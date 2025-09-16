നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയ്ക്കും ഈ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ? ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമാകാമാം, വിദഗ്ധര് പറയുന്നതിങ്ങനെ
കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പ്രീ ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിൻ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്.
Published : September 16, 2025 at 3:32 PM IST
ജീവിതശൈലിയും ജനിതക ഘടനയും പ്രീ ഡയബറ്റിസ് എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകും. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളായി കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും പ്രീ ഡയബറ്റിസ് കേസുകൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. കൗമാരക്കാരിൽ പ്രീ ഡയബറ്റിസ് കേസുകൾ 4 മുതൽ 23 ശതമാനം വരെയാണ്, ഇത് ആശങ്കാജനകമാംവിധം ഉയർന്നതാണ്. കാലക്രമേണ ഇത് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമായി മാറിയേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് വിദഗ്ധർ നൽകുന്നു.
തടയാൻ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പരിശോധിച്ച് പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യണമെന്നും അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിസ് അസോസിയേഷനും ഇൻ്റർനാഷണൽ പീഡിയാട്രിക് അഡോളസെൻ്റ് ഡയബറ്റിസ് വിഭാഗവും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
എന്താണ് പ്രീ ഡയബറ്റിസ്?
പ്രീ ഡയബറ്റിസ് എന്നാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഉയരുന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൺസൾട്ടൻ്റ് ഫിസിഷ്യനായ ഡോ. ആമിർ ഹുസൈൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇത് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യതയെ കൂട്ടുന്നു. "പ്രീ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം വരണമെന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഒരു പ്രാരംഭ ലക്ഷണമാണ്" എന്ന് ഡോ. ഹുസൈൻ പറയുന്നു.
പാൻക്രിയാസ് ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാത്തതും പ്രീഡയബറ്റിസിന് കാരണമാകുന്നു. പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുമെന്ന് ഡോ. ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു.
മാതാപിതാക്കൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും പ്രായത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും മാനദണ്ഡങ്ങൾ. എന്നിരുന്നാലും, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന, അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിസ് അസോസിയേഷൻ എന്നിവ ആരോഗ്യകരമായ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഒരു പരിധി നിർവചിക്കുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്, കൗമാരക്കാരിൽ പ്രീ ഡയബറ്റിസ് കേസുകൾ 4 മുതൽ 23 ശതമാനം വരെയാണ്. കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും പ്രായം അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത മാനദണ്ഡങ്ങളാണ്. പ്ലാസ്മ ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് 100 മുതൽ 125 mg/dL വരെയും, ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് 140 മുതൽ 199 mg/dL വരെയും, ഹീമോഗ്ലോബിൻ A1c(HbA1c) 5.7 മുതൽ 6.4% വരെയും എന്ന് അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിസ് അസോസിയേഷൻ നിർവചിക്കുന്നു.
ഈ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു
പ്രീ ഡയബറ്റിസ് അഥവാ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം ജീവിതശൈലി രോഗമാണ്. ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണ്.
- അമിതഭാരം, പ്രത്യേകിച്ച് വയറിലെ കൊഴുപ്പ് പ്രമേഹം വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്.
- കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പ്രീ ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിൻ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
- ശാരീരിക വ്യായാമത്തിൻ്റെ കുറവ് ജീവിതശൈലിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ പ്രീ ഡയബറ്റിസിന് കാരണമാകുന്നു.
- ഉയർന്ന അളവിൽ പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, പാനീയങ്ങൾ, അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ.
- ഗർഭസ്ഥശിശുവായിരിക്കെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഗർഭകാല പ്രമേഹം, ജനനസമയത്ത് ഒമ്പത് പൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഭാരം, പിസിഒഡി പോലുള്ളവയും കാരണമാകുന്നു.
ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
- അമിത ദാഹം
- ഭാരം കുറയുന്നത്
- ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും വിശപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്
- അസാധാരണമായ ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ മന്ദത അനുഭവപ്പെടുന്നത്
- കാഴ്ച മങ്ങുകയോ കാഴ്ചയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്
- ചർമ്മത്തിലെ ഇരുണ്ട പാടുകൾ
- ശരീര ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകൾ
ഇവ ശീലമാക്കുക
- ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം. പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
- പ്രതിദിനം കുറഞ്ഞത് 60 മിനിറ്റ് നേരം വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക.
- സ്ക്രീൻ സമയം പരിമിതപ്പെടുത്തുക. ടിവി, വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ മറ്റ് സ്ക്രീനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും കുറയ്ക്കുക.
- മതിയായ ഉറക്കം ഉറപ്പാക്കുക. കഴിയുന്നതും ഒരേ സമയങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക.
- എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ, ശരിയായ രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമായി ശിശു രോഗവിദഗ്ധരെ സമീപിക്കുക.
ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം തടയുന്നതിനായി അംഗീകൃത ജീവിതശൈലി പരിപാടികൾ (ക്യാമ്പ്) അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ കുട്ടികളുമായി പങ്കെടുക്കുക. ഭക്ഷണക്രമം സംബന്ധിച്ച്, അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും (WHO) പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനും കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും, പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
