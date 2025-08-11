ETV Bharat / health

ടാറ്റൂ ചെയ്‌ത് ഷൈന്‍ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം; പിന്നാലെ വരും എട്ടിന്‍റെ പണി - HEALTH RISKS TATTOOS

ആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ ട്രെന്‍ഡായി മാറിയ ടാറ്റു പ്രായഭേദമന്യേയാണ് ആളുകള്‍ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പ് ചില കാര്യങ്ങള്‍ അറിയേണ്ടതുണ്ട്.

Representative Image (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 8:51 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 9:02 PM IST

3 Min Read

നസിന് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടവരുമായി കൂട്ടുകൂടുമ്പോള്‍, പ്രണയിലാകുമ്പോള്‍, പ്രണയം തകരുമ്പോള്‍, ഇഷ്‌ട എഴുത്തുകാരോട്, ഇഷ്‌ടതാരത്തോട് എന്നിങ്ങനെ ടാറ്റു അടിക്കാന്‍ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ടാകും. ആഗോളതലത്തില്‍ ട്രെന്‍ഡിംഗ് ആയ ടാറ്റുവിനെ പ്രായഭേദമന്യേയാണ് ആളുകള്‍ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ് ടാറ്റു വേണ്ടത്. എന്നാല്‍ വെറുതെ പോയി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ടാറ്റു ചെയ്യരുത്. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണത്. ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറങ്ങളും സൂചിയുമൊക്കെ സുരക്ഷിതമാണോയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ടാറ്റൂയിങ് ചെയ്യാന്‍. ശരീരത്തില്‍ തുളച്ചാണ് ടാറ്റു ചെയ്യുന്നത്. ഇവ ആരോഗ്യകാരത്തില്‍ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത്.

ടാറ്റൂ കരൾ വീക്കത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും എന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത്. ചെറിയ സൂചികള്‍ ഡെര്‍മിസ് അഥവാ ചര്‍മത്തിലെ മധ്യപാളിയിലേക്ക് നിറം സ്ഥിരമായി നല്‍കാനായി നിരവധി തവണ ഇത് കുത്തിയിറക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് ഹെപ്പറ്റൈസിനുള്ള (എ മുതൽ ഇ വരെ) സാധ്യത കൂട്ടും. കരളിനുണ്ടാകുന്ന വീക്കത്തെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്നു പറയുന്നത്.

ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും അപകടകാരികളാണ്. മാത്രമല്ല എച്ച് ഐ വി പോലുള്ള മാരകമായ അണുബാധകള്‍ക്കും കാരണമാകും. ടാറ്റു ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചിയിലാണ് അപകടം പതിയിരിക്കുന്നത്. സൂചി അണുവിമുക്തമാക്കാതെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒരേ ഇങ്ക് ഡിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കയ്യുറകള്‍ ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അണുബാധ പകരാന്‍ സാധ്യതയേറെയാണ്.

അണുവിമുക്തമാക്ക സൂചി

ഹൈപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസുകള്‍ രക്തത്തിലുണ്ടാകുകയും ഇത് അഴുക്കുള്ള സൂചികളിലൂടെയും ടാറ്റു ഇങ്കുകളിലൂടെയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരും. ടാറ്റു ചെയ്യുന്ന സൂചി അണുവിമുക്തമാക്കിയില്ലെങ്കിലും സീല്‍ ചെയ്‌ത പായ്‌ക്കറ്റില്‍ നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷവും വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാലോ ഒരേ ഇങ്ക് മറ്റൊരാള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാലോ വൃത്തിഹീനമായ ഇടത്ത് വച്ച് ടാറ്റു ചെയ്‌താലോ അണുബാധയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് മൂന്ന് മുതല്‍ നാലു വരെയാണ് ഇരട്ടിയാകുന്നത്. രോഗം ഉള്ളവരുടെ രക്തം ഒരു തുള്ളിയാണെങ്കിലും രോഗം പകരാം.

ടാറ്റു അലര്‍ജിക്കു കാരണമാകുന്നു

ടാറ്റൂ ചെയ്യാനുള്ള മഷിയില്‍ കാഡ്മിയം, നിക്കല്‍ എന്നീ രാസവസ്തുക്കളുണ്ട്. ഇത് ചിലരില്‍ അലര്‍ജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ടാറ്റൂ ചെയ്ത ഭാഗം ചുവന്നുതടിക്കുക, ചൊറിച്ചില്‍ എന്നിവയാകും ലക്ഷണങ്ങള്‍.

ടാറ്റു ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

  1. ടാറ്റൂ ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ കൃത്യമായി അണുവിമുക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
  2. വിശ്വാസ്യതയുള്ളതും സർട്ടിഫൈഡ് സ്റ്റുഡിയോകളില്‍ നിന്നും മാത്രം ടാറ്റൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം
  3. ടാറ്റൂ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങള്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് ബാന്‍ഡേജ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം.
  4. ടാറ്റു ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാല്‍ അത് ഉണങ്ങുന്നത് വരെ സൂര്യപ്രകാശം ഏല്‍പ്പിക്കരുത്.
  5. ഹൈപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
  6. അലര്‍ജി, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, എക്‌സിമ, സോറിയാസിസ്, പ്ലേറ്റലറ്റ സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നമുള്ളവര്‍ ടാറ്റൂ ചെയ്യരുത്.
  7. അണുവിമുക്തമാക്കിയതാണെന്നും വൃത്തിയുള്ള സാഹചര്യം ആണെന്നും ഉറപ്പു വരുത്തണം
  8. ടാറ്റൂ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് മുഴുവൻ സമയവും കയ്യുറ ധരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പു വരുത്തണം.
  9. ടാറ്റൂ ചെയ്യും മുൻപ് ഒരു ഹെപ്പറ്റോളജിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
  10. പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലാത്തവര്‍ ടാറ്റു ചെയ്യരുത്.

ടാറ്റൂ ഒഴിവാക്കാന്‍

  • ലേസര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ടാറ്റൂ മായ്ക്കാനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത്
  • ലേസര്‍ ചികിത്സയ്ക്ക് മുന്‍പായി ടാറ്റു ചെയ്ത ഭാഗത്ത് മരവിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്ന് പുരട്ടും
  • ലേസര്‍ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഏതാണ്ട് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ടാറ്റൂ ചെയ്ത ഭാഗത്തെ ടാറ്റു പതുക്കെ പതുക്കെ അടര്‍ന്ന് പോകും.
  • ചിലരില്‍ അലര്‍ജി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.
  • കറുപ്പ്, ബ്രൗണ്‍, നീല, പച്ച എന്നി നിറങ്ങളിലുള്ള ടാറ്റു എളുപ്പം നീക്കം ചെയ്യാം
  • മഞ്ഞ,ഫ്ലൂറസെന്‍ര് നിറങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ സമയമെടുക്കും.

പഠനം പറയുന്നത്

ടാറ്റൂ ചെയ്യുന്നത് എച്ച്സിവി (ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി വൈറസ്) അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുമെന്നാണ് നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നത്. ജേണൽ ഓഫ് ഇൻഫക്ഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മറ്റൊരു പഠനം പറയുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ടാറ്റുവിലൂടെ ഏറ്റവുമധികം പകരുന്ന അണുബാധ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണെന്നാണ്. അപകടകാരിയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്. ടാറ്റൂ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പകരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി യും സി യും ആണ്.

ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് ബാധിച്ച അഞ്ച് ശതമാനം പേരും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി വൈറസ് ബാധിച്ച 80 ശതമാനം പേരും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന്റെ വാഹകരായി (chronic carriers) മാറുന്നു. ഇവരിൽ 205 ഓളം പേര്‍ കരൾരോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചുവെന്നും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ബാധിക്കുന്നവരിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലെന്നും പഠനത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

August 11, 2025 at 9:02 PM IST

