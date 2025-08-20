ETV Bharat / health

സമയം ലാഭിക്കാന്‍ വെളുത്തുള്ളി- ഇഞ്ചി പേസ്‌റ്റ് കടകളില്‍ നിന്നാണോ വാങ്ങുന്നത്? അറിയാതെ പോകരുത് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ - HOW TO CHOOSE GINGER GARLIC PASTE

വെളുത്തുള്ളി- ഇഞ്ചി വൃത്തിയാക്കാന്‍ സമയമെടുക്കുന്നുതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയം ലാഭിക്കാന്‍ കടകളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പേസ്‌റ്റ് പായ്‌ക്കറ്റിനെയാണ് പലരും ആശ്രയിക്കുന്നത്.

വെളുത്തുള്ളി- ഇഞ്ചി പേസ്‌റ്റ് (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 10:19 AM IST

ചിക്കനും ബീഫിനും മീന്‍കറിക്കുമെല്ലാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുമില്ലാതെ പറ്റില്ല. സവാളയും തക്കാളിയും പൊടികളെല്ലാം വഴറ്റിവരുമ്പോള്‍ അതില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന മണം പരക്കും ഇതോടൊപ്പം രുചി വെറെയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളകളില്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന പല കറികളിലും ഒഴിച്ച്‌ കൂടാനാകാത്ത ചേരുവയായി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മാറിയത്.

എന്നാല്‍ ഇത് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുകയെന്നത് പലര്‍ക്കും ഇത്തിരി മെനക്കെട്ട പണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കടകളില്‍ ലഭ്യമായ റെഡി ടു യൂസ് ജിഞ്ചര്‍ ഗാര്‍ലിക് പേസ്റ്റിനെയാണ് പലരും ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് എത്രത്തോളം ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും തൊലി കളഞ്ഞ് പേസ്‌റ്റ് രൂപത്തിലൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കാന്‍ ഇത്തിരി സമയമെടുക്കുമെന്നത് ശരി തന്നെ എന്നാല്‍ കടകളില്‍ നിന്ന് വാങ്ങാന്‍ കിട്ടുന്ന ജിഞ്ചര്‍- ഗാര്‍ലിക് പേസ്റ്റ് 100 ശതമാനം സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത്. മറ്റ്‌ പല പായ്‌ക്ക്‌ ചെയ്‌ത ഭക്ഷണങ്ങളെയും പോലെ പ്രിസര്‍വേറ്റീവുകളും അഡിറ്റീവുകളും രാസവസ്‌തുക്കളും ഇതിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നതാണ്‌ കാരണം.

ജിഞ്ചര്‍ ഗാര്‍ലിക്‌ പേസ്റ്റില്‍ സിട്രിക്‌ ആസിഡും സാന്തം ഗമ്മും സിന്തറ്റിക്‌ ഫുഡ്‌ കളറുകളുമെല്ലാം പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേരുവകളാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് മിതമായ തോതില്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ഇവയൊന്നും കാര്യമായ പ്രശ്‌നം ഉണ്ടാക്കിയില്ലെന്നും വരാം. പക്ഷേ നിത്യേന ഇത്തരം നേരത്തെ തയാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചര്‍ ഗാര്‍ലിക് പേസ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില്‍ വയറിനും കുടലിനുമൊക്കെ പല പ്രശ്‌നങ്ങളുമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

പായ്ക്കറ്റിലെ പേസ്റ്റിന്‍റെ മണത്തിലോ നിറത്തിലോ വ്യത്യാസം കാണുകയോ അത് വല്ലാതെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ വെള്ളം പോലെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നതോ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടാല്‍ ആ പായ്ക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതാവും നല്ലത്. വെളുത്തുള്ളി- ഇഞ്ചി പേസ്‌റ്റ് പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോള്‍ അത് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നതും അതിന്‍റെ കാലാവധി നോക്കി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി വേണം കടകളില്‍ നിന്ന് വാങ്ങാന്‍. അല്ലെങ്കില്‍ കുറച്ചൊന്നും മെനക്കെട്ടാല്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെ നല്ല വെളുത്തുള്ളി- ഇഞ്ചി പേസ്‌റ്റ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേയുള്ളു.

ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ്‌ ഉണക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഒരു മിക്‌സിയില്‍ കുറച്ച്‌ എണ്ണയും ഉപ്പും ഇട്ട്‌ നല്ലവണ്ണം അരച്ചെടുക്കണം. കെമിക്കലും പ്രിസര്‍വേറ്റീവുമൊന്നുമില്ലാത്തെ നല്ല ഒന്നാന്തരം ജിഞ്ചര്‍ ഗാര്‍ലിക്‌ പേസ്റ്റ്‌ വീട്ടില്‍ തന്നെ ഒരുക്കിയെടുക്കാം.

ഫ്രിഡ്‌ജില്‍ വയ്ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഒരാഴ്‌ചയൊക്കെ കേടുകൂടാതിരിക്കും. വളരെ ആവശ്യമായെങ്കിൽ, പ്രിസർവേറ്റീവ് കുറഞ്ഞ, "ഓർഗാനിക്" എന്ന് ലേബലുള്ള പേസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഉചിതം.

