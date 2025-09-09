ETV Bharat / health

ടോയ്‌ലറ്റിൽ ഇരുന്നാണോ സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്‌ക്രോളിങ്? കാത്തിരിക്കുന്ന വില്ലൻ ചില്ലറക്കാരനല്ല, പുതിയ പഠനം

ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകുമ്പോള്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങള്‍? എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക. കാത്തിരിക്കുന്നത് പൈൽസെന്ന് പുതിയ പഠനം. വിശദമായി അറിയാം.

Representative Image (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2025

ന്നത്തെക്കാലത്ത് സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം മിക്കവരുടേയും കയ്യിൽ സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ ഉണ്ടാകും. ജീവിതശൈലിയിലും ഭക്ഷണശീലങ്ങളിലും എല്ലാം സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ സ്വാധീനം അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഗുണങ്ങള്‍ നിരവധി ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷൻ ഒട്ടേറെ മാനസിക ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ ശരിവക്കുന്നതാണ് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന പഠനം. ടോയ്‌ലറ്റിൽ ഇരുന്നുള്ള സ്‌മാർട്ട്ഫോണ്‍ സ്‌ക്രോളിങ് പൈൽസ് അഥവാ ഹെമറോയ്‌ഡുകള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

Representative Image (getty images)

ഒരു കാലത്ത് വാർധക്യ സഹജമായ പ്രശ്‌നമായി കണ്ടിരുന്ന പൈൽസ് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിലും സാധാരണയായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 11 ശതമാനം പേർക്ക് പ്രതിവർഷം പൈൽസ് ബാധിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പൈൽസ് കാരണം ഏകദേശം നാല് ദശലക്ഷം ആളുകളാണ് ഡോക്‌ടറെ സമീപിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഓരോ വർഷവും 800 മില്യൺ ഡോളറിലധികം പൈൽസ് ചികിത്സക്കായി ചെലവിടുന്നു.

എന്താണ് മൂലക്കുരു അഥവാ പൈൽസ് ?

മലദ്വാരത്തിലോ മലാശയത്തിലോ ഉള്ള വീർത്ത സിരകളാണ് മൂലക്കുരു അഥവാ പൈൽസ്. ഇത് വേദനയ്ക്കും രക്തസ്രാവത്തിനും കാരണമാകും. അവയുടെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് മലാശയത്തിനുള്ളിലോ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ചർമ്മത്തിന് താഴെയോ പൈൽസ് ആന്തരികമോ ബാഹ്യമോ ആയി കാണുന്നു.

Representative Image (getty images)

ടോയ്‌ലറ്റിൽ സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വളരെ കുറച്ച് പഠനങ്ങൾ മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. സ്‌ക്രീനിങ് കൊളോനോസ്കോപ്പിക്ക് വിധേയരായ 125 ക്ലയൻ്റുകളിലാണ് ഗവേഷകർ ഈ പഠനം നടത്തിയത്. പങ്കെടുക്കുന്നവർ അവരുടെ ജീവിതശൈലിയെയും ടോയ്‌ലറ്റ് ശീലങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ സർവേ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകി.

എൻകോസ്കോപ്പിസ്റ്റുകൾ അവർക്ക് പൈൽസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തി. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 66 ശതമാനം പേരും ടോയ്‌ലറ്റിൽ സ്‌മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി തെളിഞ്ഞു. കൂടാതെ ഇവരിൽ ചെറുപ്പക്കാരാണ് കൂടുതലെന്നും കണ്ടെത്തി. ടോയ്‌ലറ്റിൽ സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 46 ശതമാനം കൂടുതൽ മൂലക്കുരു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്.

Representative Image (freepik)

ഇതുകൂടാതെ പൈൽസ് ബാധിച്ച ആളുകള്‍ ടോയ്‌ലറ്റിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം മറ്റ് ആളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണെന്നും ഗവേഷണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളിൽ 37 ശതമാനം പേരും തുടർച്ചയായി 5 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ടോയ്‌ലറ്റിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾ അല്ലാത്തവരിൽ ഇത് വെറും 7.1 ശതമാനം മാത്രമാണ്.

വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നതും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ് ടോയ്‌ലറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിൽ ടോയ്‌ലറ്റിൽ ദീർഘനേരം ഇരിക്കുന്നത് മൂലക്കുരു വരാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

Piles Or Hemorrhoids (ETV Bharat)

കണ്ടെത്തലുകളുടെ വിശദീകരണം

സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗം അശ്രദ്ധമായി ടോയ്‌ലറ്റ് സമയം ദീർഘിപ്പിക്കും. ഇത് രക്തക്കുഴലുകളിൽ മർദ്ദം വർധിപ്പിക്കുകയും ക്രമേണ മൂലക്കുരുവിന് കാരണമാകുമെന്നും ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സ്‌മാർട്ട്ഫോണുകൾ ബാത്ത്‌റൂമിന് പുറത്ത് വയ്ക്കണമെന്നും, മലമൂത്ര വിസർജ്ജനം നടത്താൻ കുറച്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കരുതെന്നുമുള്ള നിർദേശങ്ങളാണ് ഈ പഠനങ്ങളിലൂടെ വിദഗ്‌ധർ നൽകുന്നത്.

ടോയ്‌ലറ്റുകളിൽ ഫോണിൽ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സമയം പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ദീർഘനേരമുള്ള ഈ ഇരിപ്പ് ഹെമറോയ്‌ഡ് സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും വിദഗ്‌ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

