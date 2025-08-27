ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നത് പോലെ പ്രധാനമാണ് പാചകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പത്രങ്ങളും. ഭംഗിയും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് മിക്കവരും പത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പലരും മറന്നു പോകുന്നു. ചില പാത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ശരീരത്തിന് ദോഷകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ ചേർത്ത ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ സരസ്വതി സ്ട്രിപ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചില പാത്രങ്ങളിൽ അപകടകരമായ അളവിൽ ലെഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അടുത്തിടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയുരുന്നു. ശുദ്ധ അലുമിനിയം പത്രങ്ങളെന്ന് പേരിൽ വിറ്റഴിക്കുന്ന മിക്ക പത്രങ്ങളും അലുമിനിയം, പിച്ചള, എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇത്തരം പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലെഡ് പുറത്തുവിടാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണെന്ന് യുഎസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (യുഎസ്എഫ്ഡിഎ) ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് ഭക്ഷണത്തെ വിഷലിപ്തമാക്കുമെന്നും യുഎസ്എഫ്ഡിഎ പറയുന്നു.
ലെഡിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ
ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഘനലോഹമാണ് ലെഡ്. ഇത് ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് അറിയാം.
- അലുമിനിയം പത്രങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലെഡ് കുട്ടികൾക്കും ഗർഭിണികൾക്കും വളരെ അപകടകരമാണ്.
- തലച്ചോർ, നാഡീവ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയെ മോശമായി ബാധിച്ചേക്കും
- വിളർച്ച, രക്തകോശങ്ങളുടെ അഭാവം, ക്ഷീണം, ബലഹീനത എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കും
- ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങൾ ശരിയായി പുറന്തള്ളാൻ കഴിയാതെ വരും. ഇത് വൃക്ക സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
- രക്തക്കുഴലുകൾ, ഹൃദയം എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കും.
- ഓർമ്മശക്തിയും പഠന ശേഷിയും കുറയുക.
- മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും
അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഡ് ഭക്ഷണപദാർത്ഥത്തിൽ കലരും. ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ലെഡ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എത്തുകയും കാലക്രമേണ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യും. ഇത് പല തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. തക്കാളി, നാരങ്ങാ, വിനാഗിരി തുടങ്ങി അസിഡിറ്റി പ്രത്യേകതയുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ലെഡ് വേഗത്തിൽ കലരും. അതിനാൽ ഇത്തരം ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളിൽ പാകം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളിൽ പെട്ടന്ന് പോറലും കുഴികളും വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ബാക്ടീരിയകൾ അടിഞ്ഞു കൂടാൻ ഇടയാക്കുകയും പാത്രത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാനായി പാത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ലെഡ് പോലെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ ലോഹങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. വിളർച്ച, വൃക്കരോഗം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നീ അവസ്ഥകളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഭാരം കുറഞ്ഞതോ കൂടുതൽ ഭാരമുള്ളതോ ആയ പാത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. പകരം അൽപം കട്ടിയുള്ളതും പ്രത്യേക കോട്ടിങ്ങോടുകൂടിയ ഹാർഡ് - അനോടൈസ്ഡ് അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
