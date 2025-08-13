ഒരുനാള് നമ്മുടെ എല്ലാമെല്ലാമായിരുന്നവര് പെട്ടെന്ന് അപരിചിതരായി പോകുന്ന അവസ്ഥ നമ്മളില് പലര്ക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു പ്രണയമുണ്ടായി അത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കില് വിവാഹ മോചിതരാകുമ്പോഴോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തമെന്ന് കരുതിയവര് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോകുന്നത്. പലര്ക്കും ഈ വേദന സഹിക്കാവുന്നതില് അപ്പുറമായിരിക്കും.
ചിലര് നന്നായി കാര്യങ്ങള് നല്ലരീതിയില് പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ച് പിരിയുന്നവരായിരിക്കും എന്നാല് ചിലരാവട്ടെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും. മറ്റുചിലര് അടുക്കാന് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും വിട്ടുകളയാന് മനസ് വരാത്തവരുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോള് വീണ്ടും അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താന് മനസിന് തോന്നും. ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് തന്നെ വേര്പിരിഞ്ഞാലും വീണ്ടും ആശയവിനിമയം ആരംഭിക്കും. ആദ്യമൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണെങ്കിലും പിന്നീട് ഈ ആശയവിനിമയം നിത്യേനയാകും.
പ്രണയം തുറന്നു പറഞ്ഞതു പോലെ അല്ലെങ്കില് വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങള് പോലെ തന്നെ വലിയ കാരണങ്ങള് തന്നെയായിരിക്കും ഇരുവരുടെയും വേര്പിരിയലിന്റെയും പിന്നില്. എന്നാല് ആ കാരണങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് വീണ്ടും ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോള് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നിങ്ങള് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്രണയബന്ധമോ വിവാഹബന്ധമോ അങ്ങനെയെന്തെങ്കിലും അവസാനിച്ചിട്ടും മുന് പങ്കാളിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുവരാണോ നിങ്ങള്, എന്നാല് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ.
1. അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതാവസ്ഥ
മുന് പങ്കാളിയുമായി ആശയവിനിമയം തുടരുകയാണെങ്കില് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോഴോ വിഷമം വരുമ്പോഴോ വീണ്ടും മുന് പങ്കാളിയെ വിളിക്കണമെന്നും സംസാരിക്കണമെന്നും തനിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കണം എന്നും തോന്നും. നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും സമാധാനിപ്പിക്കാനും പങ്കാളി കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന തോന്നല് ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
നിങ്ങള് എന്ത് കാരണത്താലാണോ ആ ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് വച്ചത് അതൊക്കെ മറന്ന് വീണ്ടും ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് തന്നെ വഴുതി വീഴാന് സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആ ബന്ധത്തില് പ്രശ്നങ്ങള് പറഞ്ഞു തീര്ക്കുന്നതിന് പകരം വീണ്ടും വഷളാകാനാണ് സാധ്യത.
2. വൈകാരിക അടുപ്പം
നിങ്ങളുടെ മുന്പങ്കാളി ഒരുനാള് നിങ്ങളുടെ എല്ലാമെല്ലാമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമയം വെറുക്കാനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില് തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ആ വ്യക്തിയുടെ കൂടെയിരിക്കാനും വിശേഷങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കാനും ആഗ്രഹിക്കും. എന്നാല് ആശയവിനിമയം തുടര്ന്നാല് വൈകാരിമായ അടുത്തു പോകാന് ഇടയുണ്ട്. വീണ്ടും പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങള് എത്തിച്ചേരും.
മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങള് ചിലപ്പോള് ആ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള് ന്യായമായിരിക്കും. പക്ഷേ വീണ്ടും ആശയവിനിമയം തുടര്ന്നാല് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം തന്നെ തെറ്റായിരുന്നോ എന്ന തോന്നല് നിങ്ങളില് ഉണ്ടാവും.
നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ലെങ്കില് പോലും തന്റെ തെറ്റ് കൂടിയായിരുന്നോ വേര്പിരിയാനുള്ള കാരണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുപോകും. ഇത്തരം സന്ദര്ഭങ്ങളില് ജീവിതത്തില് നിര്ണായകമായ തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കാന് കഴിയാതെ വരും. ഇതോടൊപ്പം ചെറിയ വലിയ കാര്യങ്ങളില് തീരുമാനമെടുക്കണമെങ്കില് മുന് പങ്കാളിയുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള് എത്തും.
3. മനസിലെ മുറിവുണക്കാന്
രണ്ടുപേര് തമ്മില് അടുക്കുമ്പോള് ആ ബന്ധത്തില് ചിലപ്പോള് നിങ്ങള് ഒരുപാട് തവണ അപമാനിതരാവേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില് പങ്കാളിയില് നിന്ന് കളിയാക്കലുകള് നേരിട്ടുണ്ടാകാം. അല്ലെങ്കില് നിങ്ങള്ക്കായി സമയം കണ്ടെത്താത്ത ഒരു പങ്കാളിയേയാരിക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക.
നിങ്ങളെ മനസിലാക്കാതെ പലകാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങള്ക്ക് നിയന്ത്രണം വയ്ക്കുകയും നിരന്തരം സംശയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പങ്കാളിയായിരിക്കാം . ഇക്കാരണത്താലൊക്കെ ഒരു ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കില് നിങ്ങളുടെ മനസിനേറ്റ മുറിവൊക്കെ മാറണമെങ്കില് സമയം എടുത്തെന്ന് വരാം. എന്നാല് മുന് പങ്കാളിയുമായി വീണ്ടും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കില് ഈ മുറിവുണങ്ങാന് കാലങ്ങളെടുക്കും. ഇതോടൊപ്പം ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കാവുന്നതേയുള്ളു എന്ന ചിന്ത നിങ്ങളിലുണ്ടാവും. ഇത് നിങ്ങളെ കൂടുതല് മാനസിക സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
4. വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കല്
ഒരു ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാലും ആശയവിനിമയം തുടരുമ്പോള് മറ്റേയാള് കൂടുതല് ശ്രദ്ധയും ക്ഷമാപണങ്ങളും നടത്തുകയും മൃദുവായ വാക്കുകള്ക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ഭാവി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. തന്നില് നിന്ന് ഒരു തെറ്റും ആവര്ത്തിക്കില്ല എന്ന വാഗ്ദാനവും ഉണ്ടാകും. എന്നാല് പങ്കാളിയുടെ ഇത്തരം സംസാരത്തില് വീണുപോയാല് പഴയതിലും വലിയ അപകടമായിരിക്കും നിങ്ങളെ അവിടെ കാത്തിരിക്കാന് പോകുന്നത്.
നിത്യവും അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോള് അവര് മാറിയെന്നും ഇനി വേദനിപ്പിക്കില്ലെന്ന തോന്നുകളും നിങ്ങളില് ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. അല്ലെങ്കില് തന്റെയും തെറ്റുകൂടിയാണ് പിരിയാന് കാരണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല് വീണ്ടും ആ ബന്ധത്തില് ചെന്നുപ്പെട്ടാല് ഭാവിയില് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും വീണ്ടും ഉണ്ടാകാന് പോകുന്നത്.
5. പുതിയ ബന്ധത്തിലും പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും
പലരും പഴയ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും മറ്റൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. എന്നാല് മുന് പങ്കാളിയുമായി ഇടയ്ക്കിപ്പോഴെങ്കിലും ആശയവിനിമയം തുടര്ന്നാല് പുതിയ ബന്ധത്തിലും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് കണ്ടുതുടങ്ങും. പിന്നീട് താരതമ്യവും വന്നേക്കാം. പുതിയ പങ്കാളിയുമായി എന്നും സംസാരിക്കാന് കഴിയാതെ വരും. മാത്രമല്ല പഴയ ബന്ധത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ പിടിച്ചുവലിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. മാനസിക സമ്മര്ദ്ദവും ആശയക്കുഴപ്പവും വരാനിടയുണ്ട്.
ഒരു ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള് അത് വൃത്തിയായി കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ച് അവനവന്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കില് വീണ്ടും ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാവും.
Also Read:ആദ്യമിനുറ്റുകള് വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല് എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന് ചില മാര്ഗങ്ങള്