പ്രത്യുത്പാദനക്ഷമതയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.

നേരത്തെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം
ഹൈപ്പോഗൊണാഡിസം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും ശരിയായ ചികിത്സ നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്, മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ സ്വയം രോഗ നിർണയത്തിന് മുതിരാതെ ഒരു ഡോക്‌ടറെ സമീപിക്കുക.

